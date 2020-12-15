Число задержанных на акции протеста в Батуми возросло до девяти

15 декабря 2020, 14:16

Силовики задержали за неподчинение троих активистов на акции протеста перед зданием Верховного совета, сообщила сегодня полиция Аджарии.

Как сообщал "Кавказский узел", 31 октября в Грузии прошел первый тур парламентских выборов, а 21 ноября в 17 мажоритарных округах прошел второй тур. После объявления итогов, оппозиция вышла на акции протеста и потребовала отмены результатов голосования. 13 декабря на акции протеста в Батуми были задержаны шесть человек, на следующий день суд назначил им по семь суток ареста.

С 8 ноября представители и сторонники оппозиционных партий проводят бессрочную акцию протеста перед домом правительства Аджарии, требуя повторных парламентских выборов и выражая недовольство жесткими ограничениями, введенными в связи с пандемией коронавируса. Во время акции 30 ноября в Батуми произошло столкновение с силовиками, в результате чего несколько активистов получили травмы, а двое попали под административное преследование. 2 декабря акция у дома правительства Аджарии вновь переросла в столкновение с силовиками, в результате задержаны не менее двух активистов. В тот же день по подозрению в нападении на полицейских был задержан член оппозиционной партии "Победившая Грузия" Аслан Вашакмадзе.

В Батуми около здания Верховного совета Аджарии продолжается акция протеста активистов и представителей оппозиции на фоне заседания парламента. Полиция задержала троих протестующих. Одна из задержанных – учредитель движения "Альтернатива" Хатуна Беридзе. Силовики задержала ее, когда она наклеивала стикеры на здание Верховного совета, сообщил сегодня "Sputnik Грузия".

Беридзе вступила в полицейскими в словесную перепалку, при этом силовики ранее попросили участников акции не клеить стикеры. "Двое участников акции были задержаны по обвинению в неповиновении законному требованию полиции. Они пытались залезть на забор. Сотрудники службы охраны и полиции не раз призвали их слезть с забора и выразить протест в иной форме. Они не учли требование, из-за чего их задержали в административном порядке", – привел "Sputnik Грузия" слова начальника департамента полиции Аджарии Константина Ананиашвили.

Выборы в грузинский парламент проходили не только на фоне новаций в избирательной системе, но и в условиях пандемии коронавируса и вызванного ею экономического кризиса. Несмотря на то, что Грузия кажется островком благополучия на Южном Кавказе, карантинные меры больно ударили по ряду самых чувствительных отраслей страны, в частности, туризму, говорится в справке "Кавказского узла" "Выборы в парламент Грузии – 2020".

У здания Верховного совета акцию протеста проводят активисты движения "Действуй" и "Альтернатива". В знак протеста они принесли к зданию законодательного органа урны с надписью "Рабство ломает". "Депутаты этого коммунистического, советского Верховного совета рано или поздно окажутся на мусорной свалке истории", – привело издание слова лидера движения "Альтернатива" Хатуна Беридзе.

Во время акции протеста представители оппозиции отказались от своих мандатов, заседания парламента началось в 11 часов (10.00 мск) по местному времени, сообщило сегодня издание "Грузия Онлайн".

Напомним, что согласно окончательным данным ЦИК, по итогам парламентских выборов партия "Грузинская мечта" получила 90 мандатов из 150. Остальные 60 мандатов распределились следующим образом. "Сила в единстве – Единое национальное движение" – 36 мандатов, "Европейская Грузия – Движение за свободу" – пять мандатов, "Лело для Грузии" – четыре мандата, "Стратегия Агмашенебели" – четыре мандата, "Альянс патриотов Грузии" – четыре мандата, "Гирчи" – четыре мандата, "Граждане" – два мандата, "Лейбористская партия" – один мандат.

"Кавказский узел" публикует новости о выборах в Грузии на тематической странице "Выборы в Грузии: устоит ли "Мечта?".