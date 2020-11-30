Диспансеризация и профмедосмотры повторно приостановлены в Кабардино-Балкарии

30 ноября 2020, 19:01

Поликлиники Кабардино-Балкарии второй раз за год прекратили проведение диспансеризации и профилактических осмотров. Это временная мера, которая будет действовать до улучшения ситуации по коронавирусу, сообщил сегодня Минздрав республики.

Как писал "Кавказский узел", с 27 июля в Кабардино-Балкарии по решению оперштаба были возобновлены медицинские осмотры и диспансеризация определенных групп населения, приостановленные 25 марта.

На главной странице "Кавказского узла" шесть раз в сутки обновляется карта с данными о числе зараженных на юге России и в странах Южного Кавказа. Информация о динамике распространения вируса, в том числе в СКФО, размещена в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Временно приостановлены диспансеризация и проведение профилактических медицинских осмотров в поликлиниках Кабардино-Балкарии, сообщило сегодня министерство здравоохранения республики.

Решение принято согласно требованиям Минздрава России в целях противодействия распространению коронавирусной инфекции, говорится в сообщении в Instagram республиканского Минздрава. Приостановка диспансеризации и профосмотров - временные меры, которые введены до улучшения эпидемиологической ситуации в республике, пояснило ведомство в комментариях к сообщению.

Пользователи Instagram высказались полярно относительно решения Минздрава. Так, ludmilakhuzhokova отметила, что это стоило сделать раньше. "Слишком поздно поняли! Это надо было 1 сентября, пока все врачи и педагоги не перезаразились. Все равно никакой пользы от этих медосмотров!" - написала она.

Однако многие комментаторы возмущены приостановкой диспансеризации. "Если не умрешь от ковида, умирай от остальных болезней? Идеально... Все для людей делается", - написала k.elvira_kucmezova. С ней согласился и пользователь bogviditvseh. "Ого. Ещё больше смертей будет тогда", - считает он.

На 19.00 мск запись набрала 410 отметок "нравится" и 42 комментария.

На 30 ноября в Кабардино-Балкарии зафиксированы 93 новых случая заражения коронавирусом, за сутки скончались три пациента. Общее число умерших от COVID-19 с начала пандемии достигло 213 человек, всего в республике подтвердились 12 713 случая заражения коронавирусом.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, приведены "Кавказским узлом" в материале "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу – в подборке "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина содержатся в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа отслеживаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".