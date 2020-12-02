Аналитики разъяснили цель протестов родителей армянских срочников

02 декабря 2020, 18:41

Отпуска воевавшим в Нагорном Карабахе армянским срочникам снизят эмоциональную напряженность в армии, а протесты родителей солдат носили эмоциональный характер и не отразятся на внутриполитической ситуации, сочли армянские правозащитники и политологи.

Как писал "Кавказский узел", родители армянских солдат-срочников с 27 ноября проводили акции протеста в Ереване, требуя вернуть их детей из Нагорного Карабаха. Они выразили опасения, что солдаты могут стать жертвами диверсий или попасть в плен. Министр обороны Армении исключил возможность вывода войск, но пообещал дать солдатам отпуск. Солдаты вынуждены спать на полу в школах, нужно демобилизовать их досрочно, заявили протестующие в Ереване 30 ноября. Они потребовали от Минобороны подтвердить информацию о соблюдении перемирия в зоне конфликта. В тот же день стало известно, что родители добились недельных отпусков для солдат.

Полномасштабные военные действия в Нагорном Карабахе велись с 27 сентября по 10 ноября. После этого в зону конфликта были введены российские миротворцы. При этом в Армении сохраняется военное положение. Текст совместного заявления президентов Азербайджана и России и премьер-министра Армении размещен "Кавказским узлом" в разделе "Нормативные акты". Какие территории Азербайджан получает по условиям мирного соглашения, указано на подготовленной "Кавказским узлом" карте.

1 декабря из Нагорного Карабаха прибыла первая группа солдат-срочников, получивших отпуска, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в Минобороны Армении.

По словам представителя ведомства, отпуска будут предоставляться поэтапно. "Стоит задача, чтобы все солдаты срочной службы, прошедшие войну, смогли отдохнуть. Этот процесс уже начался. Вчера (1 декабря) уже первая большая группа солдат получила недельные отпуска", - отметил он, добавив, что данные по личному составу, которому предоставлен отпуск, не подлежат огласке.

Политический обозреватель Акоп Бадалян считает, что в протестах родителей солдат-срочников был эмоциональный подтекст. По его словам, вполне естественно, что родителей беспокоят бытовые проблемы, которые сложились после войны, а также вопросы здоровья и стресса от пережитой войны.

"Насколько этот протест был капитализирован политическими силами, сказать сложно. Если такая проблема есть, это свидетельствует, что система управления не в состоянии создать соответствующие коммуникационные механизмы. В этом случае создается вакуум, которым могут воспользоваться различные политические группы", - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

Из публикаций в СМИ и заявлений Минобороны следует, что эта коммуникация создана, добавил политобозреватель.

"Судя по тому, что акции прекратились, стороны достигли компромисса. Естественно, что родителей волновали бытовые проблемы, с которыми солдаты столкнулись после войны, вопросы здоровья, отпусков для снятия послевоенного стресса", - отметил Бадалян.

По его мнению, отпуска солдат не сыграют существенной роли в разогреве протестных настроений.

"На медийном поле достаточно манипуляций и фейковых новостей о войне. Но это не меняет ровным счетом ничего. Так что рассказы солдат, если такие и будут, никак не повлияют на ситуацию на внутриполитическом поле", - считает он.

1 и 2 декабря в Армении протестных акций не проводилось, передал корреспондент "Кавказского узла" в 17.50 мск.

Политолог Армен Варданян также разделяет мнение об эмоциональной составляющей протестов родителей солдат-срочников. "Конечно, были случаи, когда пытались манипулировать ими, но по большей части, это эмоциональный протест, цель которого - забота о своих детей", - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

Он считает, что "рассказы солдат не повлияют на политический фон, так как сами солдаты не станут влезать в политические игры". "В этом смысле нет каких-либо опасений, что отпуска солдат перерастут или подогреет антиправительственные настроения", - пояснил политолог.

Правозащитница Жанна Алексанян, чья организация "Журналисты во имя прав человека" занимается, в том числе проблемами в армии, уверена, что отпуска солдат не повлияют на дисциплину солдат.

"Послевоенная ситуация, конечно, сложная, но эти солдаты с честью служили и воевали, и есть много историй, когда раненые стремились поскорей поправиться, чтобы вернуться к своим боевым товарищам. Этот психологический аспект есть до сих пор. Война делает человека более ответственным, более заботливым. Отпуска помогут снизить напряженность в самой армии, а солдатам - снять психологическую нагрузку и отдохнуть", - заявила она корреспонденту "Кавказского узла".

Подробнее о новом обострении карабахского конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война?".