22 ноября 2020, 13:30

Силовики освободили задержанных в Батуми активистов

Пять активистов организации "Альтернатива", задержанных вечером 21 ноября на акции протеста у здания окружного избиркома в Батуми, освобождены из полиции.

Как писал "Кавказский узел", вечером 21 ноября сотрудники полиции Аджарии задержали в Батуми нескольких участников неправительственной организации "Альтернатива", которые устроили у здания окружного избиркома "коридор позора", препятствуя доставке урн с бюллетенями.

21 ноября в 17 мажоритарных округах прошел второй тур парламентских выборов, большинство голосов набрали кандидаты от "Грузинской мечты". Об особенностях этих выборов можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Выборы в парламент Грузии – 2020".

Всех пятерых активистов НПО "Альтернатива", задержанных в Батуми, освободили из полиции, пишет сегодня "Sputnik Грузия".

Задержанные провели в полиции несколько часов, пояснила основатель "Альтернативы" Хатуна Беридзе. "Нас задержали пятерых. Сказали, что мы задержаны в административном порядке за неподчинение и оскорбление полиции, хотя спустя 2-3 часа после задержания нас отпустили", - приводит сегодня ее слова на своем сайте "Первый канал" грузинского телевидения.

Напомним, первый тур выборов прошел в Грузии 31 октября. В знак протеста против результатов голосования оппозиция отказалась от участия во втором туре и организовала множество акций протеста. В преддверии второго тура МВД пригрозило оппозиции уголовной ответственностью за анонсированные "коридоры позора" возле избирательных участков, сочтя это давлением на избирателей. Оппозиционеры заверили, что не намерены в день голосования проводить масштабные акции. Представитель "Альтернативы" подтвердил, что акция в Батуми не была согласована с оппозиционными партиями.

Новости о выборах в Грузии "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Выборы в Грузии: устоит ли "Мечта?"".

Примечание:

"Три активиста задержаны на акции протеста в Батуми", "Явка на выборах в Грузии к полудню составила около 8%", "Три избирательных участка не смогли открыться в Грузии из-за непогоды".

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