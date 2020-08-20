Обвиняемые в подготовке взрыва на концерте Киркорова напомнили суду о пытках

20 августа 2020, 23:21

Признательные показания о подготовке теракта в Махачкале были подписаны после избиений и угроз от силовиков, заявил подсудимый Самир Ибрагимов. В протоколах допроса всех четырех обвиняемых имеются идентичные признательные показания, указал другой подсудимый Хидирнаби Казуев, который также сообщил о пытках.

"Кавказский узел" сообщал, что дело четырех уроженцев Дагестана о подготовке теракта на концерте Киркорова суд слушает с ноября 2019 года. Защита подсудимых считает дело сфабрикованным. Сестра одного из подсудимых рассказала, что он пытался покончить жизнь самоубийством в СИЗО из-за пыток. Апелляционный военный суд в июне не удовлетворил жалобу на продление обвиняемым ареста до 29 сентября.

Хидирнаби Казуев, Самир Ибрагимов, Габибула Халдузов и их сообщник, по версии следствия, планировали совершить теракт на концерте Филиппа Киркорова в Махачкале 6 июля 2017 года, но из-за охраны не смогли попасть в зал. Им предъявлены обвинения в обучении террористической деятельности, организации террористического сообщества и участии в нем, подготовке теракта и содействии терроризму. Все обвиняемые не признают вины и утверждают, что признательные показания дали под пытками.

Рассмотрение дела четырех жителей Дагестана продолжилось в Южном военном суде 20 августа. С марта заседания были закрыты для всех, кроме участников судебных процессов из-за противоэпидемиологических ограничений, кроме того, процесс также откладывался на длительный срок из-за карантина в следственном изоляторе, где содержится один из обвиняемых.

Родственники и знакомые подсудимых на заседание 20 августа не пришли, передал корреспондент "Кавказского узла", который был единственным представителем СМИ в зале суда. Четверо адвокатов по назначению находились в зале ростовского суда, а адвокат по соглашению Исрафил Гададов присутствовал в зале гарнизонного суда Махачкалы по видеосвязи.

Подсудимый рассказал в суде подробности пыток силовиками

На заседании был допрошен подсудимый Самир Ибрагимов. В ходе ответов на вопросы адвоката он рассказал, что с Халдузовым познакомился на стройке в мае 2017 года на проспекте Петра Первого в Махачкале, где они вместе проработали месяц, а с Казуевым — позднее на другой стройке. Подсудимого Шамиля Магомедова, по словам Ибрагимова, он ранее не знал и увидел его только "в Махачкалинском централе".

"12 октября 2017 года приехали домой (силовики) из Магарамкентского района, 6-7 человек было их. Документов не показали, в гражданской одежде, взяли, посадили в машину. По делу идет, что задержали 14 октября. В машине скотчем обмотали руки, надели на голову черный пакет, начали бить. Передали меня в махачкалинский ЦПЭ, там пытали меня током, говорили: "Подпиши, все нормально будет". "Баклажкой" с водой избивали, говорили: "И брата твоего скрутим". Я показаний не давал, подписал из-за боязни просто", — заявил в суде Ибрагимов.

По версии следствия, Ибрагимов вместе с Халдузовым и Казуевым установил пять взрывных устройств в мае 2017 года в строящемся здании и привел их в действие, следует из обвинительного заключения. После этого они изготовили вместе еще три взрывных устройства, говорится в обвинении. Затем Казуев, Халдузов и Ибрагимов объединились в незаконное вооруженное формирование, после чего втроем стали планировать на 6 июля 2017 года взрывы во время концерта Филиппа Киркорова на летней эстраде филармонии Махачкалы.

Подсудимый пояснил, что не писал никаких жалоб на пытки, и только когда попал в СИЗО в 2017 году, передал письмо сестре. Он отверг обвинения в обучении террористической деятельности, участии в террористическом сообществе, подготовке теракта и приобретении взрывчатых веществ. С Халдузовым и Казуевым не обсуждались религиозные темы, они не предлагали ему вступить в какую-либо группировку, готовить теракт и нападения на силовиков, заверил судей Ибрагимов.

Отвечая на вопросы гособвинителя Вадима Латифова, подсудимый сказал, что задерживавшие его силовики не были ранее ему знакомы, но он сможет опознать "как минимум одного, который два раза приходил к нему в СИЗО".

