Губернатор Сюника сообщил о размещении армянских и российских пограничников у села Шурнух

03 января 2021, 12:20

Армянские и российские пограничники размещаются на спорном участке у села Шурнух, где азербайджанские военные установили свой пост, заявил губернатор Сюникской области. По его словам, армянская сторона полностью контролирует обстановку.

Как писал "Кавказский узел", 24 декабря 2020 года представители Азербайджана, по словам старосты армянского села Шурнух, провели работы по демаркации границы и потребовали передачи им части этого населенного пункта с 12 домами. Эти дома находятся восточнее дороги Горис – Капан, которую азербайджанская сторона считает пограничной. 2 января староста Шурнуха сообщил, что в селе появился азербайджанский военный пост, и жителям восточной части населенного пункта указано выселиться к 5 января.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в декабре признал, что села Шурнух и Воротан в Сюникской области Армении являются проблемными участками на границе и пообещал их жителям компенсации. При этом Армения считает нынешнее разграничение временным. Официальный Ереван настаивает, что процесс демаркации армяно-азербайджанской границы может начаться только после установления дипломатических отношений и создания специальной комиссии с участием экспертов-картографов и геодезистов.

На границу выехали армянские военные и пограничники, здесь же находятся отряды погранвойск Российской Федерации, сообщил губернатор Сюникской области Меликсет Погосян. По его словам, пограничники встают на границе, в том числе на спорном 21-километровом участке. Здесь продолжаются работы по размещению пограничников, в том числе на территории у села Шурнух, добавил губернатор.

"Призываем местное население не поддаваться на провокации во избежание возможного напряжения. Вооруженные силы Армении, армянские и российские пограничники полностью контролируют обстановку", - говорится в заявлении Меликсета Погосяна, которое процитировало агентство "Sputnik-Армения" 2 января после сообщения старосты Шурнуха о появлении азербайджанского военного поста в селе.

Информации на сайте Минобороны Азербайджана о военном посте в армянском селе Шурнух по состоянию на 12.15 мск 3 января нет.

Напомним, в декабре азербайджанские военные также заняли стратегически важные позиции на высотах близ столицы Сюникской области Армении – Капана, что спровоцировало акции протеста в регионе. Когда под контроль Баку перешла дорога Капан – Агарак, жители трех сел оказались в фактической изоляции из-за плохого состояния альтернативной дороги. Позже армянский омбудсмен пожаловался в международные структуры из-за установки баннера: "Добро пожаловать в Азербайджан" на трассе Горис – Капан. Жители Сюникской области залили баннер краской. В конце декабря глава села Караундж потребовал от армянских властей объяснить передачу Азербайджану 30 гектаров земли в Сюникской области с садами и ГЭС.