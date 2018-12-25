Католики юга России и стран Южного Кавказа отмечают Рождество

25 декабря 2018, 06:06

Российские католики, которых насчитывается до миллиона человек, сегодня отмечают Рождество Христово. Праздничные мессы проходят во всех католических храмах России, в том числе в регионах Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, а также в странах Южного Кавказа.

25 декабря Рождество Христово отмечают католики всего мира, а также протестанты, последователи Англиканской церкви и православные, следующие Григорианскому календарю. В России проживает от 800 тысяч до миллиона католиков, сообщает 25 декабря ТАСС.

Приход в Ростове-на-Дону насчитывает более 300 человек

Единственный католический храм Ростова-на-Дону "Тайной вечери" расположен в парке Чуковского (переулок Ставропольский). Римско-католический приход "Тайная вечеря" ведет свою историю со второй половины XIX века, когда в городе была построена первая католическая церковь. В 1989 году приход насчитывал около пяти тысяч человек, сообщается на сайте Римско-католической Епархии святого Климента, которому административно принадлежит приход в Ростове-на-Дону.

Католическая церковь была разрушена в середине XX века, и вновь приход возродился только в 1992 году. Храм "Тайной Вечери" был освящен в 2004 году. По данным 2014 года, приход насчитывает более 300 человек.

Католические церкви в Ростовской области также есть в Азове, Батайске, Волгодонске, Новочеркасске, Таганроге и Шахтах.

Католический храм в Екатеринодаре был построен в конце XIX века

Екатеринодарский католический храм "Святого Розария Пресвятой Девы Марии и святой Варвары" был построен в 1893-1894 годах на углу современных улиц Советской и Октябрьской. Инициатором строительства был настоятель Иосиф Канумов, говорится на сайте прихода "Розария Пресвятой Девы Марии и святой Варвары" Римско-Католической церкви в городе Краснодаре.

В те времена на территории современного Краснодарского края также действовали католическая филиальная церковь в Новороссийске, часовня в Армавир и церкви двух немецких колоний Семеновка и Новониколаевка.

В 1907 году в Екатеринодар были назначены особые викарные священники для католиков армянского обряда, а в 1910 году город стал центром Екатеринодарской армяно-католической курации, на попечении которой находился также весь Северный Кавказ, Астрахань, Ростов-на-Дону, Царицын (ныне Волгоград) и ряд других городов.

Как писал "Кавказский узел", армяне-католики, проживающие в России, столкнулись с острой нехваткой священнослужителей, которые знают армянский католический обряд. Община Армянской католической церкви получила госрегистрацию в России лишь в 2012 году. Всего в стране (по данным 2016 года) насчитывается около ста тысяч армян-католиков, однако на всю страну есть всего четыре священника армянского обряда - в Москве, Тульской области, Краснодарском крае и Сибири. По словам католического священника Овсепа Меликсетяна из Новосибирска, там, куда не могут добраться священники армянского обряда, службы проводят католические священники латинского обряда. В Южном федеральном округе несколько тысяч католиков армянского обряда. Они проживают в Ростовской области (Ростов-на-Дону, Новочеркасск, Шахты) и Краснодарском крае (Краснодар, Сочи, Туапсе, Армавир, Кропоткин, Отрадненский район), рассказал один из российских католических священников армянского обряда Сергей Бабаджанян.

В 1937 году католический храм в Краснодаре закрыли, и возродился он вновь лишь в 1992 году, когда из Польши на хутор Семеновский приехал отец Анджей Моравский. Новый храм святого Либория был освящен в 1999 году. В настоящее время на Кубани католические приходы действуют также в Новороссийске, Сочи, Туапсе, Анапе, станице Ленинградской, поселке Лазаревском и хуторе Семеновском.

По словам председателя Польского национально-культурного центра "Единство", кандидата исторических наук Александра Селицкого, точно определить численность католиков в Краснодаре сложно, пишут "Юга.ру".

"Какая общая численность католиков в Краснодаре? Сложный вопрос... Бывает, что люди причисляют себя к той или иной вере по рождению, по культурным традициям семьи и предков. Если взять всех вместе, то, наверное, таких может набраться около тысячи. Точно определить эти цифры невозможно", - сказал он в интервью изданию в 2017 году.

