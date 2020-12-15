Активисты арестованы после акции протеста в Батуми

15 декабря 2020, 06:13

Батумский городской суд назначил семь суток ареста шестерым участникам акции протеста против результатов парламентских выборов, которые были задержаны 13 декабря после попытки войти в здание парламента Аджарии и стычки с полицией.

Как писал "Кавказский узел", 13 декабря на акции протеста, которая проходит у здания правительства Аджарии, были задержаны шесть человек. По данным МВД, они пытались зайти в парламент и были задержаны после стычки с полицией, причем один из силовиков получил травмы.

С 8 ноября представители и сторонники оппозиционных партий проводят бессрочную акцию протеста перед домом правительства Аджарии, требуя повторных парламентских выборов и выражая недовольство жесткими ограничениями, введенными в связи с пандемией коронавируса. Во время акции 30 ноября в Батуми произошло столкновение с силовиками, в результате чего несколько активистов получили травмы, а двое попали под административное преследование. 2 декабря акция у дома правительства Аджарии вновь переросла в столкновение с силовиками, в результате задержаны не менее двух активистов. В тот же день по подозрению в нападении на полицейских был задержан член оппозиционной партии "Победившая Грузия" Аслан Вашакмадзе.

Шесть человек, задержанных на митинге в Батуми, приговорены 14 декабря к семи суткам лишения свободы. Задержанные являются членами молодежной организации "Альтернатива" и просто сторонниками оппозиции, сообщает "Общественный вещатель".

По данным телеканала, при задержании сотрудники правоохранительных органов действовали жестко.

Судебный процесс над задержанным проходил в дистанционном формате и длился почти пять часов, информирует "Аджара ТВ". Всем шестерым предъявлены обвинения в мелком хулиганстве и неподчинении законному требованию сотрудников полиции.

Адвокат задержанных заявил на процессе, что видеоматериалы, представленные в виде доказательств по делу, не доказывают факт нарушения его подзащитными закона, однако судья не счел эти сведения важными для дела. НПО "Ассоциация молодых юристов" заявила, что планирует обжаловать решение суда.

Несколько задержанных также были оштрафованы за нарушение комендантского часа, введенного в связи с эпидемией коронавируса.

За время проведения акции протеста против результатов парламентских выборов перед зданием парламента Аджарии были задержаны 15 человек, в отношении 11 активистов Батумский городской суд вынес решение, рассмотрение дел четырех несколько раз откладывалось.

Сегодня, 15 декабря в 12.00 часов по местному времени (11.00 мск) планируется провести первое заседание Верховного совета Аджарии нового созыва, сказано в решении президента Грузии Саломе Зурабишвили. Депутаты совета будут представлены только от правящей партии "Грузинская мечта". Оппозиционное "Единое национальное движение, хоть и преодолело пятипроцентный барьер, бойкотирует работу регионального парламента.

Первый тур парламентских выборов прошел в Грузии 31 октября. 21 ноября в 17 мажоритарных округах прошел второй тур выборов. 3 декабря ЦИК огласил итоговые протоколы, согласно которым правящая "Грузинская мечта" набрала 48,22% голосов. Выборы в грузинский парламент проходили не только на фоне новаций в избирательной системе, но и в условиях пандемии коронавируса и вызванного ею экономического кризиса. Несмотря на то, что Грузия кажется островком благополучия на Южном Кавказе, карантинные меры больно ударили по ряду самых чувствительных отраслей страны, в частности, туризму, говорится в справке "Кавказского узла" "Выборы в парламент Грузии – 2020".

"Кавказский узел" также писал, что 11 декабря грузинская оппозиция объявила бойкот парламенту Грузии в первый день его работы. Большинство отказавшихся признавать итоги выборов грузинских оппозиционных партий подали в ЦИК заявления об аннулировании своих списков. Президент страны Саломе Зурабишвили раскритиковала оппозицию. Бойкот оппозицией работы парламента приведет к усилению политического кризиса в Грузии, считает политолог Ника Читадзе. Отсутствие оппозиции в парламенте увеличивает свободу действий "Грузинской мечты", возразил политолог Гия Абашидзе. Если противники властей прекратят бойкот, то это вызовет возмущение избирателей, полагает политолог Гела Васадзе.