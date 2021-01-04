Армянские семьи покинули 12 домов на востоке Шурнуха

04 января 2021, 17:56

Жители Шурнуха выселились из 12 домов в восточной части села, на которую претендует Азербайджан. Хозяину одного из этих домов разрешили остаться, но он не пожелал жить в ста метрах от границы, сообщили местные армянские власти.

"Кавказский узел" сообщал, что 24 декабря 2020 года представители Азербайджана провели работы по демаркации границы в селе Шурнух Сюникской области Армении и потребовали передачи им части этого населенного пункта с 12 домами. Эти дома находятся восточнее дороги Горис – Капан, которую азербайджанская сторона считает пограничной. 2 января староста Шурнуха сообщил, что в селе появился азербайджанский военный пост, а жителям восточной части населенного пункта указано выселиться к 5 января. На спорном участке разместились также армянские пограничники и российские военные.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в декабре признал, что села Шурнух и Воротан в Сюникской области Армении являются проблемными участками на границе и пообещал их жителям компенсации. При этом Армения считает нынешнее разграничение временным. Официальный Ереван настаивает, что процесс демаркации армяно-азербайджанской границы может начаться только после установления дипломатических отношений и создания специальной комиссии с участием экспертов-картографов и геодезистов.

Глава села Шурнух Акоп Аршакян сообщил сегодня, что он и другие сельчане оставили свои 12 домов на территории, оказавшейся за недавно установленным азербайджанским постом. Жильцы этих 12 домов переехали к родственникам, рассказал заместитель главы укрупненной общины Гориса Менуа Овсепян. По его словам, в ходе переговоров армянской стороне удалось отстоять один из домов, но его владелец все равно оставил его, не желая жить в непосредственной близости от азербайджанских военных, передал "Sputnik-Армения".

О том, что азербайджанская сторона отказалась от претензии на двенадцатый дом, ранее сообщал и губернатор Сюника Меликсет Погосян. "Из 12 домов мы смогли сохранить один, остальные 11 до 5 января должны быть переданы противнику", - сказал он 3 января. Дом, относительно которого велись переговоры, находится всего в 100 метрах от нынешней линии разграничения с Азербайджаном, указал Погосян.

Губернатор анонсировал поездку в Шурнух, где власти намерены возвести модульные дома для всех 12 семей, оставшихся без крова, говорится в публикации "Sputnik-Армения" от 3 января. Всего, по словам Погосяна, в Шурнухе 45 домов. Таким образом, в армянской части села их осталось 33.

Четкой границы между армянским и азербайджанским участками Шурнуха нет, несмотря на установку пограничных постов, и это вызовет серьезные проблемы для сельчан, указал староста Шурнуха Акоп Аршакян на сегодняшней встрече с мэром Гориса. "Переход улицы с завтрашнего дня (с 5 января. - Прим. "Кавказского узла") становится проблемой: если вдруг [домашний] скот перейдет за линию, то за ним нельзя будет пойти", - сказал Аршакян. По мнению мэра Гориса Аруша Арушаняна, проблемы возникнут и с пастбищами, на которых местные жители ранее пасли свой скот, передал News.

На сайте Минобороны Азербайджана по состоянию на 18.00 мск 4 января не появилось информации о взятии под контроль восточной части села Шермух.

В декабре 2020 года азербайджанские военные также заняли стратегически важные позиции на высотах близ столицы Сюникской области Армении – Капана, что спровоцировало акции протеста в регионе. Когда под контроль Баку перешла дорога Капан – Агарак, жители трех сел оказались в фактической изоляции из-за плохого состояния альтернативной дороги. Позже армянский омбудсмен пожаловался в международные структуры из-за установки баннера: "Добро пожаловать в Азербайджан" на трассе Горис – Капан. Жители Сюникской области залили баннер краской. В конце декабря глава села Караундж потребовал от армянских властей объяснить передачу Азербайджану 30 гектаров земли в Сюникской области с садами и ГЭС.

Название села азербайджанское, по-азербайджански оно звучит как "Шурнуху" в переводе означает "журчание Ноя", указал автор блога "Ветер с Апшерона" на "Кавказском узле". "Ной - один из [библейских] пророков, признанных и уважаемых в Исламе. Предполагаю, что в этом селе есть журчащие ручьи, в обозримой дали находится гора Ноя (то есть Арарат. - Прим. "Кавказского узла"), отсюда название", - написал блогер в заметке "С Шурнуху установление границы закончилось" от 3 января.

По мнению блогера, "госграница пролегает через село, потому что за годы оккупации живущие в Шурнухе армяне понастроили дома, засадили сады на азербайджанской территории". "С освобождением Шурнуху установление госграницы на южном рубеже Азербайджана, как я понимаю, завершилось. На северном рубеже, в Кялбаджаре (армянское название Карвачар. - Прим. "Кавказского узла"), граница установлена. Армянам перешел золотодобывающий завод в Зоте, а золотосодержащий рудник остался в Азербайджане", - констатировал автор блога.

Отсутствие четко оговоренных границ вызывает проблемы и у жителей Гегаркуникской области Армении, где находится Соткский рудник. Часть рудника оказалась на перешедшей под контроль Азербайджана территории Кельбаджарского района. Для возобновления работы рудника потребуются длительные переговоры и демаркация границы, указали как азербайджанские, так и армянские аналитики. Сельчане не верят, что смогут снова работать на Соткском руднике после переговоров Армении и Азербайджана о границах, поэтому некоторые нашли новую работу.