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16:00, 20 июня 2026

Пять человек стали жертвами нападения на торговый центр в Краснодаре

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Одна женщина погибла, четыре человека получили ранения в результате нападения молодого человека на торговый центр West Mall. Один из пострадавших, охранник, находится в тяжелом состоянии.

Молодой человек в здании торгового центра  в Краснодаре нанес ножевые ранения нескольким посетителям. По предварительным данным, одна женщина скончалась.  Нападавший задержан, сообщила сегодня официальлный представитель МВД России Ирина Волк.

Женщина погибла в результате ножевых ударов в живот во время нападения в краснодарском ТЦ. Один из охранников получил порез руки, другой — порез верхней части бедра.  Один из охранников в тяжелом состоянии. Предварительно, остальные пострадавшие также получили порезы конечностей, пишет Baza.

По данным издания, нападавшему  19 лет.

По словам очевидцев, он забежал в торговый центр и начал кого-то искать. Когда к нему подошёл охранник, он ударил его ножом, после чего стал бросаться на мужчин, которые пытались его остановить. Во время нападения под удар попала женщина около 35 лет. Также он взорвал самодельное взрывное устройство. Помещения в ТЦ были в дыму.

Напавший с мачете на торговый центр в Краснодаре при задержании он заявил, что ему никто не платил, следует из видео, которое опубликовал Telegram-канал "Осторожно, новости". "Думал, тебе деньги за это заплатят?", - спрашивают его. "Нет, мне не платили, жизнь надоела просто", - заявил молодой человек.

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Автор: "Кавказский узел"

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