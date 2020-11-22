Активисты "Альтернативы" отказались признавать вину в оскорблении полицейских

22 ноября 2020, 23:58

Представители НПО "Альтернатива", задержанные во время митинга возле окружной избирательной комиссии в Батуми, не признали своей вины. После освобождения из полиции они присоединились к бессрочной акции у здания правительства Аджарии.

Как писал "Кавказский узел", вечером 21 ноября сотрудники полиции Аджарии задержали в Батуми нескольких участников неправительственной организации "Альтернатива", которые устроили у здания окружного избиркома "коридор позора", препятствуя доставке урн с бюллетенями. Активисты были задержаны в административном порядке за неподчинение и оскорбление полиции. Через несколько часов все задержанные были отпущены из полиции.

"Сегодня (22 ноября - прим. "Кавказского узла") состоялся суд, на котором мы заявили, что не являемся виновными, поскольку не нарушали никаких законов. Суд решил рассмотреть дело 24 ноября", - сообщила Кавказскому узлу" председатель НПО "Альтернатива" Хатуна Беридзе.

Активистка утверждает, что члены избирательной комиссии завысили количество пришедших на выборы. "Они использовали и вброс лишних бюллетеней в отсутствии наблюдателей, и прибегали к давлению на людей". По ее мнению, такими действиями власть в лице "Грузинской мечты" решила продемонстрировать, что и в первом туре за нее проголосовало много людей.

"Они хотят уверить, что народ поддерживает действующее правительство, а не оппозицию. Но они не могут понять, что люди хоть и пойдут на второй тур, поскольку зависят от власти, но в душе они недовольны состоянием дел в государстве", - сказала Беридзе.

Второй тур парламентских выборов в Грузии прошел в спокойной атмосфере, людей на избирательных участках было мало. Выборы проходили в 17 округах. После закрытия избирательных участков "Грузинская мечта" объявила о победе во всех избирательных округах.

Во время "коридора позора", проведенного оппозицией 21 ноября у здания окружного избиркома в Батуми, один из председателей участковой комиссии потребовал от корреспондента "Кавказского узла" стереть фотографию с его изображением. На просьбу представиться и объяснить, почему его фото не может быть опубликовано, мужчина заявил, что не намерен называть своего имени. Получив отказ от корреспондента удалить фото, он попытался завладеть камерой, однако его действия пресекли сотрудники полиции.

Утром 22 ноября ранее освобожденные активисты собрались на митинге оппозиции перед домом правительства в Аджарии. Там продолжается бессрочный митинг оппозиции.

"Самое главное то, что мы не нарушали никаких законов - мы просто стояли и выражали свое мнение", - сказала "Кавказскому узлу" представительница "Альтернативы" Анна Иосава.

Об особенностях выборов в Грузии можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Выборы в парламент Грузии – 2020". Новости о выборах в Грузии "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Выборы в Грузии: устоит ли "Мечта?"