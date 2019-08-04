Сочинские отельеры рассказали о конфликтах с туристами из-за курортного сбора

04 августа 2019, 16:33

Споры с туристами возникают из-за их незнания о необходимости платить курортный сбор или отсутствия документов, подтверждающих право на льготу, сообщили представители сочинских гостиниц. Десять рублей в сутки - небольшая сумма курортного сбора, рассказали опрошенные "Кавказским узлом" отдыхающие в Сочи.

Как писал "Кавказский узел", эксперимент по взиманию курортного сбора в Краснодарском крае начался 16 июля 2018 года. Налоги взимаются с туристов, отдыхающих в Сочи, Анапе, Геленджике, Горячем Ключе и четырех поселениях Туапсинского района (Новомихайловское, Джубгское, Небугское и Шепсинское). От уплаты сбора освобождены граждане, постоянно проживающие на Кубани, и еще 19 льготных категорий. Введение курортного сбора позволило за год пополнить краевой бюджет на 195 миллионов рублей, сообщили 19 июля власти Кубани.

19 июля 2017 года Государственная дума приняла закон о введении на Кубани и Ставрополье, в Крыму и Алтайском крае платы за пользование курортной инфраструктурой. Размер курортного сбора на Кубани - 10 рублей в сутки с человека.

Отдыхающие негативно воспринимают необходимость платить курортный сбор, рассказала владелица гостевого дома в Адлере Роза. "Ругают тех, кто его придумал. Говорят, что и так оставляют много денег в Сочи", - рассказала она. "Администрация города обязала всех нас собирать этот сбор и перечислять на спецсчет. Я не могу освобождать никого от этого сбора, потому что тогда рискую потерять бизнес. Платить свои деньги за туристов мне невыгодно", - пояснил корреспонденту "Кавказского узла" владелец мини-гостиницы Арсен.

Некоторые туристы не имеют при себе документов, подтверждающих право не платить курортный сбор, отметила портье гостиницы "Звездная" Елена. "Если льготы есть, то надо представлять документ, к примеру, справку об инвалидности, ветеранское удостоверение, удостоверение многодетной матери. Но многие не имеют документов с собой, и поэтому происходят конфликты. Без курортного сбора мы заселить не можем и освободить от уплаты сбора без документа, подтверждающего льготы, также не можем", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Многие туристы, приехавшие в Сочи, не знают о необходимости платить курортный сбор, констатировал представитель пресс-службы мэрии Сочи Максим Ковригин. "Многие туристы удивляются необходимости оплачивать курортный сбор. Конфликты возникают на почве незнания нового закона и от того, что люди забывают документы, подтверждающие освобождение их от уплаты курортного сбора", - рассказал сотрудник мэрии корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, туристы, отдыхающие "дикарями", курортный сбор не платят, потому что по закону он входит в плату за проживание в санаториях, гостиницах и гостевых домах. Однако участковые инспекторы полиции выявляют частных квартиросдатчиков, не уплачивающих налоги, уточнил Максим Ковригин.

Туристы назвали незначительным размер курортного сбора в Сочи

Житель Москвы Олег Крутов, приехавший в Сочи с женой и тремя детьми, считает размер курортного сбора небольшим. "Мы приехали на 10 суток отдохнуть всей семьей. Выложили 100 000 рублей только за проживание. В сутки с нас берут еще по 50 рублей курортного сбора. За 10 дней это всего лишь 500 рублей. Но если эти деньги пойдут на развитие курорта, на его благоустройство, как нам рассказала портье при оформлении документов, то почему бы и не заплатить? Мы не против", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Олег Крутов.

Его супруга Алена Крутова рассказала, что стала свидетельницей спора приезжей пожилой женщины и портье гостиницы. "Она уверяла, что она инвалид, и курортный сбор ей платить не надо, но удостоверения инвалида у нее с собой не было. Спор был всего из-за ста рублей. Возможно, что для нее это существенная сумма. Но если у нее есть 50 000 рублей на проживание в гостинице в течение 10 суток, то почему не нашлось всего 100 рублей для курортного сбора?" - задалась вопросом Алена Крутова.

Отдыхающие в пансионате подруги-студентки из Санкт-Петербурга Олеся и Марина не слышали о курортном сборе, но заплатили его. "Прилетели в Сочи, и тут нам сказали платить курортный сбор. Платим, деваться некуда. Кажется немного, но когда там, там и там накапливаются суммы, то получается существенно. Мы студентки. Все дорого в Сочи, и все стоит денег", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" студентка Олеся.

