Сотрудник МЧС на месте ликвидации последствий взрыве газа в Геленджике. Фото пресс-службы МЧС

13 июля 2021, 11:26

Следком уточнил число жертв взрыва в Геленджике

Один человек погиб и пятеро пострадали при взрыве газа в Геленджике, сообщили следователи. По их данным, погибший в момент взрыва находился на улице.

Как писал "Кавказский узел", четыре человека стали жертвами взрыва в геленджикской гостинице: один погиб и трое получили ранения, сообщил ранее источник в экстренных службах Краснодарского края.

По предварительным данным, сегодня утром в одном из помещений, расположенных на первом этаже гостиничного комплекса в Геленджике, произошел хлопок, в результате которого погиб молодой человек, находившийся на улице. Пострадали еще пять человек, в том числе 14-летняя девочка; они госпитализированы с травмами различной степени тяжести, сообщило следственное управление Следственного комитета по Краснодарскому краю на своем сайте.

Следователи проводят проверку обстоятельств инцидента, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, уточнило ведомство.

"В результате инцидента в больницу доставлены пять человек, в том числе 14-летняя девочка. Состояние пострадавших оценивается как тяжелое и средней степени тяжести", - цитирует источник в Следкоме "Интерфакс".

Взрыв произошел в магазине рядом с частной гостиницей. Взорвался бытовой газ, в результате разрушено перекрытие первого этажа, выбиты окна у соседних зданий, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Он поручил расселить людей из гостиницы и близлежащих домов - "всех, кому это потребуется".

"С учетом того, что у нас идет курортный сезон, нужно проанализировать причины, еще раз тщательно проверить объекты размещения и потребсферы на выполнение требований пожарной безопасности", - сказано в сообщении в Telegram-канале губернатора.

Примечание:

"Суд в Элисте назначил обязательные работы виновнику взрыва газа в многоквартирном доме", "Два человека погибли при взрыве в Волгоградской области", "Три человека погибли при пожаре на Кубани".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

13 июля 2021, 13:37

13 июля 2021, 13:15

13 июля 2021, 13:04

13 июля 2021, 12:27

  • 1 Мэр Мегри арестован на два месяца

    Суд постановил арестовать на два месяца бывшего мэра Мегри Мхитара Закаряна, обвиняемого по делу о хищении бюджетных денег, сообщил адвокат.

13 июля 2021, 11:42

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи