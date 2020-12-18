Грузинские активисты указали на ужесточение наказаний для оппозиционеров

18 декабря 2020, 13:02

Шести сторонникам оппозиции, задержанным на акции протеста в Грузии, грозят крупные штрафы, сообщил адвокат Тенгиз Кахидзе. Суды стали чаще штрафовать людей на большие суммы за политические выступления, обратили внимание местные активисты.

Как сообщал "Кавказский узел", 31 октября в Грузии прошел первый тур парламентских выборов, а 21 ноября в 17 мажоритарных округах прошел второй тур. После объявления итогов, оппозиция вышла на акции протеста и потребовала отмены результатов голосования. 13 декабря на акции протеста в Батуми были задержаны шесть человек, на следующий день суд назначил им по семь суток ареста. 15 декабря число задержанных возросло до девяти, среди них оказалась и учредитель движения "Альтернатива" Хатуна Беридзе. Силовики задержала ее, когда она наклеивала стикеры на здание Верховного совета. Беридзе вступила в полицейскими в словесную перепалку, при этом силовики ранее попросили участников акции не клеить стикеры.

С 8 ноября представители и сторонники оппозиционных партий проводят бессрочную акцию протеста перед домом правительства Аджарии, требуя повторных парламентских выборов и выражая недовольство жесткими ограничениями, введенными в связи с пандемией коронавируса. Во время акции 30 ноября в Батуми произошло столкновение с силовиками, в результате чего несколько активистов получили травмы, а двое попали под административное преследование. 2 декабря акция у дома правительства Аджарии вновь переросла в столкновение с силовиками, в результате задержаны не менее двух активистов. В тот же день по подозрению в нападении на полицейских был задержан член оппозиционной партии "Победившая Грузия" Аслан Вашакмадзе.

Юристы предупредили об опасном прецеденте наказания за реализацию права на свободу слова

Батумский городской суд 17 декабря принял решение дать 80 суток на внесение залога в размере 1000 лари для Хатуны Беридзе, которая обвиняется также по статье о применении силы в отношении представителя власти (126 УК Грузии) на акции 19 ноября.

"Мы делаем для вас исключение, предоставляя столь длительный срок для внесения залога, принимая во внимание ваше тяжелое материальное положение", - заявила судья Виолета Порчхидзе.

Хатуна Беридзе была арестована 19 ноября после драки с депутатом Георгием Манвелидзе, пишет грузинское издание Batumelebi, сообщение которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

"Это двойные стандарты. Год назад меня на акции протеста схватила заместитель мэра Шуахеви, против нее возбудили дело по той же 126-й статье, но она так и не была допрошена за все это время, и продолжает занимать свой пост", - заявила корреспонденту "Кавказского узла" Хатуна Бердзе.

По ее мнению, такая мера в отношении нее несправедлива. Она будет обжаловать это решение о мере пресечения.

Помимо уголовного дела против Хатуны Беридзе также возбуждено административное дело по обвинению в сопротивлении полиции. 15 декабря она и еще 86 человек были задержаны возле здания Верховного совета Аджарии.

"Мы расклеивали листовки на заборе Верховного совета, а полиция нам скзаала, что мы не имеем права находиться около правительственного задания. Но, если они стояли, то почему мне нельзя", - заявила Хатуна Беридзе.

Шести задержанным предъявлено обвинение по административному кодексу - в сопротивлении полиции. Им грозит штраф от 1000 до 4000 лари (от 300 до 1200 долларов), сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат из Батуми Тенгиз Кахидзе, отметив, что будет представлять интересы всех шести человек на суде 21 декабря.

Он рассказал, что Хатуна Беридзе была также задержана с пятью членами НПО "Альтернатива" и активистами оппозиции в ночь на 23 ноября за то, что не подчинились требованию полиции прекратить выкрикивать оскорблений в адрес членов батумской окружной избирательной комиссии.

"По этому обвинению всем пятерым присудили штраф в размере 500 лари, и я буду обжаловать это решение в апелляционном суде", - заявил Тенгиз Кахидзе.

Штраф за выкрикивание оскорблений создает опасный прецедент наказания за реализацию права на свободу слова, считает Ассоциация молодых юристов Грузии. "Что бы ни говорили протестующие, если нарушение было установлено, это означает, что суд руководствовался очень низкими стандартами и поставил под угрозу свободу слова", - приводит Batumelebi слова руководителя аджарского отделения Ассоциации Пааты Диасамидзе.

Активисты указали на ужесточение наказания для оппозиции

Одна из задержанных 15 декабря Мзия Кеделидзе сообщила, что суд перенес разбирательство с 15 на 21 декабря, "поскольку, как указал судья, полиция предоставила недостаточно улик для обвинения". "Но когда нет улик, людей отпускают, а не переносят суд", - заявила она.

