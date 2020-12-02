Назначен новый секретарь Совбеза Нагорного Карабаха

02 декабря 2020, 12:48

Новым секретарем Совета безопасности Нагорного Карабаха стал лидер партии "Справедливость" Виталий Баласанян, сообщил сегодня глава региона Араик Арутюнян.

Как сообщал "Кавказский узел", 10 ноября секретарь Совбеза Нагорного Карабаха Самвел Бабаян в знак протеста против заключения мирного соглашения с Азербайджаном ушел со своей должности и отказался от звания "Герой Арцаха".

Армения, Азербайджан и Россия подписали соглашение о перемирии в зоне карабахского конфликта, вступившее в силу с 10 ноября. Согласно документу, стороны конфликта остановились на занимаемых ими позициях. Текст совместного заявления президентов Азербайджана и России и премьер-министра Армении размещен "Кавказским узлом" в разделе "Нормативные акты".

Президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян назначил секретарем Совета безопасности лидера партии "Справедливость" генерала Виталия Баласаняна. Об этом сегодня сообщил сам Арутюнян на своей странице в Facebook. "В контексте формирования власти национального согласия состоялось первое важное сотрудничество с героем Арцаха Виталием Баласаняном", – сказано в сообщении президента Нагорного Карабаха, переведенного корреспондентом "Кавказского узла".

Указ о назначении Баласаняна на должность был подписан 2 декабря, после чего состоялась встреча Баласаняна и Арутюняна. "Обсуждались вопросы выхода из сложившейся ситуации и внутренней и внешней безопасности республики", – сказано в сообщении пресс-службы президента Нагорного Карабаха, направленном сегодня корреспонденту "Кавказского узла".

Власти региона "должны приложить максимум усилий для безопасности Родины и благополучия народа", отметил Арутюнян. "Альтернативы преодолению сложившейся ситуации, ее развитию и укреплению на своей земле нет", – подчеркнул глава региона.

Виталий Баласанян уже занимал пост секретаря Совбеза Нагорного Карабаха с ноября 2016 по июнь 2019 годов. После снятия с должности, он стал одним из критиков премьер-министра Армении Никола Пашиняна. В текущем году участвовал в выборах президента непризнанной республики.

1 декабря президент Нагорного Карабаха анонсировал консультации с политическими и общественными кругами для обсуждения текущей обстановки и дальнейших действий.

Арутюнян также призвал жителей региона консолидироваться и встать на путь развития. "Если в своем выступлении на инаугурации в связи со вступлением в должность президента республики я отметил, что всегда буду готов протянуть руку солидарности и сотрудничества всем моим соотечественникам, то сейчас я хотел подчеркнуть, что в этот критический и решающий момент обе мои руки всегда будут протянуты каждому, кто готов и способен заложить хотя бы один кирпичик в стену возрождения нашей родины", – заявил президент Нагорного Карабаха.

Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора развнут миротворческий контингент России в количестве 1960 военнослужащих. Какие территории достались Азербайджану после осенней войны, показано на подготовленной "Кавказским узлом" карте. Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения военных из России в Нагорном Карабахе.

Напомним, полномасштабные боевые действия в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Несмотря на три объявленных перемирия, бои и обстрелы населенных пунктов продолжались ежедневно. Подробнее о новом обострении карабахского конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и в хронике боевых действий.

Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война?".