Антиковидные меры властей Кубани сыграли на руку теневым арендодателям

14 июля 2021, 03:22

Заселиться в отель или санаторий в Сочи без предъявления сертификата о вакцинации или ПЦР-теста невозможно, и туристы снимают домики в частном секторе. Здесь никто не соблюдает ограничения, рассказали опрошенные "Кавказским узлом" туристы. Антиковидные меры коснулись только крупного и среднего бизнеса и поставили в более выгодное положение частников, подтвердил гендиректор сети отелей "Русские сезоны" Владимир Масютин.

Как писал "Кавказский узел", с 1 июля заселение в гостиницы, санатории и пансионаты на Кубани туристам разрешили только с отрицательным тестом на коронавирус, а с 1 августа – только с сертификатом о вакцинации. Но 30 июня власти смягчили ограничения, разрешив с 1 июля и в дальнейшем заезд без ПЦР-теста и справки о вакцинации тем, у кого есть справка о перенесенном за последние полгода коронавирусе, а также детям до шести лет включительно. 2 июля было решено разрешить заселяться в отели на Кубани без предоставления результатов ПЦР-теста на коронавирус детям до 14 лет включительно, в тот же день стало известно, что губернатор Кубани Вениамин Кондратьев и замглавы правительства Татьяна Голикова договорились о смягчении условий для непривитых россиян. С 1 августа туристам можно заселяться в отели и санатории с ПЦР-тестом, но в течение трех дней нужно пройти вакцинацию от COVID-19.

Корреспондент "Кавказского узла" 13 июля прошлась по улицам Сочи. Отдыхающих в городе много. Опрошенные туристы прокомментировали антиковидные ограничения, введенные властями.

Семейная пара из Челябинска Ирина и Владимир Сорокины приехали в Сочи на полмесяца в отпуск, не проходили вакцинации и не делали тестов. Вакцине он не доверяют, так как считают, что она «экспериментальная, и нет гарантий от негативных последствий после вакцинации». А что касается предъявления отрицательных ПЦР тестов и сертификатов о вакцинации при заселении, то они выбрали мини-гостиницу, хозяева которой заверили их, что никаких вакцин и тестов при заселении им не нужно.

«Мы были в прошлом году в Сочи, и правила были более жесткими, но такими же бестолковыми. Весь кошмар начинался в аэропорту. Всех отправляли на карантин в обсерватор, если нет жилья в Сочи. Мы тогда не попали в обсерватор, потому что наши знакомые сочинцы сделали нам временную регистрацию. Но наш хороший знакомый, тоже из Челябинска, попал в обсерватор, и там он пережил все муки ада и заразился ковидом. Его поселили вместе с больным мужчиной, который температурил, чихал и кашлял. Он просил его отселить, но ему говорили, что свободных номеров нет. Он даже хотел подать в суд, но так и не подал, потому что заболел и судиться в Сочи, проживая в Челябинске, накладно. Я считаю, что глупо власти поступали тогда и глупо поступают сейчас, потому что ковид такими мерами не остановить. Люди всегда будут выбирать пути, чтобы не платить», - отметила Ирина.

Ее мнение поддержал супруг Владимир Сорокин. Он сказал, что первоначально они с женой хотели отдохнуть в большой гостинице на Красной Поляне и пытались заказать номер там, но в этой гостинице ему сообщили, что потребуется и тесты, и вакцинация. «Желание отдыхать в этой гостинице на Поляне сразу пропало. Сделать тест - пожалуйста, но почему за наш счет? Цена тестов неподъемная для среднего класса туристов, как мы с Ириной. Делать их надо раз в трое суток. Цена теста - от 2,5 тысяч. На двоих - пять тысяч. Если бы мы заселились в гостиницу на Поляне, то нам за полмесяца надо было бы сделать пять таких текстов и отдать 25 000 рублей. Естественно, что мы решили экономить и искать другие пути. И нашли гостиницу на двоих", - рассказал он.

Впрочем, по его словам, это скорее не гостиница, а "просто сарайчик на двоих". "Но там есть туалет, душ, кровать, телевизор, возможность приготовить еду на кухне, интернет и море рядом. И главное - никаких тестов и вакцин. Вот мы там и живем. Хозяева доброжелательные. Говорили с ними по поводу вакцинации. Они тоже категорически против, потому что не доверяют экспериментальной вакцине и не хотят быть подопытными кроликами. Кстати, мы познакомились на пляже с семейной парой из Москвы, и они тоже, как и мы, выбрали вместо большого отеля сарайчик у моря, который их хозяева называют «мини-отель». Хозяева мини-отелей предупреждают туристов никому не открывать и никого не пускать во двор. Все так и делают. В Хосте, где мы живем, полно таких маленьких гостиниц, но никто не приходил с проверками. Мы в Сочи уже неделю», - рассказал Владимир.

