Жители подтопленных районов Кубани посетовали на мизерные компенсации

08 июля 2021, 03:00

Волонтеры помогают жителям Краснодарского края справляться с последствиями наводнения, организованы доставка питьевой воды и сбор вещей для пострадавших, отчитались власти. Компенсации, обещанные властями за утрату имущества, не покроют даже малой доли ущерба, заявили опрошенные "Кавказским узлом" местные жители.

Как писал "Кавказский узел", в связи с паводками в Туапсинском, Славянском, Северском районах Краснодарского края, а также в Туапсе, Сочи и Геленджике 6 июля был введен режим ЧС. Жертвами наводнения стали как минимум восемь человек. Местные жители рассказали об испорченной мебели и затопленных огородах. Жители пострадавших от подтопления районов рассказали, что вода испортила их дома и автомобили, и посетовали, что власти недостаточно расторопны в устранении последствий разгула стихии.

Число жертв подтопления в Краснодарском крае достигло восьми человек, сегодня были обнаружены тела троих погибших, сообщила краевая прокуратура. Несмотря на прекратившиеся дожди, горная река вышла из берегов и подтопила 80 домов в поселении Афипское Северского района Кубани.

Во время наводнения были затоплены 1 262 частных домовладения и 1 548 придомовых территорий в Сочи, в Горячем Ключе, Геленджике, Северском, Славянском и Туапсинском районах, 368 человек было эвакуировано, 62 человека поселили в пунктах временного размещения, говорится 7 июля в сообщении пресс-службы краевой администрации. В подтопленных районах в ближайшее время начнётся вакцинация от брюшного тифа, дизентерии и других инфекционных заболеваний, в местах наводнения проводится ежедневный анализ питьевой воды, отмечается в сообщении на сайте администрации Краснодарского края.

Спасатели работают в посёлке Афипский в Северском районе, где затоплено 80 домовладений, в которых живет 200 человек, в том числе 63 ребенка, сообщило Главное управление МЧС России на своем сайте. Сотрудники ведомства откачивают из домов и дворов воду и глину, очищают приусадебные участки и дороги от упавших деревьев, указано в сообщении.

Краевые власти призвали всех неравнодушных жителей Кубани помочь пострадавшим от стихии, в волонтёры может записаться любой желающий старше 18 лет, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник оперативного штаба по ликвидации ЧС. Объявлен сбор вещей для пострадавших от наводнения - им необходима одежда, обувь, продукты и предметы первой необходимости, сказал он. Пункты сбора гуманитарной помощи открыты в Горячем Ключе, Славянске-на-Кубани, в Туапсинском и Тимашевском районах, до 12 июля в храмах Краснодара будут проводить сбор денег в помощь пострадавшим от наводнения, рассказал сотрудник штаба. По его словам, в места бедствия доставлено шесть тонн питьевой воды.

Пострадавшие от подтоплений рассказали об ущербе

Жительница станицы Пятигорской в Горячем Ключе пенсионерка Нина Григорьевна рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что ее старый дом был затоплен до самой крыши, а сама она с мужем успела выбраться из него до прихода большой воды. "Соседи прибежали к нам, когда вода пошла. Мы сели на машины и уехали в безопасное место на пригорке. Мы видели, как из воды торчали только крыши наших домов", - сказала она.

По словам Нины Григорьевны, в безопасном месте они с супругом дождались, когда сойдёт вода, после чего вернулись в дом. "Без слез смотреть невозможно. Стойки с птицей снесло, все они погибли. Нет и огорода. В доме - метр глины. Мы потеряли все", - сказала пенсионерка.

Она рассказала, что вдвоем с мужем не в силах самостоятельно справиться с последствиями. "Сегодня (7 июля) пришла комиссия, сказали, что за частичную утерю имущества люди будут получать по 10 тысяч рублей, а за полную - по 100 тысяч на человека. Это мало, конечно. Мы всю жизнь наживали имущество - постельные принадлежности, одежда, обувь. Все это мы выбросили, голыми остались", - рассказала пенсионерка.

Нина Григорьевна сказала, что 7 июля к ним пришли волонтёры и помогли полностью очистить дом и приусадебный участок. "Ребята - молодцы. Приехали с инструментом, деревья все наши попилили, глину убрали из дома и огорода. Я им очень благодарна. Мы со стариком уже это сделать не в силах",- заключила Нина Григорьевна.

Жительница Джубги Анастасия Трифонова рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что сегодня (7 июля) спецкомиссия побывала в ее доме, который затопило до второго этажа, и оценила ущерб. "Нам очень помогли с уборкой дома и участка, распилили деревья - нам их нанесло больше 20, выкачали жижу с камнями из дома. Молодцы спасатели. Но компенсация за полностью утерянное имущество в размере 100 тысяч рублей - это очень мало", - считает она.

