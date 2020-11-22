Оппозиция заявила о вбросах и давлении на избирателей в Батуми

22 ноября 2020, 09:01

Число проголосовавших во втором туре парламентских выборов в Грузии искусственно завышено, заявила на акции в Батуми председатель оппозиционной организации "Альтернатива" Хатуна Беридзе. Ее и еще четырех активистов силовики задержали за неповиновение полиции.

Как писал "Кавказский узел", 21 ноября проходил второй тур парламентских выборов в Грузии в 17 округах. После закрытия избирательных участков "Грузинская мечта" объявила о победе во всех избирательных округах. Активисты устроили у здания окружного избиркома в Батуми "коридор позора", препятствуя доставке избирательных урн с бюллетенями. Сотрудники полиции задержали нескольких участников оппозиционной организации "Альтернатива".

В знак протеста против результатов первого тура оппозиционные кандидаты отозвали своих наблюдателей и членов избиркомов, отказавшись участвовать во втором туре и призвав своих сторонников бойкотировать голосование. Несмотря на это решение, в бюллетенях указывались имена кандидатов от оппозиции. Исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе заявил, что оппозиция пытается воспользоваться низкой явкой , мобилизуя протестный электорат.

В акции "коридор позора" для членов окружной избирательной комиссии №79, где проходил подсчет голосов с батумских участков, приняли участие около 50 человек, передал корреспондент "Кавказского узла".

Собравшиеся выкрикивали слова "позор", "рабы" и "предатели" в адрес председателей избирательных комиссий города, которые пришли сдавать бюллетени и протоколы подсчетов на своих участках.

Члены участковых избирательных комиссий искусственно завысили число проголосовавших, сказала корреспонденту "Кавказского узла" председатель оппозиционной организации "Альтернатива" Хатуна Беридзе. "Были вброшены лишние бюллетени в отсутствие наблюдателей, оказывалось давление на людей", - сказала она.

Это сделано для того, чтобы продемонстрировать поддержку населением "Грузинской мечты", показать, "что и в первом туре за нее проголосовало много людей", считает она.

"Они хотят показать, что народ поддерживает действующее правительство, а не оппозицию [...] Люди пошли на голосование во втором туре, поскольку зависят от власти, работая в школах, больницах, в мэрии. Тем не менее в душе они не довольны положением дел в стране", - заявила Беридзе.

Во время акции один из председателей участковой комиссии потребовал от корреспондента "Кавказского узла" стереть фотографию с его изображением, а затем попытался завладеть его камерой, однако в конфликт вмешались сотрудники полиции.

Полиция пыталась сдерживать возмущенных людей, пресекая их контакт с членами окружной и участковых комиссий. Однако в результате натиска протестующих, полиция задержала пять активистов, после чего митингующие разошлись.

"Им неоднократно было дано предупреждение по поводу того, чтобы соблюдали дистанцию, и таким образом выражали свой протест. Но они не подчинились этому требованию полиции, и нам пришлось их задержать", - процитировал начальника управления полиции Аджарии Котэ Ананиашвили "Интерпрессньюс".

Среди задержанных - глава "Альтернативы" Хатуна Беридзе, а также еще четыре активиста. Они обвинены в неповиновении законному распоряжению или требованию сотрудника правоохранительных органов (статья 173 Кодекса об административных правонарушениях Грузии), сообщили "Новости-Грузия".

Впервые публично о намерении создавать "коридоры позора" возле избирательных участков во время второго тура парламентских выборов объявил представитель "Единого национального движения" (ЕНД) Ника Мелия. Председатель Верховного совета Аджарии Торнике Рижвадзе расценил как преступление организацию "коридоров позора" на выборах. Представители других оппозиционных партий отказались от больших акций в день выборов в Грузии.

Об особенностях выборов в Грузии можно узнать из справки "Кавказского узла" "Выборы в парламент Грузии – 2020". Новости о выборах в Грузии "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Выборы в Грузии: устоит ли "Мечта?"