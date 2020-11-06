Обвиняемый убедил суд возобновить следствие по делу о подготовке теракта на концерте Киркорова

06 ноября 2020, 10:54

Судебное следствие по делу о подготовке теракта на концерте Филиппа Киркорова в Махачкале возобновлено после того, как один из обвиняемых Хидирнаби Казуев в ходе прений сторон заявил, что хочет дать показания, сообщили в суде.

Как писал "Кавказский узел", дело четырех уроженцев Дагестана, обвиняемых в подготовке теракта на концерте Киркорова, суд рассматривает с ноября 2019 года. Защита подсудимых считает дело сфабрикованным. Видеоролик о задержании двух подозреваемых является постановочным и снят "в учебных целях", заявил 1 октября допрошенный в качестве свидетеля начальник отдела ЦПЭ. 2 ноября прокурор запросил для обвиняемых длительные сроки.

По версии следствия, Хидирнаби Казуев, Самир Ибрагимов, Габибула Халдузов и их сообщник Шамиль Магомедов планировали совершить теракт на концерте Филиппа Киркорова в Махачкале 6 июля 2017 года, но из-за охраны не смогли попасть в зал. Им предъявлены обвинения в обучении террористической деятельности, организации террористического сообщества и участии в нем, подготовке теракта и содействии терроризму. Силовики утверждают, что задержанные признались в принадлежности к спящей ячейке запрещенной в России судом террористической организации "Исламское государство", подготовке терактов в Дагестане и покушений на силовиков и военных. Обвиняемые не признают своей вины и утверждают, что признательные показания дали под пытками. Свидетель обвинения Ислам Муслимов также заявил в суде, что показания против обвиняемых были выбиты под "нечеловеческими пытками".

В Южном окружном военном суде возобновлено судебное следствие по делу о подготовке теракта на концерте Киркорова, поскольку подсудимый Хидирнаби Казуев заявил ходатайство о том, что хочет дать дополнительные показания. Суд удовлетворил ходатайство, пишет со ссылкой на представителя суда "Интерфакс".

"В ходе второго заседания, на котором должны были продолжиться прения сторон и выступить сторона защиты, подсудимый Казуев заявил, что будет давать показания... Заседание назначено на 9 ноября, 14.30 мск", - цитирует представителя Южного окружного военного суда РИА "Новости".

Хидирнаби Казуев ранее отказался давать показания в суде, и в итоге были оглашены его показания в ходе следствия. Так, в конце октября, ноябре, в декабре 2017 года и в 2018 году Казуев заявлял о полном отрицании вины, отмечая, что он "окончил девять классов, по физике и химии получал "3" и "4", клятву лидеру ИГ* не давал, не знаком с ним, не собирался свергать конституционный строй, заявляя о даче признаний под пытками током". 4 марта 2019 года в ходе допроса Казуев заявил, что совершать теракт он не собирался, но получал деньги за убийство Филиппа Киркорова.

Напомним, Казуев также просил следствие допросить Филиппа Киркорова, Максима Галкина и Аллу Пугачеву и провести с ними очные ставки. Он утверждал, что Галкин предлагал ему 2 миллиона рублей за убийство Киркорова. В ответ на это Галкин опубликовал на своей странице в Instagram видеообращение, в котором связал появление версии Казуева с "весенним обострением". Киркоров также назвал это ложью.

В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" опубликован материал "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ"*. Новости о влиянии войны на Ближнем Востоке на ситуацию в регионах Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематических страницах "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата".

* "Исламское государство" – террористическая организация, запрещенная в России по решению суда.