По словам Трифоновой, она потеряла имущество на несколько миллионов рублей. Она рассказала, что недавно достроила дом и сделала в нем ремонт. "Даже застраховать дом не успела. Не торопилась, так как даже в мыслях не было, что будет потоп. У нас когда-то давно здесь подтапливало - мне родители рассказывали. Хочется получить ответы от властей, почему нас затопило так сильно", - сказала Трифонова.

Житель Афипского Юрий рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что он потерял не только дом, но и бизнес, так как выращивал овощи на продажу и держал пчёл. "Ульи уплыли. Восемь моих теплиц полностью снесены, на их месте сплошной мул из глины, древесины и камней. Только начали торговать помидорами и огурцами, начался сезон для заработка. Теперь я остался без средств к существованию", - сказал он.

По словам Юрия, стихия уничтожила молодой черешневый сад, который первый год начал давать урожай. "Плоды многолетнего труда и вложения финансов оказались уничтожены в один миг", - заключил он.

Журналисты и эколог раскритиковали действия властей по предотвращению наводнений

"Точное количество выпавших осадков пока установить не удалось, но их сумма, предположительно, около 150 мм. На графике по гидрологическому посту в Тенгинке было четко видно, что река вышла из берегов, и было ясно, что дальше начнется наводнение. Река не стала петлять, а пошла прямиком через жилую и курортную застройку", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" туапсинский эколог Евгений Витишко.

Необходимо либо строить гидротехнические сооружения, которые смогут пропускать выпавшие осадки, либо запретить строительство возле рек, считает Витишко. "Как показало время, ни то, ни другое невозможно. В крае даже был разработан проект определения зон затопления и подтопления территорий вблизи рек, на это потратили около полумиллиарда рублей. И вся работа по предотвращению наводнений на этом прекратилась",- заключил он.

Нынешнюю стихию не стоит сравнивать с произошедшим девять лет назад наводнением в Крымске - в этот раз все гораздо проще, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" редактор "Федералпресс" по ЮФО и СКФО Андрей Гусий.

В июле 2012 года на Кубани от катастрофического наводнения пострадали жители Крымска, Геленджика и Новороссийска, а также нескольких расположенных в этом районе населенных пунктов.

"Если говорить о том, справились власти Кубани или нет, то надо сравнить стихии в Крыму и в Краснодарском крае. Президенту России Владимиру Путину пришлось подключить три федеральных ведомства, чтобы Крым справился с последствиями. Мог бы сделать федеральный центр такое для Кубани? Мог. Но не сделал, потому что власти Кубани справились сами", - считает Гусий.

Первый мощный циклон обрушился на Крым в середине июня, в результате сильных ливней были подтоплены Керчь и Ялта, где выпало более двух месячных норм осадков за сутки. Предварительная сумма ущерба составила 12,5 миллиарда рублей. Во время второго циклона 4 июля наиболее пострадал Бахчисарайский район на юго-западе Крыма, где выпала двухмесячная норма осадков, из берегов вышли реки. В зоне подтопления оказалось более 100 домовладений в трех селах, расположенных по течению рек, сообщили 5 июля РИА "Новости". Последствия ливней и подтоплений в Крыму практически ликвидированы, туристическая инфраструктура полуострова значительно не пострадала от ЧС, и отдыху гостей ничего не угрожает, привел 7 июля слова главы Кыма Сергея Аксенова ТАСС

Он отметил, что в конце мая на мосту через реку Шапсухо в Лермонтово первый вице-губернатор Алексеенко проводил масштабные тактико-специальные учения по отработке действий в условиях ЧС. "В бюджетных СМИ и на сайте администрации Кубани писали, что всех спасли и эвакуировали. Вчера (6 июля) помощи не было - работали соседи, родственники и друзья", - написал Гусий в своём Telegram-канале.

Главное управление МЧС по Краснодарскому краю организовало учения по отработке действий в условиях ЧС в поселке Лермонтово, тренировки прошли на нескольких площадках, говорится 28 мая в сообщении на сайте администрации Туапсинского района.

Краевые власти ничего не предпринимают для предотвращения наводнений на побережье, считает главный редактор телепрограммы "Советская Кубань" Вячеслав Потапов. "Думаю, с оповещением сейчас нет проблем. Вопрос только в том, куда бежать людям, есть ли мобилизационные планы и планы эвакуации, знают ли о них жители [...] Чрезвычайные ситуации могут произойти, где угодно. К ним нужно планомерно готовиться. Особенно на побережье, в горной местности", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Природные катаклизмы человек не в силах предотвратить, но он может и должен минимизировать негативные последствия, отметил Потапов. "Сейчас в краевой администрации нет лидера, способного взять на себя всю полноту ответственности за решение проблем. Чиновники перекладывают ответственность друг на друга [...] В Крымске после трагедии выводы были сделаны. Некоторые ответили по закону. Русло Адагума привели в соответствие. Запретили строительство в местах подтопления. Люди вовремя получили компенсации и новое жильё, хоть там последствия были гораздо серьёзнее, чем нынче", - заключил он.