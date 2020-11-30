Выросло число участников голодовки пайщиков в Краснодаре

30 ноября 2020, 16:20

Кристина Сотникова сегодня стала третьей участницей голодовки пайщиков жилищно-строительного кооператива "Наш дом" в Краснодаре. Сотрудники мэрии не смогли уговорить пайщиков прекратить акцию протеста.

Как писал "Кавказский узел", 28 ноября две пайщицы краснодарского ЖСК "Наш дом" объвили, что установят палатку на месте недостроенного дома и будут голодать до тех пор, пока администрация Краснодара не отменит решение о сносе объекта.

Мэрия Краснодара, которая планировала 3 ноября снести недостроенные корпус ЖСК "Наш дом", согласилась приостановить снос до решения суда по иску пайщиков, требующих признать строительство законным. Власти допустили самострой, поэтому в качестве компромисса могут помочь пайщикам узаконить его, указала юрист. 12 ноября пайщица Анна Дериглазова провела пикет, пыталась привлечь внимание президента России Владимира Путина, который прилетел в Сочи, к проблеме с недостроем.

Пайщицы ЖСК "Наш дом" Наталья Теодорская и Маринэ Скоторенко установили палатку и начали голодовку, они круглосуточно находятся в импровизированном лагере. Сегодня к ним присоединилась мать двоих детей Кристина Сотникова, которая вложила в строительство единственного жилья материнский капитал, передал корреспондент "Кавказского узла".

Сегодня к голодающим приехали представители администрации Краснодара и пытались отговорить женщин от акции протеста, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" Маринэ Скоторенко. "Просили нас проехать с ними в администрацию и там все обсудить. Обещали юридическую помощь, советовали снова подавать в суд. Мы отказались, потому что больше им не верим. Они много раз обещали помочь. Они нам посоветовали в следующий раз быть разборчивыми в покупке квартир, и уехали", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" Скоторенко.

По ее словам, сегодня голодающим привезут бытовку, поскольку ночью температура воздуха опускается до минусовых отметок, и в палатке ночевать холодно. По словам Скоторенко, у нее уже появились признаки простуды. Изменений самочувствия в связи с голодовкой пайщики пока не ощущают. "Я думаю, что к вечеру мне уже понадобиться скорая помощь. У меня больное сердце, я гипертоник, но прекращать голодовку я не собираюсь, у меня в этом доме две квартиры", - сказала женщина.

Скоторенко отметила, что несмотря на поданное пайщиками в администрацию города и краевую прокуратуру уведомление о пикетировании и голодовке, скорая помочь и полиция на месте проведения акции не дежурят.

Представитель инициативной группы ЖСК "Наш дом" Евгения Новикова сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что сегодня сноса недостроя не будет, поскольку следователь, который расследует уголовное дело в отношении застройщиков, обратился в Октябрьский районный суд с заявлением об аресте стройплощадки. "Заседание назначено на завтра. Следователь просит наложить арест вообще на все имущество застройщика, а наш дом, кроме того, еще и является вещественным доказательством. Поэтому если завтра суд наложит арест, то снос будет остановлен до завершения следствия", - пояснила Новикова.

Администрация города может обратиться в суд первой инстанции по вновь открывшимся обстоятельствам в виде перевода назначения земли из зоны индивидуального жилищного строительства в зону многоэтажной застройки и попросить отменить постановление о сносе, считает адвокат Краснодарской коллегии адвокатов Наталья Баянова.

"Если бы администрация хотела пойти навстречу пайщикам, то она бы это уже сделала. Этот дом там не один, там целый жилой комплекс «Новоселье», а «Новый дом» - это шестой литер. Как я поняла из публикаций СМИ, остальные литеры также не имели разрешений на строительство и сдавались по суду. И только ЖСК «Наш дом» имеет заключения экспертизы, что его качество отвечает всем требованиям. Городские власти тоже виноваты в сложившейся ситуации и могут законно остановить снос и дать пайщикам достроить дом", - сказала Баянова.

По ее словам, пайщики не имеют никаких прав, не защищены законом и не могут быть включены в реестр обманутых дольщиков, чьи дома могут быть достроены при помощи краевых и городских властей.

Главный редактор телепрограммы "Советская Кубань" Вячеслав Потапов также полагает, что можно избежать сноса. "В силу закона обязательному сносу подлежат строения, создающие угрозу обрушения, угрозу жизни и безопасности граждан, и те постройки, сохранение которых нарушает законные права и интересы. При отсутствии таких оснований самовольные постройки могут и должны быть сохранены. Тем более, что власть своим бездействием сама допустила их создание", - отметил Потапов.

Он считает, что если дом будет снесен, на его месте построить школу, детский сад или разбить сквер не возможно. Потапов уверен, что предъявленные администрацией основания для сноса - это всего лишь прикрытие. "Думаю, основная проблема - в давлении губернатора Кондратьева на мэрию Краснодара. Кампания по борьбе с самовольным строительством в Краснодаре - это фикция. Сносят объекты только тех, кто не имеет силы или по какой-то причине ее в последнее время утратил. Жаль, что повсеместно в крае страдают люди, вынужденные купить жилье в самострое по причине низких доходов", - сказал Потапов корреспонденту "Кавказского узла".

"Кавказский узел" собрал советы для тех, кто стал жертвой обмана при долевом строительстве или хочет обезопасить себя от подобных проблем, в справке "Дольщики: юристы советуют, как избежать обмана".