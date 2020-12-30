Споры о баннере подчеркнули проблему демаркации границы Армении и Азербайджана

30 декабря 2020, 15:58

Баннер на трассе Гори - Капан находится на территории Азербайджана, претензий на армянские земли он не подразумевает, заявил член Азербайджанского комитета по евроинтеграции Тогрул Джуварлы. Баку соблюдает соглашение о прекращении огня, жителям приграничных армянских сел ничто не угрожает, считает координатор Комитета против пыток и репрессий Намизад Сафаров.

Как писал "Кавказский узел", армянский омбудсмен Арман Татоян пожаловался в международные структуры из-за установки 28 декабря баннера "Добро пожаловать в Азербайджан" на трассе Горис - Капан. Жители Сюникской области залили баннер краской.

Соглашение от 10 ноября о прекращении боев в зоне карабахского конфликта поставило вопрос о демаркации армяно-азербайджанской границы. В декабре азербайджанские военные заняли стратегически важные высоты близ столицы Сюникской области Армении - Капана. Под контроль Баку перешла и дорога Капан - Агарак, что поставило под угрозу транспортное сообщение трех армянских сел с остальной частью страны. Кроме того, на азербайджанской территории оказались часть домов, пастбищ и полей сел Воротан и Шурнух. Жители приграничных районов Армении опасаются за свою безопасность и неоднократно проводили акции протеста, местные власти призвали вооружить сельчан.

Населению приграничных районов Армении незачем опасаться азербайджанских военных, полагает координатор Комитета против пыток и репрессий Намизад Сафаров. "Азербайджан не имеет территориальных притязаний к Армении, а Армения привлекла к охране своих границ с Азербайджаном в направлении Гориса и Кафана российских военных", - пояснил Сафаров.

Он подчеркнул, что содержание баннера не носило угрожающего характера - это всего лишь схематичная карта страны с изображением некоторых достопримечательностей и надписью "Добро пожаловать в Азербайджан". "Это указатель о том, что отсюда начинается территория Азербайджана, вот и все. Агрессивное отношение в соседней стране к пограничному указателю непонятно", - отметил Сафаров.

По его мнению, появление азербайджанского баннера на трассе Горис - Капан соответствует общепринятой практике размежевания государственных границ. "Баннер появился не просто так. Делимитация была проведена с участием военных Азербайджана, Армении и России. Длительное время в связи с оккупацией азербайджанских территорий границ тут не было. Теперь линия границы восстановлена", - сказал Намизад Сафаров корреспонденту "Кавказского узла".

Армения отказалась признать разграничение в районе Сюникской и Горисской областей демаркацией. Официальное закрепление армяно-азербайджанской границы возможно только после установления дипломатических отношений и работы двусторонней комиссии, сейчас определяются лишь зоны фактического контроля двух стран, заявил МИД Армении.

С тем, что опасения жителей армянских сел необоснованны, согласен и член Азербайджанского национального общественного комитета по евроинтеграции (АНОКЕИ) Тогрул Джуварлы, участвовавший в международных проектах по поддержке пограничных общин.

"Азербайджанские военные тут находятся для охраны собственных границ. Им незачем как-то угрожать местным жителям по ту сторону границы. Спокойствие и безопасность тут легко могут воцариться, если не будет провокаций наподобие акта вандализма против азербайджанского пограничного баннера. Конечно же, враждебность будет вызывать ответную реакцию", - сказал Джуварлы корреспонденту "Кавказского узла".

По его мнению, Азербайджан только восстанавливает свою границу, не посягая на территорию Армении. "После того, как в 1993 году были оккупированы Губадлинский и Зангиланский район, тут граница фактически исчезла. Армянские сельские общины стали разрастаться, заходя на азербайджанскую сторону, через нее же были построены дороги. Но сейчас ситуация изменилась. Азербайджан в ходе военных действий сентября-ноября этого года восстановил контроль над своими территориями. Граница теперь восстанавливается по линии советского времени, то есть до конфликтного периода. Поэтому часть домов, дорог, сельхозобъектов оказались на азербайджанской стороне. Но претензий с точки зрения международного права к Азербайджану не может быть. Все это было незаконно построено на его территории и теперь принадлежит ему", - заключил Джуварлы.

По итогам мирного соглашения, непризнанная Нагорно-Карабахская республика утратила контроль над двумя третями территории - в основном это "буферная зона", в том числе прилегающие к армянской границе районы. Какие именно территории вернулись под контроль Баку после осенней войны, отмечено на карте, подготовленной "Кавказским узлом". Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

В установке пограничного баннера с указанием карты Азербайджана и изображении туристических достопримечательностей страны, как и в развешивании национальных флагов, нет ничего предосудительного, подсеркнул Тогрул Джуварлы.

"Линия границы должна быть как-то обозначена. Это сегодня два государства находятся в конфликте. В будущем, после достижения мира, будут открыты все коммуникации, и подобные указатели будут важны для туристов, посещающих регион", - сказал он.

28 декабря азербайджанское издание 1News разместило в своем Telegram-канале видео с зеленым баннером "Добро пожаловать в Азербайджан", установленном на трассе в горной местности. Рядом с баннером находится группа военных. Поблизости стоит, а затем разворачивается грузовик. На баннере изображена карта Азербайджана, включающая всю территорию Нагорного Карабаха.

Подробнее об обострении карабахского конфликта (27 сентября - 9 ноября) можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война?".