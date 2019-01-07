Рождественские службы в Чечне прошли под усиленной охраной

07 января 2019, 09:54

Праздник Рождества Христова прошел сегодня ночью в Чечне при усиленных мерах безопасности. В столице республики у православных храмов также дежурили спасатели, сообщили в МВД.

Как писал "Кавказский узел", перед новогодними праздниками силовики усилили меры безопасности в Грозном и провели 25 декабря проверки паспортного режима. В новогоднюю ночь в центре Грозного из-за усиленных досмотров ощущалась атмосфера подозрительности, рассказали горожане.

Сегодня ночью православные жители Чечни, как и в других регионах страны, отметили один из главных христианских праздников - Рождество Христово, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник мэрии Грозного. "В храме Михаила Архангела [в Грозном] прошла рождественская служба, в которой приняли участие как прихожане из числа местных жителей, так и военнослужащие и члены их семей, а также сотрудники правоохранительных органов из других регионов, находящиеся в служебной командировке. Завтра [8 января] для детей из семей православных жителей республики по традиции будет организован также рождественский утренник", - сказал он.

Жители Грозного отметили усиление мер безопасности у храма Михаила Архангела в центре города. "В кварталах, что прилегают к церкви, с вечера [6 января] дежурили полицейские, были и военные. Группы силовиков были практически по всему проспекту Кадырова", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" грозненец Магомед.

На территории храма постоянно дежурят несколько сотрудников полиции, прикомандированных из других регионов, уточнил житель Грозного Хамзат. "Вчера вечером [6 января] и до утра охрана была и вокруг храма", - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Православный храм Михаила Архангела в Грозном 19 мая 2018 года подвергся нападению. Группа молодых людей с ножами и обрезом ружья совершила атаку на храм, в результате чего погибли два сотрудника полиции, охранявшие территорию, и один прихожанин. Еще трое полицейских и медицинский работник, находившиеся на территории храма, получили ранения. Все четверо нападавших были убиты. Позднее выяснилось, что они были студентами Грозненского медколледжа.

"Мы на Рождество ходим в церковь Михаила Архангела. В Наурской живут мои знакомые, у них литургия проводится в храме Рождества Христова, обычно туда и казаки из Ставрополья приезжают, и бывшие местные жители, что уехали из республики во время войны. Полиция дежурит у церквей, но каких-то неудобств это не доставляет. Все проходит торжественно, никакой опасности не чувствуется. Мои соседи и знакомые чеченцы всегда поздравляют с Рождеством, так же, как и я их с мусульманскими праздниками", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" жительница Грозного Наталья.

В МВД по Чечне подтвердили, что места проведения рождественских торжеств находились под усиленным контролем полиции. Кроме того, у православных храмов в Чечне дежурили сотрудники республиканского управления МЧС, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник МВД по Чечне.

"Рождественские мероприятия в Грозном, Наурском, Шелковском и Сунженском районах республики прошли без каких-либо происшествий", - уточнил он.