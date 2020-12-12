Политологи поспорили о последствиях бойкота оппозицией работы парламента Грузии

12 декабря 2020, 09:05

Бойкот оппозицией работы парламента приведет к усилению политического кризиса в Грузии, считает политолог Ника Читадзе. Отсутствие оппозиции в парламенте увеличивает свободу действий "Грузинской мечты", возразил политолог Гия Абашидзе. Если противники властей прекратят бойкот, то это вызовет возмущение избирателей, полагает политолог Гела Васадзе.

Как сообщал "Кавказский узел", 11 декабря грузинская оппозиция объявила бойкот парламенту Грузии в первый день его работы. Большинство отказавшихся признавать итоги выборов грузинских оппозиционных партий подали в ЦИК заявления об аннулировании своих списков. Президент страны Саломе Зурабишвили раскритиковала оппозицию.

Первый тур парламентских выборов прошел в Грузии 31 октября. 21 ноября в 17 мажоритарных округах прошел второй тур выборов. 3 декабря ЦИК огласил итоговые протоколы, согласно которым правящая "Грузинская мечта" набрала 48,22% голосов. Выборы в грузинский парламент проходили не только на фоне новаций в избирательной системе, но и в условиях пандемии коронавируса и вызванного ею экономического кризиса. Несмотря на то, что Грузия кажется островком благополучия на Южном Кавказе, карантинные меры больно ударили по ряду самых чувствительных отраслей страны, в частности туризму, говорится в справке "Кавказского узла" "Выборы в парламент Грузии – 2020".

Без участия оппозиции, парламент Грузии не сможет ратифицировать международные соглашения, отметил политолог Ника Читадзе. "Согласно статье 62 Регламента парламента не менее 50 процентов временной комиссии должны составлять члены оппозиции, но поскольку оппозиции в парламенте не будет, то и ни одну временную комиссию создать не удастся. Кроме того, для ратификации международных двусторонних или многосторонних соглашений нужно три четверти голосов в парламенте. Без этого ни один международный договор не будет действительным", – сказал политолог корреспонденту "Кавказского узла".

Во время переговоров представители властей и оппозиции демонстрировали отсутствие намерений идти на компромисс, отметил он. "Грузинская мечта" надеется, что парламент, который будет состоять из 90 человек, сможет начать работу и не снимет полномочий с представителей оппозиции, и в этом случае будут определенные проблемы, которые могут коснуться конституционных изменений. Хотя, скорее всего, "Грузинская мечта" все изменения Конституции в свою пользу уже сделала. Поэтому они не видят повода для того, чтобы держать оппозицию в парламенте", – считает Читадзе.

Оппозиционеры продолжат бойкот парламента, убежден он. "Оппозиция доказывает свою принципиальность и будет вести политический торг и в будущем – даже оставаясь за пределами парламента, относительно таких вопросов как освобождение политзаключенных, реформирование судебной и избирательной систем", – сказал политолог.

Проведение парламентских выборов в Грузии получило разные оценки, в том числе звучали обвинения в адрес властей о применении административного ресурса, добавил Читадзе. "О том, что власти прибегли к административному ресурсу <…> говорили и США, и Европарламент, и офис по демократии и правам человека ОБСЕ. Но особенно в этом случае отличались своими радикальными оценками Национальный демократический институт и Международный республиканский институт США, которые назвали выборы незаконными", – отметил он.

Согласно окончательным данным ЦИК, по итогам парламентских выборов партия "Грузинская мечта" получила 90 мандатов из 150. Остальные 60 мандатов распределились следующим образом. "Сила в единстве - Единое национальное движение" – 36 мандатов, "Европейская Грузия – Движение за свободу" – 5 мандатов, "Лело для Грузии" - 4 мандата, "Стратегия Агмашенебели" - 4 мандата, "Альянс патриотов Грузии" - 4 мандата, "Гирчи" - 4 мандата, "Граждане" - 2 мандата, "Лейбористская партия" - 1 мандат.

Оппозиции навряд ли удастся добиться отмены результатов парламентских выборов, считает политолог Гия Абашидзе. "Власти предложили оппозиции обсудить реформу избирательного кодекса, а также судебной системы. И может быть понизить минимальный процентный барьер, который должны будут преодолеть партии на муниципальных выборах. А так называемые плебисциты о незаконность выборов – правящая партия это оправдывает тем, что народ сделал свой выбор. Наблюдатели признали эти выборы прозрачными и демократическими и никаких разговоров о новых выборах не может быть, и не будет", – сказал Абашидзе корреспонденту "Кавказского узла".

При этом он считает, что при однопартийным парламентом Грузия не будет развиваться демократически. "Без сильной оппозиции "Грузинская мечта" может и на четвертый срок пойти. <…> Любая партия, которая не видит конкурента, будет вести себя как захочет", – сказал Абашидзе.

В случае, если оппозиция прекратит бойкотировать участие в парламенте, это не обернется для нее серьезными последствиями, напротив избиратели настроены на то, чтобы их интересы в парламенте представлял кто-то еще кроме "Грузинской мечты", отметил политолог.

"Грузинская мечта" не видит угрозы для себя в том, что оппозиции бойкотирует парламент, согласен политолог Гела Васадзе. Он отметил, что оппозиция не имеет иного выбора, поскольку дала обещание избирателям бойкотировать парламент. "Они уже дали один раз слово избирателям, что не войдут в парламент и несколько раз повторяли это на акциях протеста. И логично, если выборы были сфальсифицированы, то зачем идти на поводу? А если нет – то зачем отказываться было от второго тура", – сказал Васадзе корреспонденту "Кавказского узла".

Международные соглашения могут выступать одним из рычагов давления на оппозицию. В частности, НАТО обещает Грузии план членства, отметил он. "Однако эти разговоры пока остаются разговорами и направлены они именно на то, чтобы побудить оппозицию войти в парламент", – считает политолог.

"Кавказский узел" публикует новости о выборах в Грузии на тематической странице "Выборы в Грузии: устоит ли "Мечта?".