Участники акции протеста в Тбилиси прорвали кордон полиции

01 ноября 2020, 19:14

Сторонники оппозиции, протестующие против итогов голосования на выборах в парламент Грузии, прорвали полицейское оцепление у резиденции Бидзины Иванишвили и призвали его отреагировать на их требования.

Как сообщал "Кавказский узел", сегодня представители оппозиционных партий и их сторонники вышли на акцию протеста у здания парламента Грузии, требуя провести повторное голосование на парламентских выборах. На акцию пришли, по оценкам организаторов, около 8000 человек, из них около двух тысяч остались около парламента, а остальные направились к резиденции лидера правящей партии Бидзины Иванишвили.

В 14 из 30 избирательных округов кандидатам не удалось набрать число голосов, необходимое для победы в первом туре парламентских выборов, и 21 ноября в них пройдет второй тур. В остальных 16 округах кандидаты от "Грузинской мечты" набирают более 50% голосов, что означает их победу в первом туре, сообщил Центризбирком Грузии.

Протестующих, которые около 19.00 (18.00 мск) подошли к резиденции Бидзины Иванишвили, в 25 метрах от ворот встретила шеренга полицейских. Однако протестующие прорвали кордон и подошли к воротам, где их ждала вторая шеренга усиленного отряда полиции, передал корреспондент "Кавказского узла" с места событий.

В течение 10 минут протестующие пытались прорвать заслон полиции и войти в ворота. Лидеры оппозиции Ника Мелия и Гиги Угулава пытались предотвратить столкновения: они стояли около полицейских лицом к толпе и кричали им: "Стойте! Отойдите!". Однако протестующие не подчинились, продолжая попытки прорвать кордон. Примерно в 19.10 (18.10 мск) прибыли дополнительные силы полиции, силовики смогли создать себе коридор в толпе и по одному начали протискиваться к своим коллегам у ворот.

Люди в толпе попытались перекрыть этот коридор, возникла давка, один молодой мужчина лет 20-25 потерял сознание и упал на руки полицейских. Полицейские вместе с протестующими удержали его. Протестующие расступились, положили пострадавшего на землю, а затем его передали приехавшим врачам скорой помощи.

После этого люди остались у ворот, они требуют реакции Бидзины Иванишвили. Столкновений с полицией нет, передал в 18.35 мск корреспондент "Кавказского узла".

Напомним, член "Нацдвижения" Саломе Самадашвили сегодня на митинге пригрозила властям ежедневными акциями протеста. "С сегодняшнего дня мы будем собираться каждый день, пока не добьемся новых выборов", - сказала она.

Об особенностях предвыборной кампании в Грузии можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Выборы в парламент Грузии – 2020".

Новости о выборах в Грузии "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Выборы в Грузии: устоит ли "Мечта?".