67-летняя пенсионерка из Перми Надежда Волгина рассказала, что каждый год с супругом снимает комнату в частном секторе. "У меня пенсия 12 тысяч и у мужа 12 тысяч. На эти деньги сильно не разгуляешься. А отдохнуть хочется. [...] Мы приезжаем каждый год на месяц. Хозяйка нас знает давно, еще со времен СССР, и за 15 тысяч рублей в месяц сдает комнату. Места мало, тесно. Но зато отдельно. [...] Что такое курортный сбор, понятия не имеем. Никогда не слышали", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Мэрия рассказала, на что тратятся собранные с туристов деньги

Опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" отдыхающие признались, что не знают, на что именно тратятся вырученные от курортного сбора деньги. "Откуда нам знать? Тут не написано. Вокруг одни бизнесмены: с кафе, ресторанами, катанием на гидровелосипедах и "бананах", прокат пляжного инвентаря, магазинчики… Везде есть лавочки и мусорные баки, навесы… Но кто их ставит, нам неизвестно", - сказала туристка из Тюмени Лариса Бушева.

"Было бы правильно, если бы чиновники на каждой беседке, мусорнике или лавочке, если она куплена на средства курортного сбора, ставили знак с надписью "курортный сбор", чтобы отдыхающие понимали, что наши деньги не украли, а пустили на общее благо", - предложила подруга Ларисы Бушевой Антонина Кулешова.

Средства, вырученные от курортного сбора, уходят на ремонт муниципального имущества, которое портят отдыхающие, - лавочек, фонарей и мусорных баков, а также на развитие курортной инфраструктуры, рассказал сотрудник мэрии Максим Ковригин.

"Администрацией города Сочи сформирован перечень работ по развитию курортной инфраструктуры, в который включены такие работы, как приобретение, установка и монтаж на территории муниципальных пляжей города Сочи 100 беседок, 275 лавочек, 245 урн, 10 туалетных модулей и четырех фотоконструкций для фотографирования жителей и гостей города. Общая стоимость работ составляет порядка 76 миллионов рублей. Сейчас завершаются процедуры закупок-торгов, все работы должны быть завершены до конца 2019 года", - сообщил он.

По словам арендаторов муниципальных пляжей "Ривьера" и "Островок", они по договору с мэрией осуществляют благоустройство за свой счет. "Все благоустройство делается за наш счет, как арендаторов", - отметил арендатор пляжа "Ривьера" Владимир Петренко. "Все, что вы видите на пляже, включая крытые беседки, туалетный модуль и его обслуживание, сделано за наш счет", - подтвердил арендатор пляжа "Островок".

Уклонение от штрафа за неуплату курортного сбора грозит арестом на 15 суток

Туристы, достигшие 18 лет и планирующие проживать в Сочи более суток, обязаны уплачивать курортный сбор не позднее дня заселения в гостиницу, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" главный специалист отдела развития малых средств размещения управления по курортному делу и туризму администрации Сочи Ольга Шереметьева. "Операторы курортного сбора обязаны осуществлять исчисление, взимание и перечисление в бюджет субъекта Российской Федерации курортного сбора. Оператор курортного сбора при взимании у плательщика суммы курортного сбора обязан выдать плательщику документ, подтверждающий факт уплаты", - пояснила она.

Согласно статье 9 (1).1. "Неисполнение плательщиками курортного сбора обязанности по уплате курортного сбора" закона Краснодарского края № 608-КЗ "Об административных правонарушениях" от 23 июля 2003 года, неуплата курортного сбора влечет для граждан административный штраф в размере от 500 до 2000 рублей.

Если же портье гостиницы или гостевого дома не может удержать с гостя курортный сбор, то представитель гостиницы обязан в течение пяти рабочих дней со дня отказа от уплаты письменно известить министерство курортов Краснодарского края, которое в свою очередь направляет эту информацию в мэрию для составления протоколов об административном правонарушении, уточнила Ольга Шереметьева.

После этого неплательщика вызывают на административную комиссию, составляют протокол об административном правонарушении, вручают копию протокола под роспись или в случае его неявки направляют ее по адресу регистрации неплательщика, уточнил начальник управления курортов и рекреационных ресурсов администрации города Сочи Сергей Доморат.

Постановление по делу об административном правонарушении принимает административная комиссия внутригородского района Сочи, в котором проживал неплательщик. Если в течение 60 суток штраф не будет уплачен, то постановление направляется судебному приставу-исполнителю для взыскания, сообщил чиновник. "Процедура злостной неуплаты предусмотрена ст. 20.25 КоАП РФ, которая предусматривает двойной штраф, обязательные работы на срок до 50 часов или административный арест до 15 суток", - подчеркнул Сергей Доморат.

В 2018 году власти Сочи составили 266 протоколов на туристов, отказавшихся уплачивать курортный сбор, это менее 0,02 % от общего количества туристов, посетивших Сочи с 16 июля по 31 декабря 2018 года, рассказал чиновник. "В 2019 году составлено всего 27 протоколов", - сказал он.