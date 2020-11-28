Пайщики ЖСК "Наш дом" в Краснодаре объявили голодовку

28 ноября 2020, 19:57

Две пайщицы ЖСК "Наш дом" будут голодать в палатке на месте недостроенного дома до тех пор, пока администрация Краснодара не отменит решение о сносе объекта, сообщили представитель инициативной группы ЖСК и участники собрания пайщиков.

Как писал "Кавказский узел", мэрия Краснодара, которая планировала 3 ноября снести недостроенные корпус ЖСК "Наш дом", согласилась приостановить снос до решения суда по иску пайщиков, требующих признать строительство законным. Власти допустили самострой, поэтому в качестве компромисса могут помочь пайщикам узаконить его, указала юрист. 12 ноября пайщица Анна Дериглазова провела пикет, пыталась привлечь внимание президента России Владимира Путина, который прилетел в Сочи, к проблеме с недостроем.

Пайщики ЖСК "Наш дом" собрались сегодня на месте недостроенного дома и записали видеообращение к властям. В кадре - 14 человек, которые держат плакаты "Голодовка", "114 семей остались без квартир", "SOS!! Остановите снос ЖСК "Наш дом"" и другие. "Мы объявляем голодовку. Мы не уйдем отсюда, пока администрация не примет решение в нашу пользу... Дайте нам достроить наш дом! Мы не уйдем! Мы будет голодать", - сказано в видеообращении, опубликованном на Youtube-канале Людмилы Беловой. К 19.40 мск видео набрало 41 просмотр.

В голодовке примут участие две пайщицы - Марина Скоторенко и Наталья Теодорская, сообщила корреспонденту "Кавказского узла", представитель инициативной группы ЖСК Евгения Новикова.

"Уведомление о пикетировании будем подавать через Госуслуги, поставим палатку и будем находится там круглосуточно", - сказала Новикова.

Суд в Краснодаре 24 ноября отказал пайщикам в требовании остановить снос дома. В своем обращении в суд они ссылались на то, что статус земли под недостроем поменялся - ранее он предусматривал только индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), а теперь этот участок стал "зоной Ж-3", что дает возможность строить на нем многоэтажку, рассказала Евгения Новикова.

"Все наши доводы были рассмотрены, приняты судом. Представитель от администрации подтвердил, что участок перешел в зону Ж-3, но при этом администрация высказалась против удовлетворения заявления и считает, что нет оснований для удовлетворения, поскольку отсутствует разрешение на строительство и превышен процент застройки", - заявила представитель инициативной группы ЖСК.

Она отметила, что ранее представители городской администрации обещали поддержать пайщиков в суде.

Прикубанский районный суд 27 ноября по заявлению администрации Краснодара снял ограничительные меры на снос недостроя. В тот же день следователь, который занимается уголовным делом в отношении застройщиков ЖСК "Наш дом", обратился с заявлением в администрацию о приостановке сноса недостроя, рассказала Новикова.

"Следователь считает, что снос - это уничтожение вещественных доказательств, ведь, если ЖСК снесут, то невозможно будет проводить экспертизы, оценку ущерба. Поэтому он планирует наложить арест на наш дом", - пояснила она.

По информации Новиковой, снос дома запланирован на 30 ноября.

Пайщица Наталья Теодорская рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что решилась на голодовку "от отчаянья", поскольку это единственное жилье, в строительство которого она вложила последние деньги.

"В понедельник (30 ноября) должна зайти техника сносить этот объект. У нас нет другого выхода, мы объявляем голодовку. Мы не уйдем отсюда, пока администрация не примет решение в нашу пользу и нам не позволят достроить дом. Мы хотим достроить его сами, своими силами, он будет трехэтажный, нам этого достаточно", - заявила пайщица.

Пайщик Валентин Скоторенко считает, что, поскольку земельный участок под недостроенным ЖСК поменял назначение и теперь на нем можно построить 8-этажный дом, "администрация освобождает землю под новое строительство, тем более все коммуникации подведены".

"У нас просто отжимают землю! Мы без боя не сдадимся, и сносить эти дома они будут с нами. Мы знаем, что привезут ОМОН в масках с автоматами, как это было в прошлый раз. Администрация нам обещала помочь и не препятствовать, но сделала все наоборот", - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

"Кавказский узел" собрал советы для тех, кто стал жертвой обмана при долевом строительстве или хочет обезопасить себя от подобных проблем, в справке "Дольщики: юристы советуют, как избежать обмана".