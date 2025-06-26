Уроженцы юга России приговорены к длительным срокам по делу о "тюремном джамаате"

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Военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор пятерым бывшим заключенным колонии в Калмыкии, признав их участниками действовавшего в учреждении террористического сообщества.

Как писал "Кавказский узел", в марте 2024 года по делу о террористическом сообществе в калмыцкой колонии были осуждены пятеро уроженцев Дагестана, все они приговорены к длительным срокам заключения. В апреле 2025 года силовики отчитались о задержании в Калмыкии еще двух мужчин, обвиняемых в участии в так называемом "тюремном джамаате".

Согласно версии следствия, не позднее 2013 года уроженец Дагестана, отбывавший наказание в калмыцкой ИК №2, создал в колонии террористическую организацию, и в нее впоследствии вошло более 100 заключенных. Организатором террористического сообщества следователи назвали убитого в 2015 году в Хасавюрте Шахбана Гасанова.

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону огласил приговор Амиру Тахтамышеву, Магомеду Джамаеву, Таиру Байгазиеву, Магомедаге Алиханову и Магомеду Магомедову, признав их участниками террористического сообщества под названием "Ахлю ас-Сунна ва-ль-Джамаат", созданного в 2013 году заключенными калмыцкой колонии. Магомедова суд также признал виновным в публичных призывах к террористической деятельности.

Согласно версии обвинения, все пятеро добровольно присоединились к террористическому сообществу в разные годы, так как разделяли его цели: Магомедов стал участником "тюремного джамаата" в середине 2013 года, Тахтамышев – в середине февраля 2015 года, Байгазиев – в июне 2015 года, Джамаев – в октябре 2018 года, Алиханов – в ноябре 2018 года.

Обвинение утверждает, что отдельные участники "джамаата" делились "познаниями по литературе, признанной экстремистской", с другими его членами, проводя для них в колонии лекции. Одним из организаторов таких лекций с призывами к террористической деятельности суд признал Магомеда Магомедова: по версии обвинения, он также призывал заключенных колонии присоединяться после освобождения к боевикам запрещенной в России международной террористической организации ИГИЛ.

"Являясь активными участниками названного террористического сообщества, каждый из подсудимых подчинялся существовавшим в нем общим принципам и установленным нормам поведения, обучался арабскому языку, проходил идеологическую подготовку", - говорится в сообщении, опубликованном официальным каналом пресс-службы суда.

Суд приговорил Магомедова к 10 годам строгого режима. Таиру Байгазиеву суд назначил семь лет, девять месяцев и 10 дней лишения свободы, Магомеду Джамаеву - семь с половиной лет, Магомедаге Алиханову - семь лет и два месяца, Амиру Тахтамышеву - семь лет, отбывать наказание все они также будут в колонии строгого режима.

Имена всех обвиняемых внесены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Согласно данным ведомства, 74-летний Магомед Магомедов - уроженец Цумадинского района Дагестана, 49-летний Магомед Джамаев родился в Карабудахкентском районе, а 37-летний Магомедага Алиханов - в Дагестанских Огнях. Таиру Байгазиеву 47 лет, он уроженец села Яшкуль в Калмыкии. 34-летний Амир Тахтамышев - уроженец Адыге-Хабльского района Ставропольского края.

Комментариями от обвиняемых и их адвокатов относительно приговоров суда и планов обжалования "Кавказский узел" пока не располагает.

"Кавказский узел" также писал, что руководитель исправительной колонии №2 в Калмыкии Павел Батаев и бывший его заместитель Артур Цамаев также были задержаны в связи с делом о "тюремном джамаате" - по подозрению в покровительстве террористическому сообществу за вознаграждение. Опрошенные "Кавказским узлом" аналитики ранее высказали мнение, что дело о террористической сети в калмыцкой колонии похоже на пиар-акцию силовиков.

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