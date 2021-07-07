Жители затопленных районов Кубани пожаловались на нерасторопность властей

07 июля 2021, 01:55

100 придворовых территорий и 20 домовладений остаются подтопленными в Славянском и Северсом районах, а также в Горячем Ключе, сообщило МЧС Кубани. Жители пострадавших от подтопления районов рассказали, что вода испортила их дома и автомобили, и посетовали, что власти недостаточно расторопны в устранении последствий разгула стихии.

Как писал "Кавказский узел", в связи с паводковой ситуацией в Туапсинском, Славянском, Северском районах Краснодарского края, а также в Туапсе, Сочи и Геленджике 6 июля введен режим ЧС. Жертвами наводнения стали как минимум восемь человек. Местные жители рассказали об испорченной мебели и затопленных огородах.

По данным пресс-службы МЧС по Краснодарскому краю на вечер 6 июля, в регионе остаются подтопленными порядка 100 придворовых территорий и 20 домовладений, в которых проживают 346 человек, в том числе 59 детей. В Славянском районе подтоплено восемь придворовых территорий и восемь частных домовладений, в Горячем Ключе — 82 придворовые территории, в Северском районе – 12 придворовых территорий и 12 частных домовладений.

Комиссии при муниципалитетах начали подворовые обходы для установления ущерба. В пресс-службе Упрдор Черноморье корреспонденту "Кавказского узла" сообщили, что около 20.00 мск 6 июля пострадавший от паводка участок федеральной трассы А-147 Джубга – Сочи в Лермонтово Туапсинского района был восстановлен, движение запущено в оба направления.

По данным МЧС Краснодарского края в Джубге в микрорайоне Южный во время наводнения было затоплено 350 домов.

Житель микрорайона Иван Столбов рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что он был на дежурстве, и когда вода начала прибывать, не смог перегнать машину на безопасное место.

"Утром приехал домой, машина была затоплена по крышу. Несмотря на то, что все окна были плотно закрыты, внутри глина. Квартира на первом этаже — тоже вся в "муляке" из глины. Судя по отметкам на стенах, уровень воды был с меня ростом — 175-180 сантиметров", — рассказал мужчина.

По его словам, дома никого не было, кошка спаслась от воды на кухонном шкафу. "Конечно, вся мебель разбита и испорчена, обои, штукатурка размокли, ламинат покрыт толстым слоем глины. Нужно все собирать и выносить на помойку", — посетовал Столбов.

Его соседка Ольга, которая также живет на первом этаже, рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что пострадавшие жители своими силами начали ликвидировать последствия стихии.

"Я проснулась от журчания воды, и гул какой-то был, вода шла в квартиру через окна и даже через трещины в стенах. Соскочила с кровати, по колено уже было. Разбудила детей и мужа, мы побежали в подъезде на второй этаж к соседям. Выйти из подъезда было невозможно", — рассказала она.

По словам Ольги, они своими силами подключили генераторы, поскольку подачу электроэнергии до сих пор не восстановили. "Работают генераторы. Насосы наши мужчины где-то взяли, пытаемся откачать из квартир глину. Пока к нам никто не приходил и ущерб не оценивал", — рассказала женщина.

Житель Архипо-Осиповки Вячеслов Нечаев рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что в ночь на 5 июля разлилась река Вулан, были затоплены частные дома, детский сад и общежитие, эвакуированы 156 человек, в том числе 81 ребенок. При этом отметил, что сначала в сводках данных о паводке в Архипо-Осиповке не было, она появилась только 6 июля.

"Вода пришла очень быстро. Приехали спасатели и стали нас вывозить из домов. До утра мы находились в пункте временного размещения. Утром вернулись домой, смотрели на сайтах, звонили в оперативный штаб — нигде не было информации, что у нас наводнение. Она появилась только во второй половине дня 6 июля", — рассказал Нечаев.

Жительница Горячего Ключа Марина рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что в ее доме был затоплен весь второй этаж, всю ночь женщина с двумя детьми-подростками и пожилой матерью просидели на чердаке в темноте.

"Никто нас спасать не собирался. Мы попытались позвонить в МЧС, не дозвонились. Сидели и молились, чтобы вода больше не прибывала. Она так же резко ушла, как и пришла. Спустились и ахнули — все испорчено: мебель, утварь, одежда и обувь. Ничего не просушить, все выбрасывать", — пожаловалась женщина.

Она сообщила, что до вечера 6 июля помощи никакой не было. "Я понимаю, что много нас, пострадавших. Вон у меня кума в станице Пятигорская живет — там тоже смыло все. И всем сразу не могут помочь. Но глина эта сохнет, трескается, вместе с ней и деревянные полы, — рассказала женщина.

Жительница Краснодара Елена Акимова рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что отдыхала с родственниками в Лазаревском районе Сочи. После того как на курорт пришло ненастье, туристы приняли решение вернуться в Краснодар.

"Мы выехали вчера (5 июля) поздно вечером из Лазаревского и почти сразу встали в пробку. Оказалось, что где-то сошел сель, а в Лермонтово вообще смыло дорогу. Добирались мы до дома в Краснодаре почти 24 часа", — сообщила женщина.

По ее словам, всю ночь и весь день сотни туристов и местных жителей стояли в пробке, но для них не была организована доставка питьевой воды. "Жара, запасы воды быстро закончились, что брали в дорогу. Магазины вдоль трассы из-за наводнения не открылись. Просто такое страшное мучение, особенно для пожилых и детей", — заявила женщина.

Турист из Ростова-на-Дону Марат Закиров также оказался в этой пробке, поскольку отдыхал с семьей в Сочи, но когда погода испортилась, решили поехать домой. В пробку они попали почти в Лазаревском.

"Обычно мы едем 10-12 часов, сейчас мы уже 24 часа в дороге [...] Совершенно невозможная ситуация: такой курорт, на котором сейчас находится миллион отдыхающих, так просто отрезать от мира. Я больше туда не поеду, мне просто страшно, что следующая стихия вообще дорогу смоет, и мы там останемся в блокаде", — заключил мужчина.