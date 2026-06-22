Жительница Кубани оштрафована за дискредитацию армии

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Суд оштрафовал жительницу Успенского района Кубани за видеоролик с экстремистской песней, признав виновной в дискредитации Вооруженных сил Российской Федерации.

Как писал "Кавказский узел", ответственность за дискредитацию вооруженных сил была введена 4 марта 2022 года, с тех пор жители России, в том числе регионов СКФО и ЮФО, привлекаются по соответствующей статье 20.3.3 КоАП РФ. Она предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей, а повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

Центральный районный суд Сочи признал 35-летнюю приезжую из Успенского района Кубани виновной в дискредитации Вооруженных сил Российской Федерации, пишет 21 июня "Кубань 24".

В материалах суда указано, что силовики нашли в интернете видеоролик с песней, которая пропагандирует деструктивное движение, деятельность которого признана в России экстремистской и запрещена. Была установлена личность владельца аккаунта, в котором был размещен ролик - им оказалась жительница Успенского района. На нее был составлен административный протокол.

Суд признал женщину виновной и назначил ей административный штраф.

Ранее "Кавказский узел" писал, что суд в Туапсе оштрафовал на 35 тысяч рублей по статье о дискредитации армии Андрея Кузьменко.

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