Аналитики указали на отличие интересов Ирана от Турции в разрешении конфликта в Карабахе

10 ноября 2020, 22:26

В Тегеране приветствовали мирное соглашение по Карабаху и предложили содействие российским миротворцам. Соблюдавший нейтралитет Иран хотел бы разместить в зоне конфликта своих миротворцев и не поддержит присутствия там военных из Турции, указали опрошенные «Кавказским узлом» российские аналитики. По их мнению, в Ереване безосновательно надеялись на поддержку Ирана, но и заявления о территориальной целостности Азербайджана не сыграли в конфликте никакой роли.

Как писал "Кавказский узел", сегодня в полночь по московскому времени вступило в силу договоренность России, Азербайджана и Армении о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Минобороны России приступило сегодня к развертыванию миротворческого контингента в зоне конфликта. Соглашение о прекращении огня не позволило азербайджанской армии установить контроль над всем Нагорным Карабахом и дало армянской стороне возможность удержать часть территорий, указали российские политологи и военные эксперты. Правозащитный центр "Мемориал" приветствовал ввод в зону конфликта российских миротворцев, но назвал условием стабилизации ситуации вмешательство ООН.

Полномасштабные боевые действия в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Несмотря на три объявленных перемирия, бои и обстрелы населенных пунктов не прекращались. Подробнее об этом обострении можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и в хронике боевых действий. В трехстороннем заявлении президентов России и Азербайджана Ильхама Алиева и Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, текст которого опубликован на "Кавказском узле" в разделе "Нормативные акты", объявляется о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне карабахского конфликта. Согласно тексту заявления, Азербайджан и Армения останавливаются на занимаемых ими позициях, а в целях повышения эффективности контроля за выполнением договоренностей в зону конфликта вводится российский миротворческий контингент.

Иран приветствовал соглашение по Карабаху и предложил свою помощь

Иран не пожалеет усилий для деэскалации ситуации в зоне карабахского конфликта, заявил сегодня президент страны Хасан Роухани в своем выступлении на заседании Совета лидеров государств-членов ШОС.

Роухани отметил, что, будучи соседом Армении и Азербайджана и с учетом многочисленных исторических общих черт с народами региона, Иран выражает удовлетворение недавним решением лидеров двух стран при посредничестве России положить конец военному конфликту и начать процесс дипломатического урегулирования. Роухани выразил надежду, что две страны смогут урегулировать свои разногласия в мирной обстановке и в рамках международного права.

«С этой целью Иран представил мирный план по установлению прекращения огня и мира, а также вел интенсивные переговоры с конфликтующими сторонами и другими странами. Мы не пожалеем никаких усилий для деэскалации напряженности и установления устойчивой безопасности, стабильности и мира в этом регионе», - отметил Хасан Роухани, слова которого приводит NEWS.am.

Тегеран готов помочь в размещении российских миротворцев в Карабахе и оказать содействие в достижении устойчивого мира в регионе, заявило сегодня министерство иностранных дел Ирана. "Иран вновь подчеркивает свою готовность помочь обеспечению устойчивого мира и безопасности в регионе, а также готовность участвовать в региональных инициативах", - говорится в заявлении ведомства. Министерство также подчеркнуло, что Тегеран "готов содействовать размещению российских миротворцев" по линии соприкосновения, как это указано в положениях 3 и 4 договоренности России, Армении и Азербайджана, передает РИА Новости.

Аналитики указали на сложный выбор позиции Ирана по карабахскому конфликту

При всей сложности взаимоотношений с Баку Иран всегда выступал за территориальную целостность Азербайджана, отмечает генеральный директор Центра изучения современного Ирана Раджаб Сафаров, который рассказал о важных вехах в формировании позиции Ирана по карабахскому конфликту.

«Во-первых, ирано-армянские отношения развивались по наступательной, во многих случаях это были очень близкие отношения, и в политическом плане, и в торгово-экономическом. Иран всячески поддерживал, помогал и содействовал развитию Армянской республики. Сугубо двухсторонние контакты были на очень хорошем уровне. Но при этом официально Иран в этих отношениях не касался карабахского вопроса и не высказывался по поводу территориального конфликта Армении с Азербайджаном», - заявил корреспонденту «Кавказского узла» Раджаб Сафаров.

По мнению Сафарова, взаимоотношения Ирана с Арменией выгодно отличались от отношений с Азербайджаном. «Иран все-таки более активно общался с Арменией, поскольку в ирано-азербайджанских отношениях были моменты, которые, скажем так, настораживали исламскую республику и препятствовали более теплым и глубоким отношениям. Иногда это очень сильно раздражало Иран, и поэтому на каком-то уровне эти контакты в общем исчерпали себя по поступательному потенциалу», - отметил эксперт.

При этом, по его словам, потенциал для развития у двух стран огромный. «Все-таки это мощнейшие государства, которые граничат друг с другом. Не говоря уже об общности народов. Но, поскольку, по мнению Ирана, Азербайджан слишком активно доверялся западным партнерам и слишком безудержно развивал с ними отношения, то с иранской точки зрения это могло нанести ущерб вопросам безопасности исламской республики. Речь идет, в том числе об азербайджано-израильских контактах, о контактах Азербайджана с некоторыми арабскими и западными странами. В этих контактах были заметны позиции и нюансы, которые никак не отвечали интересам Ирана и заставляли Иран учесть эти факторы, неоднократно высказывая свою озабоченность», - пояснил Сафаров.

Позиция поддержки территориальной целостности Азербайджана не сформирована под влиянием и колебанием ситуации из-за каких-то геополитических моментов

Но, при всей сложности взаимоотношений с Азербайджаном Иран всегда выступал за территориальную целостность Азербайджана, указал он. «В целом при всем этом всегда Иран считал, что Азербайджан должен быть территориально целостным, и вопрос принадлежности Нагорного Карабаха в Иране никогда не ставился под сомнение. Позиция поддержки территориальной целостности Азербайджана не сформирована под влиянием и колебанием ситуации из-за каких-то геополитических моментов», - указал Сафаров.

В начале ноября аятолла Али Хаменеи, который занимает высшую государственную должность Ирана – верховного руководителя, заявил, что эта страна признает право Азербайджана на "освобождение" своих территорий, но при этом указал на необходимость обеспечить безопасность населения Нагорного Карабаха. Президент Ирана Хасан Роухани также выступил за восстановление территориальной целостности Азербайджана. При этом он отметил, что Тегеран выступает за разрешение конфликта мирным путем. Иранская оценка конфликта по-разному была истолкована в Баку и Ереване. Азербайджан счел слова иранских лидеров выражением своей поддержки. МИД Азербайджана неточно перевел слова Хаменеи, чтобы они звучали более комплиментарно, заявил армянский иранист Вардан Восканян.

Как считает эксперт, руководство Армении изначально неправильно оценило позицию Ирана по карабахскому вопросу. «Армения, опираясь на хорошие отношения с Ираном и считая, что у исламской республики был ряд моментов, которые настораживали её в отношениях с Азербайджаном, предполагала, что эти два фактора способствуют более активной позиции Ирана в поддержке Армении. Но в этом смысле у Ирана не было двойственности в политике. Целостность территории Азербайджана признавалась Ираном однозначно», - резюмировал Сафаров.

В Ереване безосновательно полагали о возможности поддержки Ираном позиции Армении по Карабаху, считает и старший научный сотрудник Института мировой экономики международных отношений (ИМЭМО) имени Примакова, кандидат философских наук, директор института политических и социальных исследований Черноморско-каспийского региона Виктор Надеин-Раевский.

«Не было оснований такую поддержку ждать, тем более что Азербайджану удалось улучшить отношения с Ираном. Поменьше стало выступлений по поводу «великого Азербайджана». Но главное, что решили практические вопросы, например, по поводу гидроузла, который сооружается на границе. Азербайджану удалось до конфликта сбалансировать отношения с Ираном, и это тоже сказалось», - заявил корреспонденту «Кавказского узла» Виктор Надеин-Раевский.

Он напомнил, что между Ираном и Азербайджаном существует этнокультурная и конфессиональная близость. «В Иране и из чувства исламской солидарности поддержали Азербайджан. 70% азербайджанцев-шииты, что немаловажно для позиции Ирана», - полагает эксперт.

По его мнению, Иран отнесётся отрицательно к размещению каких-либо турецких подразделений в зоне конфликта. «Дело в том, что амбиции турецкие зашкаливают, и это Иран прекрасно понимает. Пантюркисткие высказывания Эрдогана, которые были в последнее время, тоже не могли пройти незамеченными. А если учесть, что в Иране проживает значительное количество этнических азербайджанцев, хотя они отличаются, конечно, от азербайджанцев собственно Азербайджана, но, тем не менее, есть там свои националистические силы, которые Турцией поддерживались. Иран всегда к этому относился с большой осторожностью. Пропаганда пантюркизма в Иране запрещена законом, и, соответственно, за это пропагандистов наказывают тюремным заключением. Это Иран, конечно, не забывает и не будет играть на руку Турции», - рассказал Надеин-Раевский.

После обнародования договоренности президентов Азербайджана и России и премьер-министра Армении о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе Ильхам Алиев заявил, что миротворческую миссию в зоне конфликта будут осуществлять совместно военные из России и Турции. Идею совместной миротворческой миссии российских и турецких военных Алиев озвучил также во время сегодняшней видеоконференции с Владимиром Путиным, сопроводив ее благодарностью в адрес президента Турции. Путин воздержался от комментария этих слов, хотя в своем заявлении, размещенном на сайте Кремля, ранее акцентировал внимание на том, что в зоне конфликта развертывается российский миротворческий контингент.

Что касается территориальной целостности Азербайджана, возвращения районов и так далее, то, по мнению Надеина-Раевского, Иран это, конечно, поддержит. «Потому что в принципе то соглашение, которое достигнуто, оно в рамках иранского подхода к этому вопросу. Что же касается Турции, то максимализм Эрдогана, конечно, зашкаливал всегда по отношению к Карабаху. Но в данном случае Россия выступит за сохранение определенных рамок и границ этнического расселения. Но при этом Россия уже объявила о необходимости возвращения районов (Азербайджану), которые действительно не принадлежали Карабаху до конфликта», - отметил Надеин-Раевский.

Он считает новое соглашение жизнеспособным. «В общем-то соглашение, я думаю, будет жизнеспособным на сей раз. Оно действительно в интересах России, чтобы не было у нас в южном подбрюшье такого конфликта с потенциальной опасностью разгорания до крупной войны, крайне опасной для региона. Пока нельзя сказать, что ситуация до конца урегулирована, но дорожная карта, так сказать, проложена именно этим заявлением», - подчеркнул Надеин-Раевский.

Кандидат исторических наук, заведующий кафедрой современного Востока РГГУ Никита Филин также считает, что позиция Ирана в карабахском вопросе всегда была именно про-азербайджанской. «Если посмотреть на высказывания официальных деятелей, на высказывания иранского экспертного сообщества, депутатов меджлиса (парламента Ирана), везде шла поддержка Азербайджана как государства, где живут шииты», - заявил корреспонденту «Кавказского узла» Никита Филин.

Более того, по его словам, если брать современные мнения, то они основываются еще на тех решениях и мнениях, которые были приняты во время первого армяно-азербайджанского конфликта, который завершился в 1994 году. «Тогда высказывался в поддержку Азербайджана и рахбар (высший руководитель Ирана) - Хаменеи уже был рахбаром - и тогдашний президент Рафсанджани. Была даже информация, что часть КСИР (Корпус стражей исламской революции — элитное иранское военно-политическое формирование, созданное в 1979 году из военизированных отрядов исламских революционных комитетов, сторонников аятоллы Хомейни, предшественника Хаменеи) воевали на стороне Азербайджана в тот период. Поэтому, если посмотреть современные иранские СМИ, высказывания политических деятелей, то там не найдется высказываний в поддержку Армении. К примеру, в меджлисе есть комитет, который занимается армяно-иранским сотрудничеством, и никто из членов этого комитета не высказывался в поддержку Армении. Поддержка Ираном Азербайджана это именно исторически устоявшаяся позиция», - отметил Никита Филин.

Но, по его словам, несмотря на моральную поддержку, в целом Иран соблюдал нейтралитет в конфликте Азербайджана с Арменией. «Был даже сбит азербайджанский самолет, залетевший на иранскую территорию. Иран соблюдал дистанцию в отличие от Турции, которая оказывала прямую поддержку Азербайджану», - подчеркнул Филин. По мнению эксперта, вероятность появления турецких миротворческих подразделений в зоне конфликта мала. «Потому что против турецких подразделений будет 100% возражать Армения. Иран же к турецким миротворцам отнесётся крайне настороженно. В том числе и потому, что между Турцией и Ираном идёт определенная борьба за влияние на Азербайджан. И Иран эту борьбу проигрывает. Потому что этнический фактор оказался более сильным, чем конфессиональный. На этом фоне Иран всё-таки будет более лояльно воспринимать российских миротворцев, потому что это бывшая часть Советского союза, и Россия уже имеет там влияние», - пояснил Филин.

Иран выступает за международно признанные границы и за то, что территория Нагорного Карабаха входит в состав Азербайджана, указал, в свою очередь, старший научный сотрудник института востоковедения РАН Владимир Сотников.