Всего на митингах, которые начались 9 ноября, были задержаны 27 человек. 17 ноября были вынесены решения по задержанным Джелалу Кикаве и Рамазу Шаинидзе: первый оштрафован на 1000 лари, второй оправдан. 19 ноября были задержаны Хатуна Беридзе и Гогита Соломонидзе. Последний - освобожден от ответственности. 22 ноября пятеро активистов оппозиции и НПО "Альтернатива" были оштрафованы на 500 лари (150 долларов) каждый. 30 ноября был задержан Ираклий Чхвиркия, который пытался внести в здание правительства шары с оскорбительными надписями в адрес председателя правительства Торнике Рижвадзе. 1 декабря были задержаны и оштрафованы на суммы по 500 лари три человека, которые находились у правительства с шариками с надписями "рабы" и "предатели". 2 декабря Иракий Чхирквия и еще два человека были арестованы за попытку установить на столбах воздушные шары в виде зебры и акулы. 13 декабря полиция задержала шесть участников митинга, заявив, что они нарушили комендантский час. Они оштрафованы на 2000 лари каждый. 15 декабря задержаны еще семь человек, пишет Batumelebi.

Ираклий Чхвиркия отметил, что суды все строже наказывают за оппозиционные выступления. "В 2013 году двое активистов были оштрафованы по 100 лари каждый за мат в адрес Путина. А в этом году я уже вынужден платить впятеро больше, чем семь лет назад", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Председатель Совета по правам человека Лейбористской партии Грузии Лаша Чхартишвили солидарен с этим мнением. "Суды действительно ужесточают наказание за политические выступления. Причем, очень редко они прибегают к административному заключению - чаще пытаются оштрафовать на такую сумму, чтобы семье активиста трудно было платить. Они поняли, что отсидеть месяц в тюрьме для человека будет дешевле, чем платить штраф", - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

Оппозиция анонсировала продолжение протестов

30 ноября в Батуми оппозиция организовала "квартал свободы" на участке улицы Константина Гамсахурдия. События там освещаются на странице одноименной группы в Facebook. В этой группе по состоянию на 18 декабря состоят 682 человека. Публикации набирают разное количество лайков - от 8 до 71. Главным образом люди выражают там поддержку протесту. "Мы - одна команда!", - написала Натия Бенделиани, слова которой перевел корреспондент "Кавказского узла". "Пусть полиция лучше ловит воров и преступников, чем разгоняет этих людей", - заявил пользователь Нино Швелидзе.

Акция протеста в Батуми 17 декабря продолжилась. "Мы намерены стоять здесь столько, сколько понадобится. Уже решение принято - в парламент наша партия не пойдет, и мы будем добиваться своего", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" представитель Единого национального движения (ЕНД) в Батуми Джелал Кикава.

"Если будет нужно, мы готовы и новый год отмечать на улице, и дальше стоять перед домом правительства, протестуя против несправедливых выборов", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" руководитель предвыборного штаба объединения "Сила в единстве" Леван Антадзе.

На акцию протеста также съезжаются жители разных муниципалитетов Аджарии. Они приезжают самостоятельно, несмотря на то, что это проблематично, так как рейсовый транспорт не ходит, отметил представитель ЕНД в Хелвачаури Георгий Диасамидзе.

Местные журналисты сравнили нынешние акции протеста в Батуми с митингами за отставку руководителя Аджарии Аслана Абашидзе в 2004 году.

"В 2004 году было намного больше людей на митингах в Батуми. Кроме того, тогда инициаторами свержения выступали местные владельцы гостиниц в Кобулети и в Батуми, а сегодня - оппозиционная элита", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" ИТ-специалист Котэ Сталинский, работавший в Батуми во время митингов.

"Есть принципиальное различие - тогда люди хотели снести местного лидера - Аслана Абашидзе, считая его главной помехой для развития региона. А сейчас в Тбилиси нет той силы, которая обеспечит поддержку батумчан. С другой стороны, происходит объединение на горизонтальном уровне, так что очень трудно предположить, по какому сценарию будет развиваться ситуация в дальнейшем", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" журналист Аджарского телевидения Ния Ипсамище.

Выборы в грузинский парламент проходили не только на фоне новаций в избирательной системе, но и в условиях пандемии коронавируса и вызванного ею экономического кризиса. Несмотря на то, что Грузия кажется островком благополучия на Южном Кавказе, карантинные меры больно ударили по ряду самых чувствительных отраслей страны, в частности, туризму, говорится в справке "Кавказского узла" "Выборы в парламент Грузии – 2020".

"Кавказский узел" публикует новости о выборах в Грузии на тематической странице "Выборы в Грузии: устоит ли "Мечта?".