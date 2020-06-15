На море со справкой: курортный сезон на Кубани

15 июня 2020, 18:23

С 1 июня в Краснодарском крае официально открылся туристический сезон для санаторно-курортного лечения. О требованиях к приезжим, условиях и ценах, а также эпидемиологической ситуации на Кубани - в обновляемой справке «Кавказского узла».

Требования к отдыхающим

Санаторно-курортные учреждения Краснодарского края принимают отдыхающих только при наличии отрицательного теста на COVID-19. Результат должен быть получен не позднее, чем за двое суток до даты отправления в санаторий. Также отдыхающие должны иметь при себе справки об отсутствии контакта с вероятными больными в течение не менее 14 дней до даты заезда в санаторий .

Риск заразится по пути на курорт

Справки не могут гарантировать безопасность, так как «транспорт сейчас является потенциально опасным местом для распространения коронавируса», а «к соседям по поездке нужно относиться как к потенциально инфицированным», – отмечает врач-дезинфектолог Николай Дубинин. На его взгляд, сейчас может отправиться в путешествие только «крайне легкомысленный человек».

Если вы все-таки решаетесь на поездку, то следует выбрать тот вид транспорта, где общение с попутчиками будет минимальным, а на протяжении всей поездки нужно не снимать респиратор необходимого уровня защиты, советует Дубинин .

Санатории Краснодарского края

На 15 июня в Краснодарском крае открыт для приема отдыхающих 71 санаторий в Сочи, Анапе, Геленджике, Новороссийске, Горячем Ключе, а также в Туапсинском, Апшеронском, Лабинском и Белореченском районах. При этом санатории обязаны сами доставлять прибывающих туристов с вокзалов и из аэропортов, контролировать их перемещение в течение всего отдыха .

Цены

Взимание курортного сбора в крае приостановлено до 1 января 2021 года. Цена стандартного одноместного размещения с лечебной программой колеблется от 3000 до 7000 тысяч рублей в сутки в зависимости от качества номера, расположения санатория, объема включенного в цену питания и насыщенности лечебной программы.

Так, в пансионате «Изумруд» мэрии Москвы в Адлере летом 2020 года придется заплатить 3 400 – 4 700 рублей в сутки за стандартный номер на одного человека в зависимости от лечебной программы. Помимо лечения, в цену входит трехразовое питание и посещение бассейна .

Краснодарские здравницы

Большинство санаториев Кубани находится на побережье Азовского и Черного морей или в горах. Лечение в них часто основано на использовании природных ресурсов для борьбы с болезнями. Например, используют термальную воду или грязевые ванны. . Пляжи в Краснодарском крае открываются в индивидуальном порядке по согласованию с региональным управлением Роспотребнадзора с 6 июня .

Коронавирус на Кубани

В крае до 21 июня сохраняется карантин. С 12 июня отменен запрет на перемещение между муниципалитетами и открылись отели вместимостью до 50 номеров. Однако официально пока все это для местных жителей .

На главной странице «Кавказского узла« не реже, чем раз в четыре часа обновляется карта с данными по числу зараженных на юге России и Южном Кавказе. О динамике распространения коронавируса, в том числе в ЮФО, можно прочитать в обновляемой справке «Кавказского узла» «Коронавирус добрался до Кавказа».

С начала пандемии на Кубани к 15 июня выявлено 5042 зараженных коронавирусом, 52 из них умерли, выздоровели 3725.

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