Шесть жителей Карачаево-Черкесии оштрафованы за экстремистскую литературу

02 ноября 2020, 19:03

Литература экстремистского содержания была найдена дома у шести жителей Малокарачаевского района, все они оштрафованы, сообщила сегодня прокуратура.

По данным ведомства, экстремистская литература была найдена в домах шести местных жителей, в связи с чем было возбуждено шесть дел об административных правонарушениях по статье 20.29 КоАП России (распространение экстремистских материалов).

"По результатам рассмотрения административных материалов правонарушители привлечены к административной ответственности в виде штрафов", - сказано в сегодняшнем сообщении на сайте прокуратуры Карачаево-Черкесии.

Содержание литературы, а также суммы штрафов ведомство не уточняет. Статья 20.29 КоАП России предусматривает наказание для граждан в виде штрафа в размере от одной до трех тысяч рублей либо административного ареста на срок до пятнадцати суток.

"Кавказский узел" ранее сообщал, что 25 июня десятки жительниц аула Псыж в Абазинском районе Карачаево-Черкесии собрались у здания Центра по противодействию экстремизму в Черкесске и потребовали объяснить, где находятся их родственники, задержанные после обысков. Близкие заявили, что задержаны не менее девяти человек, двум из них силовики подбросили оружие, остальным - экстремистскую литературу, а также предположили, что обыски произошли после полемики местных жителей с имамом. Задержанных обвинили в экстремизме, и, по сведениям одной из родственниц арестованного, на них оказывалось физическое давление. Местный активист заявил, что преследование жителей аула связано с их религиозными убеждениями, но все противоречия могли разрешиться мирно.