Старейший католический храм России находится в Астрахани

Старейшим католическим храмом в России считается римско-католический храм приход Успения Пресвятой Богородицы в Астрахани, который был построен в 1762-1779 годах, пишет love-astrakhan.ru.

С приходом советской власти храм был закрыт, католической церкви он был возвращен лишь в 90-х годах XX века. Отреставрирован храм был в 2008 году.

На территории современной Волгоградской области католики появились в конце XVIII века во время колонизации Поволжья немецкими переселенцами. Церковь Успения Пресвятой Девы Марии была построена в Царицыне (Волгограде) в 1899 году. По данным на 1917 год в городе насчитывалось около 600 католиков, сообщается на сайте прихода Святого Николая.

Храм был закрыт в 1935 году. Вновь отстроен он был лишь в 90-е года XX столетия, а освящен в 1998 году. Численность прихода составляет примерно 500 человек.

Католические приходы в Волгоградской области есть также в Волжском и Камышине.

В Калмыкии с 1996 года действует Церковь святого Франциска Ассизского, основанная монахами ордена францисканцев. Их пригласил в республику Кирсан Илюмжинов, возглавлявший Калмыкию с 1993 по 2010 годы, пишет информационный портал "В Калмыкии".

Священником прихода является отец Владимир (Лытасов), численность католической общины, по данным 2018 года, около 40 человек. Кроме того, есть приходы в городе Городовиковске (церковь святого Антония Падуанского) и в селе Веселое (церковь святого Максимильяна Кольбе).

В Кабардино-Балкарию католицизм привезли монахини из Риги

В регионах Северо-Кавказского федерального округа католические приходы имеются в Кабардино-Балкарии - приход Благовещения в селе Благовещенка, приход святого Иосифа в Нальчике и приход Святого Семейства в Прохладном, в Ставропольском крае - приход Пресвятого сердца Иисуса в Георгиевске, приход Святой Терезы Младенца Иисуса в Кисловодске, приход Святого Семейства в Невинномысске, приход Божьего Милосердия в Новопавловске, приход Преображения Господня в Пятигорске и приход Преображения Господня в Ставрополе, а также в Северной Осетии - приход Вознесения Иисуса Христа во Владикавказе, сообщается на сайте Римско-католической Епархии Святого Климента.

После массовой депортации немцев из регионов их компактного проживания (Поволжье, южная Украина, Кубань) в годы Великой Отечественной войны они смогли вернуться на родину лишь в 60-70 годы XX века. Одним из центров их проживания стал города Прохладный в Кабардино-Балкарии, где к начале 80-х годов их насчитывалось более десяти тысяч человек, пишет agnuz.info.

В 1975 году монахини конгрегации Бедного Младенца Иисуса из Риги - сестры Валерия Такане, Вероника Бейтон и Эмилия Тарасевич основали в Прохладном приход Святого Семейства. Эта община стала третьим приходом на территории РСФСР после Москвы и Ленинграда и первым, который был зарегистрирован за пятьдесят лет.

В 1991 году община в Прохладном обрела постоянного священника, отца Бронислава Чаплицкого, который также зарегистрировал приходы во Владикавказе, Грозном (Чечня), Нальчике и Новопавловске. Храм в Грозном был разрушен во время первой чеченской войны.

Католических священников не хватает в Грузии

С проблемой нехватки священнослужителей столкнулись армяне, проживающие компактно в регионе Самцхе-Джавахети, говорится в лонгриде "Рождество в Джавахетии: как живут армяне-католики в Грузии" на "Кавказском узле".

Согласно переписи населения Грузии 2014 года, население региона составляет 160 504 человека, из них 81 089 (50,52%) — этнические армяне. 15 024 жителей региона (9,36%) относят себя к католикам. Армяно-католики в Джавахетии проживают в селах Уджмана, Тория, Ждановка и Хештия (Ниноцминдский муниципалитет), Аластан, Вареван, Турцх, Картикам, Бавра и Хулгумо (Ахалкалакский муниципалитет).

Священнослужитель Антон Антонян из села Эштия рассказал, что армянская католическая церковь с официального разрешения Ватикана пользуется несколько большей свободой, нежели другие католические церкви мира. «Ватикан позволяет нам отмечать Святое Рождество и 25 декабря, и 6 января (дата Рождества в Армянской апостольской церкви — прим. "Кавказского узла")», — привел пример Антон Антонян.