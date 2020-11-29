Более 2,4 тысячи беженцев вернулись из Армении в Нагорный Карабах за сутки

29 ноября 2020, 23:36

В течение суток с территории Армении в Нагорный Карабах вернулся 2 431 человек, всего за две последние недели в места прежнего проживания вернулось более 23,5 тысячи беженцев, сообщило Минобороны России.

Как информировал "Кавказский узел", Минобороны России вечером 28 ноября отчиталось о возвращении из Армении в Нагорный Карабах 21083 беженцев. Российские миротворцы разминировали территорию одной из школ в Степанакерте, а также наладили подачу в нее тепла и электричества, после чего учреждение возобновило работу.

К 22 ноября власти Нагорного Карабаха насчитали около 25 тысяч вернувшихся беженцев. К 26 ноября только в Степанакерт, где до начала боев проживали 53 тысячи человек, вернулось около 30 тысяч беженцев, сообщили городские власти. В столицу Нагорного Карабаха съезжаются беженцы и из перешедших под контроль Азербайджана территорий непризнанной республики. Какие территории передаются под контроль Азербайджана, отмечено на подготовленной "Кавказским узлом" карте. Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

За сутки в Нагорный Карабах при содействии российских миротворцев с территории Армении вернулся 2 431 человек. Всего с 14 ноября в места прежнего проживания вернулось 23 514 беженцев, сообщило Минобороны России сегодня на своем сайте.

"Оказывается помощь в подготовке к запуску учебного процесса в школе № 8 города Степанакерта [...] Восстановлено электро- и теплоснабжение, заменено 90% стеклопакетов. Открытие школы планируется 2 декабря", - говорится в сообщении.

По данным оборонного ведомства, в ходе разминирования в Нагорном Карабахе очищено 24,67 га территории, 8,2 км дорог, 83 домостроения и три социально значимых объекта, обнаружено и обезврежено 766 взрывоопасных предметов.

"При координации миротворческих сил Российской Федерации и Международного комитета Красного Креста продолжаются поиск и обмен телами погибших между армянской и азербайджанской сторонами. Режим прекращения огня по всей линии соприкосновения соблюдается", - добавили в Минобороны России.

По словам премьер-министра Армении Никола Пашиняна, сотни солдат все еще значатся пропавшими без вести. 19 ноября министр здравоохранения Армении Арсен Торосян подтвердил гибель 2425 бойцов Армии обороны, военное ведомство Нагорного Карабаха опубликовало имена 1678 из них. Оппозиционер Микаел Минасян считает, что власти намеренно занижают число потерь, он настаивает на цифре 4750. Азербайджанская сторона не раскрывает данные о своих боевых потерях.

Как сообщалось, сегодня утром в Степанакерт прибыли первые подразделения медицинского отряда специального назначения (МОСН) Восточного военного округа. В составе первого подразделения в Степанакерт прибыли более 60 военных врачей: хирурги, анестезиологи-реаниматологи, терапевты и эпидемиологи.

Полномасштабные боевые действия в Нагорном Карабахе продолжались с 27 сентября по 10 ноября. Подробнее о новом обострении карабахского конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война?"