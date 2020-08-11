Мальчик стоит на крыше сауны в крепости Нарын-Кала, в древнем городе Дебент на побережье Каспийского моря. Фото: REUTERS / Thomas Peter

11 августа 2020, 17:52

Кешбэк за отдых: как вернуть деньги за туры на Кавказ

Внутренним туристам в России обещан возврат части средств, потраченных на отдых, но получить его можно только в течение одной недели - с 21 по 28 августа 2020 года. Куда можно поехать и какие еще условия необходимо выполнить для получения кэшбека за отдых на юге России, рассказывается в справке «Кавказского узла».

Программа правительства

18 июля премьер-министр Михаил Мишустин выделил из Резервного фонда правительства России 15 млрд рублей на программу стимулирования внутренних турпоездок, подготовленную Федеральным агентством по туризму совместно с Национальной системой платежных карт 1.

Пока известна пилотная неделя проекта – с 21 по 28 августа. Готовившиеся предложения предполагали, что программа продлится до конца года 2. Согласно распоряжению правительства, получить кэшбек смогут до 3 млн туристов 3.

Куда поехать

В программе принимают участие все регионы России. Однако Алтайский край и Республика Алтай, Калининградская область, Краснодарский край, Республика Крым, Севастополь и Ставропольский край будут доступны в случае даты заездов с 1 октября по 20 декабря 2020 года 4. Таким образом, популярные пляжные направления программа фактически обойдет стороной.

Как платить

Обязательное условие участия в программе состоит в том, что расчет за купленные туристические услуги должен производиться картой «Мир». Владелец карты также должен быть зарегистрирован в программе лояльности «Мир». Никаких других исходных ограничений программа не предусматривает 5.

Как получить кешбэк

Начиная с 21 августа нужно выбрать на сайте sale.russia.travel (мирпутешествий.рф) у партнеров и участников программы тур либо вариант проживания с датой не позднее 20 декабря 2020 года (от 4 ночей, не менее 25 000 рублей).

Не позднее 28 августа нужно оплатить выбранный вариант картой «Мир» на сайте отеля или туроператора. Оплата производится онлайн, 100% выбранных услуг должны быть оплачены одним платежом. В течение 5 рабочих дней на карту, согласно условиям программы, должна вернуться часть потраченных денег.

Каков размер кешбэка

Стоимость тура или гостиницы

Размер возврата

От 25 000 до 49 999,99 рублей

5 000 рублей

От 50 000 до 74 999,99 рублей

10 000 рублей

От 75 000 рублей

15 000 рублей

 
Какой отдых предлагается за эти деньги

Сегодня на конец августа – начало сентября можно купить семидневный тур с завтраком на двоих в Карачаево-Черкесии за 36 тысяч рублей (перелет из Москвы). За 70 тысяч рублей можно заказать экскурсионный восьмидневный тур в Дагестан из Санкт-Петербурга на двоих с завтраками. Впрочем, спрогнозировать цену и локацию тура (размещения), по которым можно будет получить кешбэк, заранее нельзя, так как пока не известно, с каким продуктом придут в программу ее участники.

Примечания

  1. Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 15 млрд рублей на кешбэк за покупку туров по России // Сайт правительства России - http://government.ru/news/40076/
  2. Кэшбек за отдых в России: как будет работать программа субсидирования внутреннего туризма // Интерфакс, 22 июля 2020 года
  3. Текст распоряжения находится по адресу - http://static.government.ru/media/files/QvY8V1xVEa6e1NIY1Gl3qXg7DvfwpAsx.pdf
  4. Ростуризм уточнил условия акции c кешбэком за покупки туров по России // Сайт АТОР, 29 июля 2020 года
  5. Получить кешбэк за туры по России смогут около трех млн человек // Российская газета, 10 августа 2020 год

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