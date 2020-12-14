"Грузинская мечта" предложила парламенту переназначить Гахарию премьером

14 декабря 2020, 14:39

На утверждение парламентом в качестве премьер-министра представлена кандидатура действующего главы грузинского Кабмина Георгия Гахарии. Правящая партия объявила, что список членов нового правительства будет представлен в ближайшие дни.

Как писал "Кавказский узел", 11 декабря, в первый день работы парламента Грузии в новом составе, оппозиция объявила ему бойкот. Большинство отказавшихся признавать итоги выборов грузинских оппозиционных партий подали в ЦИК заявления об аннулировании своих списков. Бойкот приведет к усилению политического кризиса в Грузии, считает политолог Ника Читадзе, однако политолог Гия Абашидзе указал, что отсутствие оппозиции в парламенте увеличивает свободу действий "Грузинской мечты". Если противники властей прекратят бойкот, то это вызовет возмущение избирателей, полагает политолог Гела Васадзе.

Представители и сторонники оппозиционных партий с начала ноября проводят акции протеста в разных городах Грузии. Требование о повторных парламентских выборах дополнилось недовольством от введенных в связи с коронавирусом ограничений. 13 декабря после стычки с силовиками у здания правительства Аджарии были задержаны шесть активистов.

Правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" представила парламенту кандидата на пост премьер-министра - действующего главу кабмина Георгия Гахарию, передал сегодня "Интерпрессньюс".

Список новых членов правительства будет представлен Гахарией в парламент в ближайшие два-три дня, не позднее 20 декабря, сообщил исполнительный секретарь "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе. "Сегодня председателем партии будет официально представлена заявка о выдвижении кандидата в премьер-министры Георгия Гахарии. После этого у Георгия Гахарии будет время, вплоть до воскресенья, назвать состав правительства", - приводятся слова Кобахидзе в публикации на сайте "Первого канала" грузинского телевидения.

Георгий Гахария занял должность премьера в сентябре 2019 года, причем утверждение его кандидатуры также происходило на фоне акций протеста. В день, когда парламент рассматривал его кандидатуру, перед зданием состоялась акция протеста с лозунгом: "Стыдно". До этого Гахария с ноября 2017 года занимал пост министра внутренних дел. Его отставка была одним из главных требований участников акций протеста, которые начались 20 июня 2019 года после того, как на заседании парламентской православной ассамблеи депутат Госдумы России Сергей Гаврилов занял кресло спикера грузинского парламента. Протестующие тогда смогли добиться отставки спикера и решения о проведении выборов в 2020 году по пропорциональной системе, но Гахария пошел на повышение, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о протестах в Грузии – 2019".

Напомним, что по итогам двух туров парламентских выборов, которые проходили в Грузии в октябре-ноябре, "Грузинская мечта" получила 90 мандатов из 150. Остальные 60 мандатов распределились следующим образом. "Сила в единстве – Единое национальное движение" – 36 мандатов, "Европейская Грузия – Движение за свободу" – пять мандатов, "Лело для Грузии" – четыре мандата, "Стратегия Агмашенебели" – четыре мандата, "Альянс патриотов Грузии" – четыре мандата, "Гирчи" – четыре мандата, "Граждане" – два мандата, "Лейбористская партия" – один мандат.

Выборы в грузинский парламент 2020 года проходили на фоне новаций в избирательной системе, в условиях пандемии коронавируса и вызванного ею экономического кризиса, отмечается в справке "Кавказского узла" "Выборы в парламент Грузии – 2020". "Кавказский узел" публикует новости о выборах в Грузии на тематической странице "Выборы в Грузии: устоит ли "Мечта?".