Самир Ибрагимов сказал, что он состоял на профучете с 2016 года за то, что у него была борода. Прокурор заявил в ответ, что "такого понятия нет".

В Дагестане активно применялась практика постановки жителей республики на профилактический учет. На такой учет люди ставились необоснованно, а силовики объясняли свои действия тем, что человек носит бороду или ходит в мечеть. В марте 2017 года глава МВД по Дагестану Абдурашид Магомедов заявил об уничтожении приказов о профучете. Профучет продолжается, однако его меры стали менее навязчивыми, чем раньше, отметили представители "Мемориала".

Во время нахождения в махачкалинском СИЗО, по словам Ибрагимова, к нему "приходили по делу Муслимова", требуя его оговорить, после чего Ибрагимов нанес себе ранение на руке. Ибрагимов добавил, что документы, которые ему давали для подписи после задержания, он подписывал, "не задавая вопросов". Причин своего уголовного преследования он не знает.

13 марта Южный окружной военный суд приговорил Ислама Муслимова к 12 годам строгого режима по делу об участии в террористическом сообществе и террористической организации, а также о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Защита обжаловала приговор, однако Апелляционный военный суд 15 июля оставил его в силе.

Прокурор огласил протоколы допроса Самира Ибрагимова, в котором официальным языком записано, что подсудимый "стал придерживаться салафитского течения, так как в этом течении много одиозных лидеров, которые яро выступают против действующей власти". Согласно протоколу допроса, Халдузов познакомил Ибрагимова с Казуевым, и они приняли присягу на верность лидеру ИГ* Абу-Бакру аль-Багдади, хотя "знали, что "Исламское государство"* является международной террористической организацией".

Из оглашенного прокурором также следует, что трое подсудимых, за исключением Шамиля Магомедова, готовили теракт на концерте Киркорова 6 июля 2017 года "с целью устрашения населения и дестабилизации деятельности органов власти", однако не успели подготовиться. Также в документе сказано о подготовке троих подсудимых напасть на полицейских в Собачьем парке Махачкалы с двумя ножами и топором, чтобы отобрать оружие, однако "из-за большого скопления людей намерения отложили".

"Вину признаю и раскаиваюсь", — прочитал заключительные слова протокола допроса прокурор. Ибрагимов заявил на это, что подписал бумаги после пыток током, а присутствовавший при этом госадвокат говорил: "Просто подпиши и все".

Ранее сестра Самира Ибрагимова Самина Наруллаева заявила, что о задержании брата узнала вечером 12 октября 2017 года, хотя в документах указано, что Ибрагимова задержали 14 октября 2017 года. По ее словам, в январе или феврале 2018 года ей удалось получить разрешение на свидание с Самиром Ибрагимовым в следственном изоляторе. На свидании он рассказал, что оговорил других людей под пытками, а на его руке были заживающие глубокие порезы, сказала Наруллаева. "Его пытали, избивали, говорили, что мать привезут, навсегда посадят", — возмущенно сказала Наруллаева. По ее словам, из-за пыток брат предпринял попытку суицида, так как "не хотел жить". "Он за свою жизнь никого не обидел, как мог зарабатывал копейку в Дагестане, ухаживал за больной матерью", — добавила она.

Силовик сообщил, как обезвреживал взрывчатку на стройке

После этого по видеосвязи был допрошен сотрудник силовой структуры Владислав Долгов, участвовавший в разминировании взрывных устройств, сборку которых вменяют подсудимым. Долгов сообщил, что вечером 4 октября 2017 года его вызвали на стройку на проспекте Петра Первого в Махачкале, где строители нашли сумку с подозрительными предметами, из одного предмета высыпался белый порошок.

"Мы провели термопробу, реакция показала, что вещество взрывоопасное. Так как инструкция не позволяет работать в темное время суток, мы повторно приехали утром […] У нас имеются гидроразрушители, мы выстрелили ими, далее применялся накладной заряд — произошла реакция в виде взрыва", — рассказал Долгов.

Свидетель уточнил, что механизма приведения в действие этого взрывчатого вещества на стройке не было, само вещество можно было "как изготовить там, так и принести туда". Чтобы изготовить подобное взрывоопасное вещество, "нужно иметь любовь к технике, разбираться в физике, а в 50% случаев изготовитель может погибнуть или стать калекой", заключил Долгов.

