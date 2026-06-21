Напавший на людей в Краснодаре признал вину

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Юноша, напавший на людей в торговом центре в Краснодаре, заявил следователю, что признает вину и раскаивается в содеянном.

Как писал "Кавказский узел", 20 июня в результате нападения молодого человека на торговый центр West Mall в Краснодаре погибла женщина, четыре человека получили ранения.

По факту нападения на людей и убийстве в торговом центре в Краснодаре задержан 19-летний молодой человек, он подозревается в убийстве (подпункты "е" и "и" части 2 статьи 105 УК РФ) и покушении на убийство двух и более лиц общеопасным способом (части 3 статьи 30 - подпункты "а", "е" и "и" части 2 статьи 105 УК РФ), пишет 20 июня РИА "Новости".

Молодой человек, отвечая на вопрос следователя, заявил, что признает вину в совершении преступления и раскаивается в содеянном. Видео допроса опубликовал Следком России в своем телеграм-канале.

Сообщается, что на допросе юноша заявил, что ему за нападение никто не платил, "просто надоело жить", он утверждает, что намеревался совершить самоубийство. Ему назначили судебно-психиатрическую экспертизу.

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