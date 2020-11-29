Участники марша в Ереване попросили Россию помочь решить вопрос с пленными

29 ноября 2020, 12:43

Более тысячи активистов отправились маршем к посольству России в Армении, чтобы передать послу обращение с просьбой вмешаться в процесс передачи пленных и выдачи тел погибших солдат. Премьер-министр Армении призвал политические партии объединиться, чтобы ускорить возвращение армянских военнопленных из Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", 10 ноября вступила в силу договоренность России, Азербайджана и Армении о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе, которые велись с 27 сентября. В зону конфликта были введены российские миротворцы. 16 ноября родственники пропавших без вести солдат собрались у здания министерства обороны Армении, потребовав встречи с министром Давидом Тонояном или начальником Генштаба Оником Гаспаряном. Они заявили, что власти замалчивают сведения о пропавших без вести солдатах. 28 ноября родственники погибших и без вести пропавших солдат перекрыли главную улицу Степанакерта с требованием добиться возвращения пленных и передачи тел погибших. В тот же день деятели искусства устроили в Ереване акцию с призывом не отдавать "ни пяди земли Азербайджану, пока всех пленных не вернут домой".

Текст совместного заявления президентов Азербайджана и России и премьер-министра Армении размещен "Кавказским узлом" в разделе "Нормативные акты". Какие территории Азербайджан получает по условиям мирного соглашения, указано на подготовленной "Кавказским узлом" карте.

Деятели культуры и искусства организовали в Ереване марш единства в знак поддержки родственников пропавших без вести и погибших в Нагорном Карабахе военных военнослужащих, сообщили сегодня "Новости Армении".

Участники акции собрались сегодня около полудня по местному времени (11.00 мск) на площади Свободы и направились к посольству России в Армении.

Перед началом шествия возле здания Театра оперы они зачитали письмо послу России в Армении Сергею Копыркину, в котором попросили "вмешаться в происходящее лично и донести обращение до руководства России", чтобы ускорить процедуру передачи пленных и мирных граждан Армении из Азербайджана.

Участие в шествии приняли около тысячи граждан, в том числе актер Грант Тохатян, режиссер Мгер Мкртчян, режиссер Рубен Мхитарян и другие. Собравшиеся несли в руках фото без вести пропавших и пленных, передает "Спутник-Армения".

Чтобы ускорить возвращение армянских военнопленных из Азербайджана, нужно прекратить распри внутри страны, призвал премьер-министр Армении Никол Пашинян. "Мы должны постепенно стабилизировать ситуацию (в Армении), а не усугублять ее. Самым важным сейчас является проблема пленных, без вести пропавших ", - процитировало Пашиняна РИА "Новости".

Ранее Пашинян заявил, что сотни солдат все еще значатся пропавшими без вести. 19 ноября министр здравоохранения Армении Арсен Торосян подтвердил гибель 2425 бойцов Армии обороны, военное ведомство Нагорного Карабаха опубликовало имена 1678 из них. Оппозиционер Микаел Минасян считает, что власти намеренно занижают число потерь, он настаивает на цифре 4750. Азербайджанская сторона не раскрывает данные о своих боевых потерях.

"Кавказский узел" также писал, что 28 ноября, по данным правозащитника Артака Зейналяна, ЕСПЧ удовлетворил ходатайство адвокатов и принял решение о безотлагательном действии в отношении Азербайджана по части прав 13 армянских военнослужащих и гражданских лиц, оказавшихся в плену во время войны.

Полномасштабные боевые действия в Нагорном Карабахе продолжались с 27 сентября по 10 ноября. Подробнее о новом обострении карабахского конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война?"