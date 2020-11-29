Карабахские беженцы, 26 ноября. Фото: пресс-служба Минобороны России https://мультимедиа.минобороны.рф/multimedia/photo/gallery.htm?id=84841@cmsPhotoGallery

29 ноября 2020, 23:36

Более 2,4 тысячи беженцев вернулись из Армении в Нагорный Карабах за сутки

В течение суток с территории Армении в Нагорный Карабах вернулся 2 431 человек, всего за две последние недели в места прежнего проживания вернулось более 23,5 тысячи беженцев, сообщило Минобороны России. 

Как информировал "Кавказский узел", Минобороны России вечером 28 ноября отчиталось о возвращении из Армении в Нагорный Карабах 21083 беженцев. Российские миротворцы разминировали территорию одной из школ в Степанакерте, а также наладили подачу в нее тепла и электричества, после чего учреждение возобновило работу

К 22 ноября власти Нагорного Карабаха насчитали около 25 тысяч вернувшихся беженцев. К 26 ноября только в Степанакерт, где до начала боев проживали 53 тысячи человек, вернулось около 30 тысяч беженцев, сообщили городские власти. В столицу Нагорного Карабаха съезжаются беженцы и из перешедших под контроль Азербайджана территорий непризнанной республики. Какие территории передаются под контроль Азербайджана, отмечено на подготовленной "Кавказским узлом" карте. Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

За сутки в Нагорный Карабах при содействии российских миротворцев с территории Армении вернулся 2 431 человек. Всего с 14 ноября в места прежнего проживания вернулось 23 514 беженцев, сообщило Минобороны России сегодня на своем сайте.

"Оказывается помощь в подготовке к запуску учебного процесса в школе № 8 города Степанакерта [...] Восстановлено электро- и теплоснабжение, заменено 90% стеклопакетов. Открытие школы планируется 2 декабря", - говорится в сообщении.

По данным оборонного ведомства, в ходе разминирования в Нагорном Карабахе очищено 24,67 га территории, 8,2 км дорог, 83 домостроения и три социально значимых объекта, обнаружено и обезврежено 766 взрывоопасных предметов.

"При координации миротворческих сил Российской Федерации и Международного комитета Красного Креста продолжаются поиск и обмен телами погибших между армянской и азербайджанской сторонами. Режим прекращения огня по всей линии соприкосновения соблюдается", - добавили в Минобороны России.

По словам премьер-министра Армении Никола Пашиняна, сотни солдат все еще значатся пропавшими без вести. 19 ноября министр здравоохранения Армении Арсен Торосян подтвердил гибель 2425 бойцов Армии обороны, военное ведомство Нагорного Карабаха опубликовало имена 1678 из них. Оппозиционер Микаел Минасян считает, что власти намеренно занижают число потерь, он настаивает на цифре 4750. Азербайджанская сторона не раскрывает данные о своих боевых потерях.

Как сообщалось, сегодня утром в Степанакерт прибыли первые подразделения медицинского отряда специального назначения (МОСН) Восточного военного округа. В составе первого подразделения в Степанакерт прибыли более 60 военных врачей: хирурги, анестезиологи-реаниматологи, терапевты и эпидемиологи.

Полномасштабные боевые действия в Нагорном Карабахе продолжались с 27 сентября по 10 ноября. Подробнее о новом обострении карабахского конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война?"

Примечание:

"Участники марша в Ереване попросили Россию помочь решить вопрос с пленными", "Участники акции в Степанакерте призвали ускорить выдачу пленных", "Четыре человека подорвались на мине в зоне карабахского конфликта". 

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

30 ноября 2020, 08:35

30 ноября 2020, 07:36

30 ноября 2020, 06:36

30 ноября 2020, 05:37

30 ноября 2020, 04:26

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи