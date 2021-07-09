Власти Кубани дали три дня на вакцинацию туристам без прививок

09 июля 2021, 15:21

С 1 августа в отели и санатории Кубани смогут заселиться туристы с ПЦР-тестом, которые в течение трех дней готовы пройти вакцинацию от COVID-19, для них будут открыты дополнительные прививочные пункты. Для этих целей власти региона запросили дополнительно 300 тысяч доз вакцины, сообщил сегодня губернатор Краснодарского края.

Как писал "Кавказский узел", с 1 июля заселение в гостиницы, санатории и пансионаты на Кубани туристам разрешили только с отрицательным тестом на коронавирус, а с 1 августа – только с сертификатом о вакцинации. Но 30 июня власти смягчили ограничения, разрешив с 1 июля и в дальнейшем заезд без ПЦР-теста и справки о вакцинации тем, у кого есть справка о перенесенном за последние полгода коронавирусе, а также детям до шести лет включительно. 2 июля было решено разрешить заселяться в отели на Кубани без предоставления результатов ПЦР-теста на коронавирус детям до 14 лет включительно, в тот же день стало известно. что губернатор Кубани Вениамин Кондратьев и замглавы правительства Татьяна Голикова договорились о смягчении условий для непривитых россиян.

В Краснодарском крае ухудшается обстановка с распространением коронавируса, сообщил сегодня губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. "В последние две недели мы фиксируем рост заболеваемости коронавирусной инфекцией: 5 июля подтвердились 214 новых случаев — это максимум за все время с начала пандемии. В условиях ухудшения эпидобстановки на первый план выходит вакцинация. Тем более, что в крае продолжается курортный сезон. Сейчас мы заселяем гостей только при наличии ПЦР-теста или сертификата о вакцинации", - сообщил сегодня Кондратьев в своем Telegram-канале.

Решение о смягчении требований к туристам принято совместно с вице-премьером Татьяной Голиковой, указал губернатор. "С 1 августа можно будет приехать на курорты края с отрицательным ПЦР-тестом, но отдыхающие должны будут привиться в течение трёх дней со дня заселения", - говорится в сообщении. Чтобы обеспечить туристов вакциной, власти региона запросили дополнительно 300 тысяч доз вакцины, отметил Кондратьев.

Власти Кубани пообещали открыть дополнительные пункты вакцинации для туристов. "Сейчас на курортах работают 74 прививочных пункта. Чтобы у каждого отдыхающего была возможность привиться в крае — откроем дополнительные пункты вакцинации в отелях и санаториях", — привел слова Кондратьева "Интерфакс".

По данным за последние сутки, в Краснодарском крае выявлены 214 новых случаев заражения коронавирусом, умерли 23 человека. С начала пандемии коронавирус подтвержден у 53 748 человек, 3618 из них скончались.

Напомним, ранее сочинские предприниматели заявили, что требование обязательной вакцинации сотрудников сферы услуг ударит по бизнесу, а отельеры предрекли угрозу срыва туристического сезона, предложив оплачивать тесты на коронавирус для туристов за счет бюджета. Авиакомпании задумались о сокращении рейсов в Краснодарский край, так как экипажи не смогут выполнить требование о наличии ПЦР-тестов или сертификатов о вакцинации.