Жители Карачаево-Черкесии сочли неубедительным видео силовиков о взрыве в Учкекене

17 декабря 2020, 04:30

Видео инцидента у здания ФСБ в селе Учкекен не подтверждает, что погибший хотел нанести вред сотрудникам, считает криминалист. Подрыв сельчанина был одиночной акцией, не имеющей отношения к вооруженному подполью, указали журналисты. Видео могло быть инсценировкой, так как проведение контртеррористической операции выгодно силовикам, предположили юристы.

Как писал "Кавказский узел", 12 декабря в сети было обнародовано видео, на котором запечатлен момент взрыва у здания отдела ФСБ в селе Учкекен. На опубликованных кадрах видно, что возле одного из зданий стоят двое мужчин и активно беседуют. Затем один из них отбегает в сторону группы людей, стоящих у ограждения, после чего происходит взрыв. Согласно временной пометке в левом верхнем углу видеозаписи, взрыв произошел 11 декабря в 12.08 мск. Пользователи Instagram предположили, что видеозапись момента взрыва смонтирована силовиками, поставив под сомнение официальную версию инцидента. Ситуация после взрыва в селе Учкекен нормализовалась, движение транспорта возобновлено, силовики не проводили рейдов, сообщили 16 декабря местные жители.

11 декабря в селе Учкекен мужчина произвел взрыв при попытке прорваться на территорию, где проводились оперативно-розыскные мероприятия, заявила пресс-служба Национального антитеррористического комитета (НАК). Нападавший погиб, шесть силовиков получили ранения, их состояние стабильно, угрозы жизням нет, сообщили врачи. НАК распространил видео с места взрыва, на котором видно тело погибшего. По данным следствия, в тот день в селе были приведены в действие два взрывных устройства, силовики пострадали при втором взрыве, когда работали на месте первого инцидента.

Видео момента взрыва не позволяет с уверенностью сказать, что целью смертника было причинение вреда сотрудникам силовых структур или их убийство, считает эксперт-криминалист отдела по расследованию особо важных дел одного из следственных управлений Карачаево-Черкессии.

"В одном из терактов на территории Моздока на границе с Чечней у смертницы заряд тротиловой шашки составлял около 200 грамм. Мы отдельно нашли ноги, отдельно - голову. 200 грамм считается маленьким зарядом", - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла". На видео со взрыва у здания отдела ФСБ в селе Учкекен видно, что тело целое, оно даже не расчленилось, отметил криминалист.

18 человек погибли и 16 получили ранения в результате теракта, совершенного 5 июня 2003 года в осетинском городе Моздоке, сообщил "Коммерсант". Смертница произвела взрыв возле автобуса, перевозившего технический персонал на военный аэродром. От тела погибшей остались только голова, посеченная осколками, две оторванные ниже колена ноги, привело издание слова эксперта, работавшего на месте происшествия. Мощность взорвавшейся бомбы была эквивалентна 1,5-2 килограммам тротила.

Он считает, что заряд был очень слабый. "Он [смертник] мог взорвать 50 грамм [взрывчатки], если был самоубийцей. Но с таким зарядом невозможно причинить смерть кому-то [...] Это было видно и по хлопку - нет вспышки пламени, которая бывает при хорошем заряде, был только дым", - сказал криминалист.

Местных жителей удивил поступок сельчанина

Фамилия погибшего установлена, о его причастности к радикальному подполью в регионе никому не было известно, сказала корреспонденту "Кавказского узла" жительница Малокарачаевского района, имеющая отношение к судебной системе региона.

"Его фамилия Текеев, ему было 36 лет", - сказала она. "В Учкекене живут его родные, родители, сестры. Никто не понял, что произошло. Сначала в 7.00 мск [у здания ФСБ] сработала какая-то хлопушка. Он сам [смертник] в 7.00 мск оставил там пакет. Сотрудники ФСБ не выходили из здания, вызвали полицию, которая все оцепила. Приехали эксперты, начали там работать [...] Я приехала туда в 8.30 мск, уже все было огорожено, меня не пропустили", - рассказала местная жительница.

По ее словам, погибший впоследствии мужчина тоже подъехал к этому месту. "Я просмотрела видео, он там здоровался за руку с сотрудником полиции, который его туда не пускал. Сообщают, что сотрудник этот был его знакомый и он [погибший] ему говорил, чтобы тот уходил, что сейчас он все подорвет. Потом он [смертник] вырывается [...] Парень [сотрудник] крикнул что-то двоим работавшим там коллегам. Потом хлопок, пыль», - рассказала собеседница. Сотрудник полиции, который пытался воспрепятствовать проходу Текеева к зданию ФСБ, находится в больнице, сказала она.

«Парня [совершившего самоподрыв] называют человеком из благополучной семьи. Он занимался бизнесом, у него была машина для перевозки зерна неплохая и еще несколько транспортных средств. Он был нормальным, радикализма за ним не наблюдалось. Сотрудники сразу после установления его личности поехали к нему домой и к родственникам, соседей обошли, но ничего абсолютно не нашли [...] Соседи говорят, что семья порядочная, на хорошем счету. Все в недоумении - ничего [такого исхода] не предвещало», - рассказала женщина.

В Малокарачаевском районе около двух месяцев назад полицейские во время рейда задержали несколько человек, которым вменяют участие в организованном сообществе, сказала местная жительница. Она уточнила, что поводом для их задержания стали не призывы к вооруженным действиям, а заявление местного имама, с которым у молодых людей был конфликт.

