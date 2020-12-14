Шесть человек задержаны на акции протеста в Батуми

14 декабря 2020, 05:35

Участники акции протеста, пытавшиеся войти в здание правительства Аджарии, задержаны после стычки с силовиками, во время которой один полицейский получил травмы, сообщило МВД.

Как писал "Кавказский узел", с 8 ноября представители и сторонники оппозиционных партий проводят бессрочную акцию протеста перед домом правительства Аджарии, требуя повторных парламентских выборов и выражая недовольство жесткими ограничениями, введенными в связи с пандемией коронавируса. Во время акции 30 ноября в Батуми произошло столкновение с силовиками, в результате чего несколько активистов получили травмы, а двое попали под административное преследование. 2 декабря акция у дома правительства Аджарии вновь переросла в столкновение с силовиками, в результате задержаны не менее двух активистов. В тот же день по подозрению в нападении на полицейских был задержан член оппозиционной партии "Победившая Грузия" Аслан Вашакмадзе.

Первый тур парламентских выборов прошел в Грузии 31 октября. 21 ноября в 17 мажоритарных округах прошел второй тур выборов. 3 декабря ЦИК огласил итоговые протоколы, согласно которым правящая "Грузинская мечта" набрала 48,22% голосов. Выборы в грузинский парламент проходили не только на фоне новаций в избирательной системе, но и в условиях пандемии коронавируса и вызванного ею экономического кризиса. Несмотря на то, что Грузия кажется островком благополучия на Южном Кавказе, карантинные меры больно ударили по ряду самых чувствительных отраслей страны, в частности, туризму, говорится в справке "Кавказского узла" "Выборы в парламент Грузии – 2020".

13 декабря оппозиция провела очередную акцию протеста у Дома правительства Аджарии. Протестующие потребовали встречи с председателем правительства Торнике Рижвадзе, сообщил Interpressnews.

Сторонники «Единого национального движения» пытались войти в здание правительства, однако силовики не позволили им это сделать, в результате между ними произошел конфликт, сообщил на своём сайте Общественный вещатель Грузии.

Участники акции отказались подчиниться требованиям полицейских покинуть территорию, сообщил со ссылкой на начальника управления полиции Аджарии Константина Ананиашвили. По его словам, в результате шестеро протестующих были задержаны, один из правоохранителей получил травмы.

"Кавказский узел" также писал, что 11 декабря грузинская оппозиция объявила бойкот парламенту Грузии в первый день его работы. Большинство отказавшихся признавать итоги выборов грузинских оппозиционных партий подали в ЦИК заявления об аннулировании своих списков. Президент страны Саломе Зурабишвили раскритиковала оппозицию. Бойкот оппозицией работы парламента приведет к усилению политического кризиса в Грузии, считает политолог Ника Читадзе. Отсутствие оппозиции в парламенте увеличивает свободу действий "Грузинской мечты", возразил политолог Гия Абашидзе. Если противники властей прекратят бойкот, то это вызовет возмущение избирателей, полагает политолог Гела Васадзе.