Военная техника азербайджанской армии. Фото пресс-службы МО Азербайдажна https://mod.gov.az/az/news/azerbaycan-turkiye-birge-telimlerinde-yuksek-seviyyeli-musahideci-gunu-kecirilib-video-31847.html

28 октября 2020, 06:29

Иран выразил готовность стать посредником в урегулировании карабахского конфликта

Тегеран провел переговоры с Баку и Ереваном и предложил выступить посредником в урегулировании обострения в Нагорном Карабахе. При этом власти Ирана усилили военное присутствие на границе с Арменией и Азербайджаном.

Что еще происходит в зоне конфликта: "Карабах: худой мир или война?"

Как писал "Кавказский узел", 26 октября утром вступила в силу новая договоренность о гуманитарном перемирии в зоне карабахского конфликта, но уже в первые часы стороны обменялись обвинениями в нарушении перемирия.

Полномасштабные боевые действия начались в Нагорном Карабахе 27 сентября. В Армении, Нагорном Карабахе и Азербайджане введено военное положение. Стороны дважды, 10 и 17 октября, объявляли о перемирии, однако бои на фронте и обстрелы населенных пунктов продолжались.  Нынешняя эскалация от предыдущих обострений конфликта отличается тем, что боестолкновения идут по всей линии фронта, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?". Новости из зоны карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует в хронике боевых действий.

Президент и министр иностранных дел Ирана провели переговоры с сторонами конфликта в Нагорном Карабахе и заявили о готовности Тегерана выступить посредником в его урегулировании, пишет 27 октября "Звезда" со ссылкой на посла Ирана в Российской Федерации Казема Джалали.

По словам Джалали, Иран считает, что решить проблему можно путем объединения усилий стран региона. Тем более, как отметил посол, карабахский конфликт может привести к серьезным последствиям не только в Азербайджане и Армении, но и в других государствах региона, информирует "Газета.ру".

Заместитель главы МИД Ирана, спецпосланник президента Аббас Аракчи планирует совершить визиты в Армению, Азербайджан, Россию и Турцию, чтобы обсудить решение карабахского конфликта. Он также планирует посетить приграничные с Арменией и Азербайджаном районы, сообщает "Спутник-Армения".

На фоне обострения в зоне карабахского конфликта Иран усилил средства противовоздушной обороны на северо-западном направлении близ границы с Арменией и Азербайджаном, информирует ТАСС.

"Мы не потерпим никаких угроз нашим границам", - цитирует издание командующего Сухопутными войсками ВС Ирана, генерал-майора Абдола-Рахима Мусави. Механизированная бригада Корпуса стражей исламской революции (КСИР) уже развернута на северо-западной границу страны в районах Хода-Афарин и Джульфа.

Новости о событиях в зоне конфликта "Кавказский узел" публикует на странице "Карабах: худой мир или война?". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" размещены справки "Общие сведения о Нагорном Карабахе" и "Кто же все-таки признал Карабах?"

Примечание:

"Перемирие не спасло жителей Степанакерта от ночных обстрелов", "180 неразорвавшихся снарядов обезврежены саперами в Степанакерте", "Число убитых солдат армии Нагорного Карабаха достигло 393".

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