Туроператоры сообщили о двукратном снижении продаж туров на Кубань

28 июня 2021, 14:56

Продажи туров в Краснодарский край упали по меньшей мере в два раза после того, как власти региона анонсировали новые требования для заселения отдыхающих, сообщила Ассоциация туроператоров России. Многие семьи отменяют отдых на Кубани в связи с высокой стоимостью ПЦР-тестов, пояснила управляющий партнер туроператора «Мультитур».

Как писал "Кавказский узел", 23 июня власти Кубани в связи с ростом числа заражений COVID-19 ввели обязательную вакцинацию для тех, кто работает с людьми. На следующий день, 24 июня, губернатор Вениамин Кондратьев объявил, что с 1 июля заселение в гостиницы, санатории и пансионаты региона будет разрешено только с отрицательным тестом на коронавирус, а с 1 августа - с сертификатом о вакцинации. После введения новых требований туристы потребовали аннулировать около 30% бронирований на июль и более 70% - на август, сообщили в Ассоциации туроператоров России. Часть туристов, которые собирались отдохнуть на Кубани, решили отправиться в Турцию, где ограничения менее жёсткие, указали туроператоры.

Курортный сезон в Краснодарском крае открылся 1 мая, на месяц раньше обычного, чиновники объяснили это благоприятной эпидемиологической ситуацией. Впоследствии на черноморских курортах края был зафиксирован всплеск заболеваемости COVID-19. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев продлил режим повышенной готовности в регионе до 1 октября. Также на Кубани продолжает действовать масочный режим, и необходимо соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра.

Продажи туров в Краснодарский край упали в 2-3 раза после того, как власти региона анонсировали ограничения для туристов, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР). "За прошедшее с четверга (24 июня) время среднедневные продажи туров на курорты Краснодарского края у ведущих игроков рынка внутреннего туризма упали в два-три раза", - цитирует сегодня сообщение ассоциации ТАСС.

Кроме того, туристы продолжают аннулировать туры. "Первые звонки от агентств и туристов с запросами об аннуляции частично или полностью оплаченных туров в Краснодарский край начались уже через час после объявления новостей о новых правилах заселения в отели", - приводит данные АТОР агентство.

С 24 июня туроператоры "в безостановочном режиме" получают запросы на отмену туров в Краснодарский край, говорится в публикации, размещенной сегодня на сайте АТОР. "Компании принимают запросы, но отвечать на них начнут только на этой неделе: финансовые условия аннуляций пока не понимают сами отельеры", - говорится в сообщении.

Падение спроса на отдых в Краснодарском крае подтвердила, в частности, управляющий партнер туроператора «Мультитур» Юлия Высоканова. "В пятницу (25 июня) новые продажи были вообще единичными. При этом запросы на аннуляции продолжают поступать – ежедневно десятками. Если позиция властей региона не изменится, мы ожидаем не только многократного падения новых продаж, но и до 70% аннулированных туров на июль и август", – приводятся в публикации ее слова.

Туристов отпугивает суммарная стоимость ПЦР-тестов для семейного отдыха на Кубани

По словам Юлии Высокановой, в ее компанию заявки на аннуляции поступают преимущественно от семейных туристов с чеком тура около 40-50 тысяч рублей (только размещение в отеле). По ее мнению, дело и в стоимости ПЦР-тестов, которая в Москве достигает 4,6 тысячи рублей, а в регионах – 3000 рублей.

"Учитывая, что они требуются даже на грудных младенцев, стоимость тестов на семью из двоих взрослых и двоих детей составит еще как минимум +25% к стоимости недельного тура в двух-трехзвездочный отель. Естественно, у многих региональных туристов это в бюджет уже не вписывается", – пояснила Юлия Высоканова.

По ее мнению, если бы об ограничениях на лето власти Кубани объявили в марте-апреле, то многие успели бы привиться или "взвешенно принять решение". "Разве тогда у властей края не было понимания нужности вакцинации или тестирования? Если не было, то как такое может быть? Но получилось так, что весной по большей части непривитые люди и люди, которые выбирали Россию из-за отсутствия ПЦР-тестов, и заняли места на курортах. Сейчас же, когда меры были введены так внезапно, это рушит и планы людей на отдых, и бизнес", – сказала она.

Запросы на аннуляции на туры от агентств туроператоры рассматривают в индивидуальном порядке, уточнила Юлия Высоканова. "У нас есть 10 дней на ответ: за это время мы должны запросить отели об условиях аннуляции. Но они тоже не могут нам сейчас дать никакой внятной информации – все находятся в таком же шоке, подсчитывают возможные убытки. Надеемся, что ситуация должна проясниться на этой неделе, и туроператоры смогут ответить всем партнерам и туристам с учетом позиции отелей", - приводятся в публикации ее слова.

Напомним, сочинские предприниматели выразили опасения, что требование обязательной вакцинации сотрудников сферы услуг и ограничения для туристов отпугнут отдыхающих и уничтожат бизнес. Ограничения не должны вводиться за счет средств предпринимателей, но отельеров и рестораторов "в коронавирусной теме опять сделали крайними", считает, в частности, гендиректор отеля «Русские сезоны» Владимир Масютин. "Я думаю, что это очередной локдаун для многих ресторанов и сетей общепита и для тех, чей бизнес основан на свободном передвижении людей. [...]Получается, что непривитым без теста пойти за продуктами, к примеру, в «Магнит», где всегда масса народа, - не опасно, а вот остановиться в гостинице с изолированным номером и пообедать в ресторане, где столы стоят на далеком расстоянии друг от друга, - уже опасно", - сказал он "Кавказскому узлу".

Убытков в связи с действиями властей ожидают и владельцы местных гостевых домов. "Люди не успевают поставить два компонента вакцины, соответственно отдых для них сорван, они вынуждены отказаться от брони. Для нас под угрозой сезон", - сказал, в частности, владелец гостевого дома в Геленджике Михаил.

Схожее мнение выразил ранее и арендатор гостиницы в Анапе Игорь Матвеев. "Губернатор разве не знал, что если на курорты приедут много отдыхающих, то рост заболеваемости неминуем? Об этом знали все, кроме губернатора. Начало лета было холодное, мы надеялись на июль и август, но теперь никакой надежды на прибыль нет", - сказал он "Кавказскому узлу".

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