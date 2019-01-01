Грозненцы рассказали о придирках силовиков на новогоднем празднике

01 января 2019, 11:05

Атмосфера подозрительности ощущалась на новогодних празднествах в центре Грозного из-за усиленных досмотров, рассказали горожане.

Как писал "Кавказский узел", перед новогодними праздниками силовики усилили меры безопасности в Грозном и провели 25 декабря проверки паспортного режима. Кроме того, жители Грозного сообщили о масштабных рейдах на дорогах города.

Новогоднее мероприятие в столице Чечни прошло под усиленным контролем силовиков. На площадь в центре Грозного, где установлена республиканская елка, людей пускали только после личного досмотра, а около площади дежурили усиленные наряды полиции и Росгвардии, рассказали сегодня корреспонденту "Кавказского узла" местные жители.

"Были с друзьями на новогодней елке в центре [Грозного]. Людей было очень много, в основном молодежь, но приходили и семьями. На площадь пускали только через металлоискатели. Еще полицейские проводили личный досмотр. Сигареты и напитки проносить запрещалось. Мужчин и женщин досматривали раздельно, для этого там дежурили и девушки-полицейские", - рассказал местный житель Шамиль.

Центр города был заполнен людьми, сообщил грозненец Саид. "Машину пришлось оставить за несколько кварталов, так как кварталы у площади с елкой были перекрыты. По периметру тоже дежурили силовики, проверяли всех, кто шел на елку. Нас с другом остановили на входе, один из полицейских вдруг спросил, не употребляли ли мы алкоголь. Но после проверки нас все же пропустили к елке", - рассказал Саид.

Молодой человек отметил, что в других регионах подобных мер безопасности не видел. "В прошлом году на Новый год я был в Пятигорске с друзьями. Там все было намного проще и спокойнее, чем у нас. Проверки, конечно же, были, но вот придирок и той атмосферы подозрительности, что у нас, не ощущалось. Праздник был праздником", - сказал грозненец.

Атмосферу праздника также омрачило отсутствие снега и достаточно теплая погода, рассказал житель Грозного Иса. "О наступлении Нового года говорили разве что украшенные улицы, новогодняя елка и бесконечные хлопушки и петарды, что с вечера дети и подростки активно взрывали на улицах. Погода совершенно не зимняя, нет ни снега, ни заморозков, так что это немного испортило атмосферу праздника", - сообщил мужчина.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Грозном облачная погода без осадков при температуре +4 градуса, ветер 4 метра в секунду. В ночь на 2 января осадков также не ожидается, температура воздуха понизится до +2 градусов, скорость ветра останется прежней. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.

Новогодние торжества в Грозном и других крупных населенных пунктах Чечни прошли без происшествий, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" представитель республиканского МВД. "Серьезных нарушений или ЧП не выявлено. Новогодняя ночь прошла в праздничной обстановке", - сказал он.

Отметим, что в 2018 году резонанс, который вызвали похороны убийцы Буданова, указал на протестные настроения в Чечне, но митинги в соседней Ингушетии помогли властям укрепить свои позиции, говорится в материале "Кавказского узла" "Итоги года в Чечне: новые земли, атаки подростков, похороны Темирханова".