05 июля 2021, 03:45
Больница Горячего Ключа перепрофилирована под ковидный госпиталь
Центральная городская больница Горячего Ключа, на базе которой до марта текущего года работал ковидный госпиталь, вновь перепрофилирована под прием инфицированных коронавирусом.
Как писал "Кавказский узел", центральная городская больница Горячего Ключа с апреля 2020 года работала как ковидный госпиталь, но в марте текущего года приступила к приему пациентов в штатном режиме.
Больница Горячего Ключа с сегодняшнего дня, 5 июля, начинает работу в формате ковидного госпиталя. Такое решение власти приняли в связи с ростом числа инфицированных коронавирусом на Кубани, пишут "Кубанские новости".
Прием пациентов в больнице был прекращен накануне, тех же, кто уже находится на лечении, распределили по больницам соседних районов, отчитался глава Горячего Ключа Сергей Белопольский.
За сутки 4 июля в Краснодарском крае от коронавируса скончались 22 пациента, выявлено 213 новых случаев инфицирования. Общее число смертей от коронавируса в регионе достигло 3504, а общее число случаев заражения COVID-19 – 52 689, следует из данных, опубликованных 4 июля на сайте "Стопкоронавирус.рф".
Напомним, что в связи с ростом числа заразившихся на Кубани ввели обязательную вакцинацию для тех, кто работает с людьми. С 1 июля заселение в гостиницы, санатории и пансионаты Краснодарского края разрешено только с отрицательным тестом на коронавирус, а с 1 августа – с сертификатом о вакцинации, сообщил 24 июня губернатор. Он также продлил режим повышенной готовности в крае до 1 октября. В регионе продолжает действовать масочный режим, и необходимо соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра. 2 июля замглавы правительства России Татьяна Голикова сообщила, что краевые власти скорректируют постановление об ограничениях для туристов – с 1 августа им можно будет заселяться в гостиницы и санатории без прививки от коронавируса, но при этом им будет предоставлена возможность пройти вакцинацию в регионе.
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Автор: "Кавказский узел"