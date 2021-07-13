Следком уточнил число жертв взрыва в Геленджике

13 июля 2021, 11:26

Один человек погиб и пятеро пострадали при взрыве газа в Геленджике, сообщили следователи. По их данным, погибший в момент взрыва находился на улице.

Как писал "Кавказский узел", четыре человека стали жертвами взрыва в геленджикской гостинице: один погиб и трое получили ранения, сообщил ранее источник в экстренных службах Краснодарского края.

По предварительным данным, сегодня утром в одном из помещений, расположенных на первом этаже гостиничного комплекса в Геленджике, произошел хлопок, в результате которого погиб молодой человек, находившийся на улице. Пострадали еще пять человек, в том числе 14-летняя девочка; они госпитализированы с травмами различной степени тяжести, сообщило следственное управление Следственного комитета по Краснодарскому краю на своем сайте.

Следователи проводят проверку обстоятельств инцидента, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, уточнило ведомство.

"В результате инцидента в больницу доставлены пять человек, в том числе 14-летняя девочка. Состояние пострадавших оценивается как тяжелое и средней степени тяжести", - цитирует источник в Следкоме "Интерфакс".

Взрыв произошел в магазине рядом с частной гостиницей. Взорвался бытовой газ, в результате разрушено перекрытие первого этажа, выбиты окна у соседних зданий, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Он поручил расселить людей из гостиницы и близлежащих домов - "всех, кому это потребуется".

"С учетом того, что у нас идет курортный сезон, нужно проанализировать причины, еще раз тщательно проверить объекты размещения и потребсферы на выполнение требований пожарной безопасности", - сказано в сообщении в Telegram-канале губернатора.