По мнению Сорокиных, власти должны организовать бесплатное тестирование.

Приехавшие на отдых в Сочи два 30-летних программиста Максим Лазарев и Сергей Канин из Новосибирска также выбрали для отдыха тихую зону ИЖС вдали от больших гостиниц и шума. Они отметили, что также планировали свой десятидневный отдых провести в гостинице "Лазурная", но там им объявили, что потребуется вакцина и тесты. «Мы едем отдыхать. Если еще забивать себе голову вакцинами и тестами, то что это за отдых? Отдых должны организовать, чтобы он был комфортный. Мы подумали и решили поискать другие пути. И, конечно, нашли в Сочи другие варианты - выбор огромный. Остановились на улице Виноградная в частном секторе. «Мини-гостиница» - фактически домик из досок во дворе хозяйского дома. Тут сад, в саду фрукты. Рядом море и никаких тестов, вакцин и проверок», - рассказал Максим.

По его словам, хозяин дома покашливал, когда они заселялись, и это их насторожило. Однако потом выяснилось, что у него не ковид, а обычная простуда. «Конечно, мы с Максимом призадумались, не заразимся ли ковидом, ведь ни у нас, ни у него никаких тестов нет. Но потом решили не думать о плохом и расслабиться. Ходим на море, в рестораны. Все отлично. Только считаем, что власти могли бы через госуслуги оформлять бесплатное тестирование на ковид не только отдельным туристам, а всем желающим, и тогда люди бы не экономили и не боялись друг друга. К примеру, идете в пункт тестирования, вас вносят в базу через мобильное приложение и после тестирования вам приходит тест через 15-20 минут, что вы здоровы или больны. Почему дают зарабатывать частникам на тестах, и почему это стало заботой не государственной - проверять здоровье людей?» - недоумевает Сергей.

Жители многоквартирного барака по улице Сухумское шоссе, 20 рассказали корреспонденту «Кавказского узла», что одна из жильцов заняла общую придомовую территорию их дома и выстроила на ней две мини-гостиницы. «Эти два маленькие строения на нашей придомовой территории, которые соседка назвала мини-отелями, забиты отдыхающими. Одни приезжают, другие уезжают… Мы спрашивали у туристов, есть ли у них вакцинация или ковид-паспорта, потому что у нас дети, и мы сами опасаемся за свое здоровье. Но нам отвечают, что ничего у них нет. О каких антиковидных мерах в Сочи вы говорите, если здесь совершенно нет никакого контроля за мини-гостиницами, и они все забиты до предела. Мы звонили в администрацию, чтобы проверили эти гостиницы на нашей общей территории, но никто и не подумал прийти и что-либо проверить», - рассказала жительница барака Гузель Гильманова.

Генеральный директор сети отелей в Сочи «Русские сезоны» Владимир Масютин считает, что «антиковидные нововведения властей уводят туристов в теневой бизнес маленьких частных арендодателей, которые не платят налоги и являются по факту разносчиками ковида». По словам Масютина, проверить выполнение условий властей можно только в больших отелях, бизнес которых прозрачен.

«Как можно проверить тысячи сочинских ИЖС, хозяева которых живут арендой излишков своей жилплощади? Естественно, что эти хозяева не платят налоги, никого не регистрируют, не просят тесты и вакцинацию со своих постояльцев. Да и сами не вакцинируются. Проверить их невозможно. Любой проверяющий получит от ворот поворот, потому что закон охраняет жилища. И если уж власти решат проверить кого-либо, то им надо будет идти в суд или к прокурору за разрешением на обыск. И даже если это разрешение будет получено, то постояльцы все предупреждены и могут сказать, что они родственники. И на этом все проверки закончатся. Да и нет таких ресурсов - проверить тысячи домов и квартир на наличие в них невакцинированных постояльцев. Поэтому такие нововведения только мешают работать большим отелям или средним отелям, но не решают проблему профилактики ковида. Люди могут заразиться где угодно, привезти ковид с собой в Сочи или, наоборот, увезти его из Сочи, несмотря на то, что они вакцинировались», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Сам он признался, что сделал прививку, чтобы показать пример своим сотрудникам. При этом он считает, что не имеет ни морального, ни юридического права заставлять кого-либо проходить вакцинацию, что противоречит законодательству. «Мы тестируем всех и туристов и работников на ковид за свой счет, и у нас больной турист или больной сотрудник не смогут находиться в отеле, так как им нужна изоляция и лечение», - добавил Масютин.

