Жители Учкекена назвали спокойной обстановку там после теракта

16 декабря 2020, 19:37

Ситуация после взрыва в селе Учкекен нормализовалась, движение транспорта возобновлено, силовики не проводили рейдов, сообщили местные жители.

Как писал "Кавказский узел", 12 декабря в сети было обнародовано видео, на котором запечатлен момент взрыва у здания отдела ФСБ в селе Учкекен. На опубликованных кадрах видно, что возле одного из зданий стоят двое мужчин и активно беседуют. Затем один из них отбегает в сторону группы людей, стоящих у ограждения, после чего происходит взрыв. Согласно временной пометке в левом верхнем углу видеозаписи, взрыв произошел 11 декабря в 12.08. Пользователи Instagram предположили, что видеозапись момента взрыва смонтирована силовиками, поставив под сомнение официальную версию инцидента.

11 декабря в селе Учкекен мужчина произвел взрыв при попытке прорваться на территорию, где проводились оперативно-разыскные мероприятия, заявила пресс-служба Национального антитеррористического комитета (НАК). Нападавший погиб, шесть силовиков получили ранения, их состояние стабильно, угрозы жизням нет, сообщили врачи. НАК распространил видео с места взрыва, на котором видно тело погибшего. По данным следствия, в тот день в селе были приведены в действие два взрывных устройства, силовики пострадали при втором взрыве, когда работали на месте первого инцидента.

Житель Учкекена Шамиль Хубиев рассказал, что взрыв произошел примерно в ста метрах от жилых домов. "Это заселенный район - там рядом здание цеха, близко расположена школа. Труп отбросило в противоположную сторону, где находится аптека. Было три взрыва", - сообщил он корреспонденту "Кавказского узла", добавив, что подрывы, по его сведениям, совершил местный житель, уроженец села Первомайского.

Участок вокруг здания отдела ФСБ был оцеплен после взрыва, но оцепление уже снято. "Там проспект, он был перекрыт. Сегодня все уже открыли, транспорт ездит", - рассказал житель Учкекена.

Никаких обходов, рейдов в селе не было, сказал корреспонденту "Кавказского узла" другой местный житель Кемал. "Дополнительных постов, патрулей не было. Просто перекрыли улицу. Единственное, все эти дни после взрыва сюда не приезжают покупатели со Ставропольского края. К нам приезжали из Кисловодска, Минеральных Вод, Пятигорска, покупали домашний сыр, молоко. Сейчас, видимо, боятся. Но ситуация спокойная. Конечно, в первые дни были все в шоке, у нас такое считается недопустимым. Но сейчас уже все спокойно", - рассказал он.

Силовики, получившие ранения при взрыве в Учкекене, находятся в удовлетворительном состоянии, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" источник в правоохранительных органах. "Среди них (раненых) - один сотрудник ФСБ и пять сотрудников МВД. Они находятся в медучреждениях, угрозы их жизни нет", - пояснил источник, добавив, что следственные органы проводят "все необходимые мероприятия".

Силовики не сообщали об атаках смертников на Северном Кавказе больше двух лет, с 17 ноября 2018 года. В тот день, по версии Главного управления МВД по Чечне, смертница привела в действие взрывное устройство у контрольно-пропускного пункта в Старопромысловском районе Грозного.

"Кавказский узел" ведет хронику "Террористические акты, совершенные террористами-смертниками на территории РФ". Информация о жертвах вооруженных инцидентов на Северном Кавказе собрана "Кавказским узлом" в разделе "Северный Кавказ - статистика жертв".