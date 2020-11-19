19 ноября 2020, 20:43

Режим самоизоляции для пожилых людей продлен в Дагестане

Власти обязали пожилых и страдающих хроническими заболеваниями жителей Дагестана еще две недели соблюдать режим самоизоляции.

Как писал "Кавказский узел", с 23 октября в Дагестане постановлением врио главы республики Сергея Меликова введено обязательное ношение масок в магазинах, мечетях и общественном транспорте. Людям старше 65 лет и страдающим хроническими заболеваниями рекомендовано было до 19 ноября соблюдать режим самоизоляции. Эффективность масок как защиты от коронавируса сомнительна, указали пользователи дагестанских пабликов Instagram. Критики этой меры призвали власти в плане борьбы с COVID-19 решить проблему переполненного общественного транспорта.

На главной странице "Кавказского узла" не менее чем шесть раз в сутки обновляется карта с числом зараженных коронавирусом на юге России. Информация о динамике распространения коронавируса, в том числе в СКФО, содержится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Врио главы Дагестана Меликов подписал указ о продлении режима самоизоляции для граждан старше 65 лет, а также тех, кто имеет хронические заболевания, говорится в сегодняшнем сообщении на правительственном сайте "Мой Дагестан"

Пожилые жители республики, а также люди "с хроническими, сердечно-сосудистым и легочными заболеваниями обязаны соблюдать режим самоизоляции с 20 ноября по 3 декабря", -  сообщил со ссылкой на пресс-службу администрации главы и правительства республики "Интерфакс". 

Напомним, Дагестан является лидером на юге России по абсолютному числу умерших от коронавируса за время пандемии - там их, по данным на 19 ноября 866.  При этом руководитель правозащитной организации "Монитор пациента" Зияутдин Увайсов считает эту статистику неполной. Многим пациентам в Дагестане ставился диагноз "внебольничная пневмония", но в действительности они тоже скончались от COVID-19. По данным дагестанского Минздрава, только к 24 июля с этим диагнозом в республике умерли 1194 человека, говорится в справке "Кавказского узла" "Особый дагестанский коронавирус".

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, приведены "Кавказским узлом" в материале "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу – в подборке "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина содержатся в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Материалы о распространении COVID-19 на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"На дистанционное обучение переведены 16 классов в Кабардино-Балкарии", "Продлен режим самоизоляции для пожилых жителей Карачаево-Черкесии", "Масочный режим введен в Южной Осетии на фоне ухудшения ситуации с COVID-19".

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