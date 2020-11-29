Участники шествия в Ереване 29 ноября 2020 года. Кадр видео "Sputnik Армения" https://t.me/s/SputnikArmenia/11373

29 ноября 2020, 12:43

Участники марша в Ереване попросили Россию помочь решить вопрос с пленными

Более тысячи активистов отправились маршем к посольству России в Армении, чтобы передать послу обращение с просьбой вмешаться в процесс передачи пленных и выдачи тел погибших солдат. Премьер-министр Армении призвал политические партии объединиться, чтобы ускорить возвращение армянских военнопленных из Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", 10 ноября вступила в силу договоренность России, Азербайджана и Армении о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе, которые велись с 27 сентября. В зону конфликта были введены российские миротворцы. 16 ноября родственники пропавших без вести солдат собрались  у здания министерства обороны Армении, потребовав встречи с министром Давидом Тонояном или начальником Генштаба Оником Гаспаряном. Они заявили, что власти замалчивают сведения о пропавших без вести солдатах. 28 ноября родственники погибших и без вести пропавших солдат перекрыли главную улицу Степанакерта с требованием добиться возвращения пленных и передачи тел погибших. В тот же день деятели искусства устроили в Ереване акцию с призывом не отдавать "ни пяди земли Азербайджану, пока всех пленных не вернут домой". 

Текст совместного заявления президентов Азербайджана и России и премьер-министра Армении размещен "Кавказским узлом" в разделе "Нормативные акты". Какие территории Азербайджан получает по условиям мирного соглашения, указано на подготовленной "Кавказским узлом" карте.

Деятели культуры и искусства организовали в Ереване марш единства в знак поддержки родственников пропавших без вести и погибших в Нагорном Карабахе военных военнослужащих, сообщили сегодня "Новости Армении".

Участники акции собрались сегодня около полудня по местному времени (11.00 мск) на площади Свободы и направились к посольству России в Армении.

Перед началом шествия возле здания Театра оперы они зачитали письмо послу России в Армении Сергею Копыркину, в котором попросили "вмешаться в происходящее лично и донести обращение до руководства России", чтобы ускорить процедуру передачи пленных и мирных граждан Армении из Азербайджана.

Участие в шествии приняли около тысячи граждан, в том числе актер Грант Тохатян, режиссер Мгер Мкртчян, режиссер Рубен Мхитарян и другие. Собравшиеся несли в руках фото без вести пропавших и пленных, передает "Спутник-Армения".

Чтобы ускорить возвращение армянских военнопленных из Азербайджана, нужно прекратить распри внутри страны, призвал премьер-министр Армении Никол Пашинян. "Мы должны постепенно стабилизировать ситуацию (в Армении), а не усугублять ее. Самым важным сейчас является проблема пленных, без вести пропавших ", - процитировало Пашиняна РИА "Новости".

Ранее Пашинян заявил, что сотни солдат все еще значатся пропавшими без вести. 19 ноября министр здравоохранения Армении Арсен Торосян подтвердил гибель 2425 бойцов Армии обороны, военное ведомство Нагорного Карабаха опубликовало имена 1678 из них. Оппозиционер Микаел Минасян считает, что власти намеренно занижают число потерь, он настаивает на цифре 4750. Азербайджанская сторона не раскрывает данные о своих боевых потерях.

"Кавказский узел" также писал, что 28 ноября, по данным правозащитника Артака Зейналяна, ЕСПЧ удовлетворил ходатайство адвокатов и принял решение о безотлагательном действии в отношении Азербайджана по части прав 13 армянских военнослужащих и гражданских лиц, оказавшихся в плену во время войны.

Полномасштабные боевые действия в Нагорном Карабахе продолжались с 27 сентября по 10 ноября. Подробнее о новом обострении карабахского конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война?"

Примечание:

"Минобороны России отчиталось о возвращении в Карабах 21 тысячи беженцев", "Четыре человека подорвались на мине в зоне карабахского конфликта", "ЮНЕСКО назвала сроки отправки миссии в Нагорный Карабах".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

29 ноября 2020, 18:25

29 ноября 2020, 17:38

29 ноября 2020, 16:45

  • Выставка аланских образов прошлого впечатлила владикавказцев

    Авторам работ на выставке "Алания: образы прошлого" удалось вызвать интерес интерпретацией портретов героев осетинского эпоса, рассказали посетители экспозиции во Владикавказе. Выставка, приуроченная к 1100-летию крещения Алании, не дает представления о христианских подвижниках того времени, указал историк Марат Цагараев.

29 ноября 2020, 15:45

29 ноября 2020, 15:00

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи