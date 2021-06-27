Краснодарцы раскритиковали организацию вакцинации от COVID-19

27 июня 2021, 02:58

На видеоролике, опубликованном в соцсетях, жительница Краснодара запечатлела огромную очередь в пункт вакцинации от COVID-19 в торговом центре "Красная площадь". Автор ролика сообщила, что вакцин мало, всем не хватает, и задалась вопросом, как при такой организации работы может вакцинироваться работающий человек. Пользователи в комментариях поделились своим негативным опытом прививки.

Как писал "Кавказский узел", в связи с ростом числа заразившихся на Кубани ввели обязательную вакцинацию для тех, кто работает с людьми. С 1 июля заселение в гостиницы, санатории и пансионаты Краснодарского края разрешено только с отрицательным тестом на коронавирус, а с 1 августа - с сертификатом о вакцинации, сообщил 24 июня губернатор. Он также продлил режим повышенной готовности в крае до 1 октября. В регионе продолжает действовать масочный режим, и необходимо соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра. После введения новых требований туристы стали требовать аннулировать бронирование на июль и август, сообщили в Ассоциации туроператоров России. Продажи туров в Краснодарский край после введения ограничений остановились, заявили в Российском союзе туриндустрии.

В Краснодарском крае за последние сутки, согласно данным на 25 июня на сайте "Стопкоронавирус.рф", диагноз COVID-19 подтвержден у 139 человек, умер 21 пациент. С начала пандемии коронавирус выявлен у 51 195 человек, 3 353 человека умерли.

В Instagram-паблике Typodar 26 июня опубликовано видео, автор которого утверждает, что очередь людей выстроилась на вакцинацию в расположенный в торгово-развлекательном центре "Красная площадь" пункт вакцинации от новой коронавирусной инфекции. "Вакцины сегодня мало где есть. "Спутника" нет ни в одной поликлинике, ни в одном пункте, кроме как здесь, на "Красной площади". Кое-где есть "Эпивак". Вакцины обещают привезти. Как работающему человеку в удобное для него время сделать вакцину?" - задается вопросом автор ролика, который по данным на 02.55 мск сегодня, 27 июня, набрал 50 569 просмотров и 395 комментариев.

Пользователи Instagram в комментариях поделились своим опытом вакцинации, который, как они утверждают, далеко не всегда можно назвать удачным. "Я вчера приехала в этот пункт вакцинации в 13.00, а укололи только в 18.00. "Спутник V". Часа в три дня закончился препарат, специалист за ним поехал. Ждали час. Очередь совершенно недвижимая! Причина: долгое заполнение бумаг, хотя их можно, например, распечатать самим и принести с собой или же заполнять, стоя в очереди. Один терапевт сидит и одна медсестра ставит вакцину! Это очень задерживает очередь! Необходимо ставить вакцину одновременно пяти людям. Посадить 3-5 терапевтов. Людей - огромное количество. Расширяют пусть штат", - написала nosova_life.

"Организация вакцинации безобразная! В "Леруа" простояла около часа. Бешеная очередь утром. Начали не вовремя, с опозданием минут на 45. В итоге простояла около часа, не продвинувшись ни на метр. Ушла", - посетовала olga.tstg.

"Сегодня ездил в пункты вакцинации на улицах Трамвайной, Тихорецкой, Красной, нигде нет. А на Трамвайной вообще закрыли пункт", - поделился pugachev_e.

"Звонила сегодня из-за того, что вакцины нет в поликлинике, мне предложили воспользоваться услугами мобильных пунктов, в которых ситуация складывается подобным образом", - рассказала volerna_nera.

Некоторые пользователи, впрочем, отметили, что не испытывали проблем с вакцинацией. "Запишитесь на госуслугах и идите спокойно вакцинируйтесь. Там по времени без очереди в поликлинике. Была в МЖК, вакцины есть", - отметила baileys_ahh.

"В любой поликлинике можно свободно и практически без очереди сделать прививку", - написала galina.9363.

Аналогичный видеоролик в паблике "Туподар" в соцсети Twitter набрал по данным на 02.55 мск сегодня, 27 июня, 440 просмотров и 10 лайков.