Заместитель руководителя торгово-промышленной палаты Сочи Наталья Ахштырская рассказала корреспонденту «Кавказского узла», что в палату было много обращений от представителей среднего и крупного бизнеса Сочи, которые жаловались на то, что власти не оказывают помощи, а лишь усложняют условия работы.

«Много странного и нелогичного делается. К примеру, человек без теста и вакцинации может свободно попасть в Сочи через аэропорт или ЖД-вокзал, может без теста ездить в такси, ходить по улицам и магазинам, но когда речь о заселении в отель, то он должен иметь тест и быть вакцинированным. То же самое касается и персонала. Но как можно принуждать людей к вакцинации? Мне непонятна система штрафов и система проверок, система антиковидных мер. В постановления постоянно вносятся изменения. Полагаю, что эта система непонятна пока и самим властям, но надо прислушиваться ко всем сторонам - и к туристам, и к предпринимателям. Но сколько мы не писали, ответов никаких не получили. Никто нас не слышит, и никто не разъясняет, как все это действует или будет действовать на практике? Сейчас предприниматели писать жалобы перестали, потому что реакции ноль. Ждем, что будет», - рассказала она.

Ахштырская также считает, что для граждан нужно создать сеть доступных и бесплатных центров ПЦР-тестирования.

Руководитель пресс службы администрации Сочи Кристина Мруг рассказала корреспонденту «Кавказского узла», что в настоящее время ограничения в городе введены в соответствии с постановлением губернатора Краснодарского края от 9 июля 2021 года № 401, которое вносит изменения в ранее принятое постановление № 129 от 13 марта 2020 года. В постановлении, в частности, говорится, что "гражданам, давшим добровольное согласие на прохождение в установленном порядке вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в течение трех дней со дня вселения (размещения) обратиться в медицинскую организацию для прохождения в установленном порядке вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".

По словам Мруг, разработана памятка для туристов, в которой сказано, что они должны предъявить при заселении либо отрицательный тест, действительный трое суток, либо паспорт о вакцинации в электронном или бумажном виде. Документы на тесты и вакцинацию не требуются в аэропорту, на улице, в автобусе, на пляже и других общественных местах - только при заселении в отели.

Адвокат краевой палаты адвокатов Сергей Костюк считает, что нарушения прав туристов и обслуживающего персонала в связи с данным постановлением губернатора нет, потому что представлена альтернатива выбора способа подтверждения безопасности человека для окружающих. Это либо ПЦР-тест, либо вакцинация. Однако, по его словам, вакцинация бесплатна, тогда как тесты - платные. Следовательно, нужно сделать оба варианта бесплатными.

"Принуждение к вакцинации и штрафы за это либо бизнесменам, либо туристам абсолютно незаконны. Но пока данная процедура нигде не обозначена, и как она будет действовать на практике - неизвестно», - отметил адвокат. При этом он сослался на Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (изменения в который были внесены 13 июля 2021 года), где сказано, что «необходимым предварительным условием медицинского вмешательства является дача информированного добровольного согласия гражданина или его законного представителя на медицинское вмешательство на основании предоставленной медицинским работником в доступной форме полной информации о целях, методах оказания медицинской помощи, связанном с ними риске, возможных вариантах медицинского вмешательства, о его последствиях, а также о предполагаемых результатах оказания медицинской помощи».

«Если гражданин такого согласия не дает, значит ничто не имеет права его принуждать к этому или вакцинировать недобровольно. Это незаконно», - подчеркнул Костюк.

Напомним, ранее сочинские предприниматели заявили, что требование обязательной вакцинации сотрудников сферы услуг ударит по бизнесу, а отельеры предрекли угрозу срыва туристического сезона, предложив оплачивать тесты на коронавирус для туристов за счет бюджета. Авиакомпании задумались о сокращении рейсов в Краснодарский край, так как экипажи не смогут выполнить требование о наличии ПЦР-тестов или сертификатов о вакцинации.