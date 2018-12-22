Снос рынка в Гудермесе возмутил горожан

22 декабря 2018, 10:24

Власти демонтировали Центральный рынок Гудермеса вместо того, чтобы устранить выявленные там нарушения, указали опрошенные "Кавказским узлом" горожане. Сроки строительства нового рынка не названы, а аренда альтернативных торговых площадок слишком дорога, пожаловались предприниматели. В мэрии заявили, что хаотично застроенный рынок не отвечал требованиям безопасности.

Центральный рынок Гудермеса занимал территорию в несколько гектаров в центре города. Он функционировал с 2000 года. В общей сложности на рынке работали более двух тысяч человек. В конце ноября по указанию главы Чечни на Центральном рынке Гудермеса прошла проверка с участием Совета безопасности, прокуратуры, МЧС, Роспотребнадзора и городской администрации. После нее рынок был снесен и демонтирован.

Власти назвали снос рынка вынужденной мерой

Проверка выявила на рынке многочисленные нарушения, заявили корреспонденту "Кавказского узла" в прокуратуре Чечни. "Это и несанкционированные подключения к электрическим и газовым линиям, отсутствие средств пожаротушения, эвакуационных выходов, пожарных гидрантов, возможностей проезда спецтехники в случае возникновения чрезвычайных ситуаций и так далее, что представляет серьезную угрозу жизни и здоровью как потребителей, так и самих работников рынка", - сообщил сотрудник ведомства.

Решить проблемы рынка, не прибегая к тотальному сносу, было нельзя, заявил представитель администрации Гудермеса. "В данном случае было просто бесполезно пытаться что-то там изменить, улучшить или устранить нарушения. Там просто все было перемешано – торговые ларьки, магазины, кафе, какие-то непонятные постройки с неизвестно каким образом подведенными газовыми и электролиниями. Поэтому весь этот самострой пришлось демонтировать", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" чиновник.

На месте снесенного рынка будет построен новый, отметил он, затруднившись, однако, назвать конкретные сроки строительства.

Предприниматели не нашли альтернативных площадок после сноса рынка

"Проверки на рынке начались 29 ноября. Была большая комиссия, фиксировали все нарушении, начиная от неправильного подключения электричества и заканчивая наличием эвакуационных путей. Первоначально говорилось, что рынок временно закроют до устранения нарушений, но потом вдруг объявили, что его решено полностью снести, и от нас потребовали вывезти свои товары. Теперь там все снесено. Вроде бы собираются строить новый рынок со всеми условиями, как в Грозном «Беркат». Теперь надо или ждать строительства нового рынка, или искать другие площадки для торговли", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" гудермесская предпринимательница Раиса.

По словам женщины, ей предложили арендовать помещение на территории открывшегося в начале декабря торгово-развлекательного центра "Мега-сити" или на территории нового автовокзала города, однако цена аренды оказалась для нее слишком высокой.

Другой предприниматель, Сулейман, также пожаловался на дороговизну аренды альтернативных торговых площадок. "Я работал на рынке последние 15 лет, исправно платил аренду, оплачивал коммуналку. В один день пришлось все оставить и вывезти товар, потому что рынок просто сровняли с землей. Аренда в «Мега-сити» и других местах очень дорогая. От тысячи рублей за квадратный метр площади - это под силу далеко не всем. За счет городского рынка выживали сотни семей, теперь вот мы остались ни с чем. Это самый настоящий беспредел", - заявил мужчина корреспонденту "Кавказского узла".

Горожане раскритиковали демонтаж рынка

"Городской рынок был удобен тем, что он находился недалеко от авто- и железнодорожного вокзалов, так что пассажиры могли прикупить себе что-нибудь нужное, перекусить, если есть время, и так далее. Зачем его понадобилось сносить, непонятно. Мне кажется, достаточно было убрать самодельные навесы, старые постройки, которые портили общий вид, решить вопросы пожарной безопасности и дать людям возможность работать дальше. Вместо этого его сровняли с землей", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" гудермесец Рамзан.

30 октября в Гудермесе открылся крупнейший в Чечне автовокзал. Старый автовокзал находился в неудачном месте и был очень мал, теперь все эти проблемы решены, отметили местные жители.

"Если на рынке допускались какие-то нарушения, то следовало бы привлечь к ответственности руководство, а не создавать проблемы простым работникам. Власть, как обычно, выбрала удобный для нее путь – все снести и построить заново. Так и в Грозном было в свое время, и в Аргуне, теперь вот очередь и до нас добралась. Разве два пожара - это повод, чтобы сносить огромный объект? На «Беркате» уже несколько пожаров было, но его почему-то никто сносить не думает", - отметил корреспонденту "Кавказского узла" местный житель Ахмад.

Для демонтажа каких-либо объектов у властей должны иметься серьезные основания, считает местный юрист Эли. "Если тот или иной объект с массовым пребыванием людей представляет серьезную угрозу жизни и здоровью граждан в силу своей ветхости и тому подобного, то формально власти имеют право его демонтировать. Но в данном случае людям должны были быть предоставлены какие-то условия для того, чтобы они могли продолжить свою деятельность - я имею в виду работников этого рынка в Гудермесе. Этого, насколько можно судить, сделано не было, а значит, мы имеем дело с нарушением прав предпринимателей. Они, конечно же, могут обратиться с жалобами в соответствующие органы, но я очень сомневаюсь, что кто-то пойдет на такое, такая у нас сегодня обстановка", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".