«Если бы этот человек [Текеев] был причастен [к их сообществу], его бы тоже тогда забрали. Те ребята уже два месяца под следствием. Они с местным имамом конфликтовали из-за похоронного обряда. Имам написал на них жалобу в ФСБ, ребят задержали [...] Даже из-за конфликта они никогда не призывали к какому-либо вооруженному восстанию», - рассказала собеседница.

В ноябре шесть жителей Малокарачаевского района были оштрафованы за экстремистскую литературу, сообщила прокуратура. По данным ведомства, экстремистская литература была найдена в домах местных жителей, в связи с чем было возбуждено шесть дел об административных правонарушениях по статье 20.29 КоАП России (распространение экстремистских материалов).

Здание ФСБ остается оцепленным, сказала она. "Рядом [со зданием] жилые дома, пятиэтажка, садик, аптека напротив, несколько производственных цеховых зданий прилегает. Если он уж хотел кого-то [убить], то мог сразу побежать [...] Но он долго с этим сотрудником разговаривает. Он мог и на машине целенаправленно туда проехать. Не исключено, что у него были проблемы с психикой», - предположила местная жительница.

Журналисты и юристы прокомментировали версии об инциденте в Учкекене

Представитель журналистского сообщества Карачаево-Черкессии уверен, что сельчанин совершил самоподрыв. "На ролике видно, что это самоподрыв. Утверждения, что его взорвали, - это домыслы", - считает он. Поведение силовых структур Карачаево-Черкесии нетипично, отметил журналист. "В таких случаях силовики спешат распространить оперативную информацию, сливают в сети фотографии, даже паспортные скрины убитых в терактах. Всего этого не было в этот раз. Не было массовых обысков, задержаний, громких заявлений о разоблачении подполья. Поэтому люди не могут понять, что же это было», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

В программе «Свободный Кавказ» автор видеоблога, карачаевский журналист Адам Бадт предположил, что молодого человека могли взорвать. «Силовик держит за руку человека, никакой борьбы и попытки прорваться мы не видим, а лишь попытку вырваться. Он вырывается, отбегает на несколько метров и происходит взрыв, по которому нельзя абсолютно определить [...] Если бы он пытался кого-то взорвать, он должен был обнять того, кто его держит за руку и не выпускать, или куда-нибудь действительно [попытаться] прорваться. Но он отбегает на пустынную середину улицы и там взрывается», - описывает он произошедшее 15 декабря в своей авторской программе «Запрещенный Кавказ» на YouTube-канале AB&BA true, насчитывающем 53,6 тысяч подписчиков.

Главный редактор издания «Акценты» Антон Чаблин предположил, что речь идет об одиночной акции и она не имеет отношения к вооруженному подполью. «Я во всех экспертных комментариях по ситуации в Учкекене именно от нее [этой версии] отталкивался - что это не подполье, а именно одиночка. Но это говорит о том, что с подобными проявлениями террора бороться сложнее», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

После разгрома боевиков террористической организации в Сирии и Ираке приверженцы ИГ* перешли к тактике действий "одиноких волков" или маленьких групп-ячеек, которые совершают нападения с использованием подручных средств — ножей, топоров или автомобилей, поясняла ранее "Кавказскому узлу" директор Центра анализа и предотвращения конфликтов Екатерина Сокирянская.

Заявлениям властей относительно террористических актов давно не доверяют, сказал корреспонденту «Кавказского узла» адвокат из Черкесска. Он рассказал, что пытался выяснить что-либо о погибшем или его семье, но, несмотря на знакомых в Учкекене, имен выяснить не удалось. По словам юриста, многие жители республики считают, что силовикам выгодно проводить контртеррористические операции. "Все органы (силовые) получают надбавку, этот режим годами продлевается в связи с опасностью терактов. Это допфинансирование, больше прав и штат у силовиков, усиления, досмотры», - указал адвокат.

В соответствии с постановление правительства РФ от 29 декабря 2011 г. N 1174 "О дополнительных выплатах отдельным категориям военнослужащих и сотрудников федеральных органов исполнительной власти" за прохождение службы в режиме контртеррористической операции разные категории госслужащих, военнослужащих, сотрудников органов следствия и прокуратуры, правоохранительных и органов безопасности, органов ФСИН и военные контрактной службы получают от одного до трех окладов в виде надбавок ежемесячно.

Силовые структуры ничего не сообщили о погибшем, а с учетом практики дел по терроризму в республике есть большие сомнения относительно инцидента в Учкекене, сказала корреспонденту «Кавказского узла» представитель адвокатского сообщества Карачаево-Черкесии.

«Как будто бы снимали фильм. Ничего про этого человека [не сообщили] - кто он, чем занимался [...], тишина. Я давно не верю в терроризм в Карачаево-Черкесии, сталкиваясь не раз с такими делами. Поэтому произошедшее тоже под большим сомнением. Я даже спросила знакомых с района об этом человеке. Так они не ответили - сказали, что боятся", - сказала она. Адвокат считает, что подобные инциденты связаны с желанием силовиков продлить режим контртеррористической операции и сохранить надбавки.

В Карачаево-Черкесии вооруженных инцидентов не было с 18 декабря 2017 года, когда во время контртеррористической операции были убиты пять человек в станице Зеленчукской. Убитые планировали теракты в людных местах, заявил тогда НАК.