Обвиняемый Казуев отказался давать показания в суде

Хидирнаби Казуев отказался от дачи показаний в суде, и в итоге были оглашены его показания в ходе следствия. Так, в конце октября, ноябре и декабре 2017 года и 2018 году Казуев заявлял о полном отрицании вины, отмечая, что он "окончил девять классов, по физике и химии получал "3" и "4", клятву лидеру ИГ* не давал, не знаком с ним, не собирался свергать конституционный строй, заявляя о даче признаний под пытками током". 4 марта 2019 года в ходе допроса Казуева заявил, что совершать теракт он не собирался, но получал деньги за убийство Филиппа Киркорова.

"Примерно в начале 2017 года, когда я находился в Москве, ко мне подошел артист Максим Галкин, подробных анкетных данных которого я не знаю, и предложил мне 2 миллиона рублей за убийство Филиппа Киркорова. Максим Галкин передал мне в качестве аванса миллион рублей, телефон "Нокия"-фонарик с сим-картой. Деньги я потратил на свои нужды и на приобретение компонентов […] необходимых для взрывного устройства. Впоследствии совершить убийство Киркорова во время его концерта в Махачкале я отказался ввиду того, что могут пострадать много людей, выбросив полученный телефон. По какой причине Максим Галкин хотел убить Киркорова, мне точно не известно, но из разговора я понял, что из-за ревности к Алле Пугачевой", — зачитала адвокат Казуева, после чего присутствовавшие в зале засмеялись. Сам Казуев при оглашении документа улыбался.

Ранее Казуев просил следствие допросить Киркорова, Галкина и его жену Аллу Пугачеву, а также провести с ними очные ставки. В ответ на это Максим Галкин опубликовал на своей странице в Instagram видеообращение, в котором связал появление версии Казуева с "весенним обострением". "[Филипп Киркоров] очень расстроен, что так дешево", — пошутил Галкин относительно суммы, в которую, по словам Казуева, было оценено убийство певца. Сам Филипп Киркоров сделал перепост этого видеообращения на своей странице в соцсети. "Были совершенно другие планы на день, в итоге провожу его, опровергая очередную ложь, касающуюся меня и моих близких друзей — Максима [Галкина] и Аллы [Пугачевой]", — прокомментировал Киркоров.

"Хочу сказать, что тогда не проводились следственные мероприятия, и чтобы более объективно рассмотрели дело, я дал показания. Показания мои. На тот период я находился в стенах СИЗО второй год и, видя несправедливость в отношении каждого второго, данные показания были мной даны. Следствие не проводилось должным образом" , — ответил Казуев на вопрос суда о правдивости показаний.

Прокурор зачитал показания Казуева, данные им после задержания, в которых содержится признание подсудимого в обучении сборке взрывных устройств по видеороликам в мессенджере Telegram, участии в террористическом сообществе вместе с другими фигурантами дела, подготовке теракта на концерте Киркорова, к которому "не успели подготовиться". В одном из протоколов также сообщается, что осужденный Ислам Муслимов "сообщил ему о намерении совершить посягательство на участкового уполномоченного в своем селе".

Казуев заявил, что после задержания подписал протоколы из-за пыток током и "даже не понимает смысла этих слов", обратив внимание, что многие строчки в протоколах его допроса аналогичны с признательными показаниями других подсудимых.

После того как в суде 7 февраля обвиняемые заявили, что признательные показания о подготовке взрыва в Махачкале были даны под пытками, задерживавшие их силовики признали, что применяли силу, и выдвинули взаимоисключающие версии о травмах у обвиняемых.

Дополнительные вопросы по поводу показаний Казуева будут заданы сторонами на следующем заседании, сообщил после процесса адвокат Казуева Исрафил Гададов.

"Мы огласили показания Казуева, и в части этого будем задавать дополнительные вопросы, почему он дал такие показания. Он сказал: "Я дал их, потому что плохо расследовали". На следующем заседании, полагаю, эти вопросы будут исчерпаны", — сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат.

На предыдущих заседаниях стороны допросили подсудимых Шамиля Магомедова и Габибулу Халдузова, также пояснили корреспонденту "Кавказского узла" адвокаты. Рассмотрение дела продолжится в 14.00 мск 9 сентября. Ожидается, что на заседаниях 9 и 10 сентября стороны представят финальные доказательства, после чего будет назначена дата прений.

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