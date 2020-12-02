02 декабря 2020, 12:48
Назначен новый секретарь Совбеза Нагорного Карабаха
Новым секретарем Совета безопасности Нагорного Карабаха стал лидер партии "Справедливость" Виталий Баласанян, сообщил сегодня глава региона Араик Арутюнян.
Как сообщал "Кавказский узел", 10 ноября секретарь Совбеза Нагорного Карабаха Самвел Бабаян в знак протеста против заключения мирного соглашения с Азербайджаном ушел со своей должности и отказался от звания "Герой Арцаха".
Армения, Азербайджан и Россия подписали соглашение о перемирии в зоне карабахского конфликта, вступившее в силу с 10 ноября. Согласно документу, стороны конфликта остановились на занимаемых ими позициях. Текст совместного заявления президентов Азербайджана и России и премьер-министра Армении размещен "Кавказским узлом" в разделе "Нормативные акты".
Президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян назначил секретарем Совета безопасности лидера партии "Справедливость" генерала Виталия Баласаняна. Об этом сегодня сообщил сам Арутюнян на своей странице в Facebook. "В контексте формирования власти национального согласия состоялось первое важное сотрудничество с героем Арцаха Виталием Баласаняном", – сказано в сообщении президента Нагорного Карабаха, переведенного корреспондентом "Кавказского узла".
Указ о назначении Баласаняна на должность был подписан 2 декабря, после чего состоялась встреча Баласаняна и Арутюняна. "Обсуждались вопросы выхода из сложившейся ситуации и внутренней и внешней безопасности республики", – сказано в сообщении пресс-службы президента Нагорного Карабаха, направленном сегодня корреспонденту "Кавказского узла".
Власти региона "должны приложить максимум усилий для безопасности Родины и благополучия народа", отметил Арутюнян. "Альтернативы преодолению сложившейся ситуации, ее развитию и укреплению на своей земле нет", – подчеркнул глава региона.
Виталий Баласанян уже занимал пост секретаря Совбеза Нагорного Карабаха с ноября 2016 по июнь 2019 годов. После снятия с должности, он стал одним из критиков премьер-министра Армении Никола Пашиняна. В текущем году участвовал в выборах президента непризнанной республики.
1 декабря президент Нагорного Карабаха анонсировал консультации с политическими и общественными кругами для обсуждения текущей обстановки и дальнейших действий.
Арутюнян также призвал жителей региона консолидироваться и встать на путь развития. "Если в своем выступлении на инаугурации в связи со вступлением в должность президента республики я отметил, что всегда буду готов протянуть руку солидарности и сотрудничества всем моим соотечественникам, то сейчас я хотел подчеркнуть, что в этот критический и решающий момент обе мои руки всегда будут протянуты каждому, кто готов и способен заложить хотя бы один кирпичик в стену возрождения нашей родины", – заявил президент Нагорного Карабаха.
Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора развнут миротворческий контингент России в количестве 1960 военнослужащих. Какие территории достались Азербайджану после осенней войны, показано на подготовленной "Кавказским узлом" карте. Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения военных из России в Нагорном Карабахе.
Напомним, полномасштабные боевые действия в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Несмотря на три объявленных перемирия, бои и обстрелы населенных пунктов продолжались ежедневно. Подробнее о новом обострении карабахского конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и в хронике боевых действий.
Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война?".
Автор: Армине Мартиросян, Алвард Григорян; источник: корреспонденты "Кавказского узла"