Больница Горячего Ключа перепрофилирована под ковидный госпиталь

05 июля 2021, 03:45

Центральная городская больница Горячего Ключа, на базе которой до марта текущего года работал ковидный госпиталь, вновь перепрофилирована под прием инфицированных коронавирусом.

Как писал "Кавказский узел", центральная городская больница Горячего Ключа с апреля 2020 года работала как ковидный госпиталь, но в марте текущего года приступила к приему пациентов в штатном режиме.

Больница Горячего Ключа с сегодняшнего дня, 5 июля, начинает работу в формате ковидного госпиталя. Такое решение власти приняли в связи с ростом числа инфицированных коронавирусом на Кубани, пишут "Кубанские новости".

Прием пациентов в больнице был прекращен накануне, тех же, кто уже находится на лечении, распределили по больницам соседних районов, отчитался глава Горячего Ключа Сергей Белопольский.

За сутки 4 июля в Краснодарском крае от коронавируса скончались 22 пациента, выявлено 213 новых случаев инфицирования. Общее число смертей от коронавируса в регионе достигло 3504, а общее число случаев заражения COVID-19 – 52 689, следует из данных, опубликованных 4 июля на сайте "Стопкоронавирус.рф".

Напомним, что в связи с ростом числа заразившихся на Кубани ввели обязательную вакцинацию для тех, кто работает с людьми. С 1 июля заселение в гостиницы, санатории и пансионаты Краснодарского края разрешено только с отрицательным тестом на коронавирус, а с 1 августа – с сертификатом о вакцинации, сообщил 24 июня губернатор. Он также продлил режим повышенной готовности в крае до 1 октября. В регионе продолжает действовать масочный режим, и необходимо соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра. 2 июля замглавы правительства России Татьяна Голикова сообщила, что краевые власти скорректируют постановление об ограничениях для туристов – с 1 августа им можно будет заселяться в гостиницы и санатории без прививки от коронавируса, но при этом им будет предоставлена возможность пройти вакцинацию в регионе.