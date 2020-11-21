Отельеры раскритиковали решение властей вернуть курортный сбор на Кубани

21 ноября 2020, 20:15

Власти Краснодарского края решили с 1 января 2021 года отменить мораторий на взимание курортного сбора, введенного из-за пандемии коронавируса. Возвращение курортного сбора может стать неприятным сюрпризом для забронировавших гостиницы на зиму и повлияет на желание гостей возвращаться сюда, считают местные отельеры.

Как писал "Кавказский узел", эксперимент по взиманию курортного сбора в Краснодарском крае начался 16 июля 2018 года. Налоги сразу начали взимать с туристов, отдыхающих в Сочи, Анапе, Геленджике, Горячем Ключе и четырех поселениях Туапсинского района (Новомихайловское, Джубгское, Небугское и Шепсинское). С 1 января 2020 года курортный сбор начали взимать также с отдыхающих в Ейске и двух поселениях Ейского и Туапсинского районов.

Госдума приняла закон о введении на Кубани и Ставрополье, в Крыму и Алтайском крае платы за пользование курортной инфраструктурой 19 июля 2017 года. Размер курортного сбора на Кубани составляет 10 рублей в сутки с человека. От уплаты сбора освобождены граждане, постоянно проживающие на Кубани, и еще 19 льготных категорий.

Курортный налог вернут в Краснодарском крае с 1 января 2021 года

Мораторий на взимание курортного сбора до конца текущего года власти Кубани ввели в середине мая для поддержания туристической инфраструктуры региона в период пандемии. С нового года курортный сбор запланировано отменить этот мораторий, сообщил вице-губернатор Александр Руппель.

"С 1 января однозначно [будет возвращен курортный сбор на Кубани]. Мы видим серьезное восстановление, мы видим загрузку на сегодня отелей. Она доходит до 90%", - заявил на пресс-конференции 17 ноября Руппель, слова которого передает ТАСС. В 2019 году в Краснодарском крае было собрано 112,94 млн рублей курортного сбора, турпоток составил порядка 17,3 млн человек, средняя загрузка средств размещения составила 71,3%, отмечает агентство.

Число случаев заражения коронавирусом на Кубани к 21 ноября составило 20550, число умерших достигло 539, указано на правительственном сайте "Стопкоронавирус". На главной странице "Кавказского узла" не реже, чем раз в четыре часа обновляется карта со статистикой распространения коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа. Информация о динамике распространения коронавируса, в том числе в Краснодарском крае, содержится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". О требованиях к приезжим, условиях и ценах, а также эпидемиологической ситуации на Кубани можно прочитать в обновляемой справке "Кавказского узла" «На море со справкой: курортный сезон на Кубани».

С начала текущего года Краснодарский край принял более 10,5 миллиона туристов, что на 35% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил также на пресс-конференции Александр Руппель. По его словам, снижение получилось значительно меньше, чем у многих европейских конкурентов.

«В сложившихся условиях результат работы отрасли можно считать удовлетворительным. До конца года мы ожидаем еще около миллиона туристов. На зимние праздники прогнозируем более 300 тысяч гостей. Бронирование отелей в горах уже достигает 90%, по побережью в праздники спрос уже превысил 70%. Наша задача – сделать отдых комфортным и безопасным», - подчеркнул вице-губернатор.

19 июля 2019 года власти Кубани сообщили, что введение курортного сбора позволило за год пополнить краевой бюджет на 195 миллионов рублей. В августе 2019 года сочинские отельеры рассказали, что из-за курортного сбора с туристами происходят конфликты.

Он рассказал, что на поддержку отрасли направлены различные региональные и федеральные меры. Среди них отсрочки по некоторым платежам в бюджет, снижение налоговых ставок, субсидии, льготные кредиты и займы. На уровне края для предприятий, занимающихся детским отдыхом и оздоровлением, ставка налога на имущество составит 0,01%. Предусмотрена также субсидия детским здравницам на проведение работ по текущему и капитальному ремонту. Общая сумма – 200 миллионов рублей.

Александр Руппель также рассказал, что край сегодня является лидером по итогам реализации первого этапа программы туристического кешбэка, которую реализует Ростуризм. В общей сложности туристы уже потратили на отдых в регионе в рамках этой программы 43 млн рублей. Для участия во втором этапе заявлены более 200 объектов санаторно-курортного комплекса края. Как отметил Руппель, программу уже продлили на новогодние праздники, и поехать в путешествие можно с момента оплаты, но вернуться надо до 10 января 2021 года, говорится в сообщении на официальном сайте администрации Краснодарского края.

На первый этап программы туристического кешбэка Ростуризма правительство выделило 15 миллиардов рублей. Необходимые условия возврата денег приводятся в справке "Кавказского узла" "Кешбэк за отдых: как вернуть деньги за туры на Кавказ".

Отельеры считают, что власти поторопились с возвращением курортного сбора

Кубанские гостиницы на зиму уже забронированы и возвращение курортного сбора может стать для них неприятным сюрпризом и повлияет на желание гостей возвращаться сюда, считают представители турсферы, мнение которых приводит «Коммерсант» в опубликованной на сайте издания 18 ноября статье «С новым сбором».

Так, гендиректор турагентства «Лазурный берег» Марина Оганесян сообщила, что курортный сбор в свое время был принят туристами с раздражением. «Дело не в сумме, а в самом факте, ведь они уже оплатили дорогостоящие перелет и путевки. К тому же сам сбор занимает много времени. Оформление каждого гостя занимает пять минут, семьи с детьми - минут десять. Создается очередь, туристы переживают», - рассказала Марина Оганесян.

По ее словам, в морской и горной частях Сочи все уже забронировано, и о возращении сбора нужно было сообщить раньше. «Теперь людям предстоит нести дополнительные расходы. Конечно, они не так уж велики, но гостям вряд ли понравится этот факт. Откроют зарубежные направления - и они к нам не поедут», - уверена Марина Оганесян.

На фоне дохода регионального бюджета в размере более чем 280 млрд рублей собранные средства в 200-300 млн рублей вряд ли можно считать серьезной суммой, считает гендиректор санаторно-курортного комплекса «Звезда» в Туапсинском районе Денис Большаков. «На мой взгляд, этот сбор - бессмыслица. Я понимаю, что, поскольку закрыт ряд заграничных направлений, на новогодние праздники к нам поедет очень много людей и власти рассчитывают хоть как-то покрыть убытки и увеличить поступление доходов в бюджет. Но это небольшие деньги, а туристов все эти нововведения отпугивают»,— резюмировал он.

До начала пандемии власти Кубани заявляли, что в 2020 году поступления от курортного сбора должны возрасти на 25 процентов и составить 200 млн рублей, а всего с момента введения сбора он принес более 322 млн рублей. По оценке краевого министерства курортов и олимпийского наследия, из-за отмены курортного налога бюджет региона потеряет в текущем году 160 млн рублей, пишет издание.

При этом по оценке ряда туроператоров, возвращение курортного сбора не повлияет на турпоток в Краснодарский край. Сумма курортного сбора «по карману» практически всем туристам, и он является больше раздражающим фактором, так как его оформление требует дополнительного времени при заселении, считает гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин, слова которого приводятся в статье на сайте «Ассоциации туроператоров». В публикации отмечено, что опрошенные представители туротрасли высказали мнение, что власти Кубани все же поторопились, и логичнее было бы перезапустить курортный сбор с летнего сезона 2021 года, подчеркнув тем самым лояльность к туристам в низком сезоне.

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