«Собственно говоря, Иран этого никогда и не скрывал. Но у него сложная позиция, потому что он всегда пытался быть посредником между Азербайджаном и Арменией. Но конкретно в этом вопросе Иран выступал за то, что есть признанные границы, которые были зафиксированы давно, и за то, что территория Нагорного Карабаха принадлежит Азербайджану. Эту позицию Иран не менял», - заявил корреспонденту «Кавказского узла» Владимир Сотников.

По его словам, в Иране достаточно неоднозначно относятся к российским миротворцам. «Иранцы сами хотели бы быть посредниками в этой войне. Напомню, что Россия и Иран - стратегические партнеры. Иран как бы молчаливо это принимает. С другой стороны, учитывая тот факт, что в общем-то у него свои собственные интересы в этом регионе, и он хотел бы играть большую роль», - пояснил эксперт.

Он отметил, что между Ираном и Турцией есть ряд разногласий во внешней политике. «Разногласия есть в целом в этом регионе, например, по Сирии. И здесь, в Нагорном Карабахе, Иран подозрительно относится к Турции, потому что Ирану совершенно неприемлема пантюркистская позиция Турции, учитывая, что в самом Иране, по разным данным, живет от 15 до 30 млн азербайджанцев. Это очень крупная община, которая, кстати, так же как и иранские армяне, занимают очень прочные позиции в бизнесе, в различных структурах как коммерческих, так и государственных», - отметил Сотников.

Что касается турецкого центра мониторинга, то, по мнению эксперта, иранцы будут выступать против того, чтобы параллельно в зоне конфликта были миротворцы из Турции. «Иранцы понимают, что с турками у них больше противоречий, чем возможностей для сближения. Они ведут довольно сложную игру. Иран сам бы хотел разместить миротворцев», - считает Сотников.

Он указал, что Россия, направляя миротворцев в зону карабахского конфликта, выполняет свои обязательства перед Арменией после просьбы Пашиняна об этом, с другой стороны Россия сохраняет нормальные партнерские отношения с Азербайджаном. «Но, если с ролью России, которая неожиданно вернулась на ключевые позиции в регионе, Иран как-то может смириться, то с ролью Турции, которая пытается играть свою игру в этом регионе и в частности в Нагорном Карабахе, однозначно поддерживая азербайджанцев, иранцы не согласятся», - подытожил Сотников.

Тегеран не сыграл никакой роли в конфликте заявлением о территориальной целостности Азербайджана, считает российский востоковед Евгений Сатановский. Он назвал заявление властей Ирана «ритуальным, ни к чему не обязывающим и интересным лишь дипломатам, которые любят все обсуждать».

«Ни в коем случае нельзя сказать, что Иран дистанцировался от Армении. Иран не может и не будет дистанцироваться от Армении, но влезать в конфликт тоже не будет. Кроме того, у Ирана в данной ситуации свой интерес – 3/4 иранских азербайджанцев наблюдают за активностью в регионе с большим интересном. В Турции же нет азербайджанских диаспор, турки традиционно конфликтовали с азербайджанцами», - заявил корреспонденту «Кавказского узла» Евгений Сатановский.

Своим заявлением о территориальной целостности Азербайджана Иран скорее обращал внимание на то, что непоколебимы его границы, а не иных стран-участниц конфликта, считает он. «На самом деле, имея в виду целостность Азербайджана, Иран имеет в виду себя… Если же говорить об интересах Турции, то она хочет сделать из Азербайджана бензоколонку, а также рассорить Москву и Баку», - заключил Сатановский.

Напомним, в конце октября Иран выразил готовность стать посредником в урегулировании карабахского конфликта. Тегеран провел переговоры с Баку и Ереваном и предложил выступить посредником в урегулировании обострения в Нагорном Карабахе. При этом власти Ирана усилили военное присутствие на границе с Арменией и Азербайджаном.

Политика Ирана заключается в сохранении геополитического баланса в регионе, заявила ранее «Кавказскому узлу» старший научный сотрудник Института востоковедения НАН Армении, иранист Гоар Искандарян. А член Ассоциации политологов Армении, политолог Андриас Гукасян отметил, что для Ирана жизненно важным условием является сдерживание турецкого фактора в регионе, «и красной линией может оказаться какое-либо вмешательство Турции в конфликт».

Что касается Турции, то война в Нагорном Карабахе подчеркнула политические амбиции лиедров этой страны. С начала обострения карабахского конфликта президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по меньшей мере шесть раз публично поддержал готовность Азербайджана продолжать бои, упрекнув Минскую группу в неэффективности, в то время как Москва выступала против силового решения конфликта. Это может свидетельствовать об изменении расклада сил в регионе, указал обозреватель Максим Юсин.

Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война?".