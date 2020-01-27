Родственницы арестованных дербентцев потребовали расследовать их пытки

27 января 2020, 20:57

Матери и тетя троих обвиненных в терроризме жителей Дербента, заявивших о пытках, возобновили в Махачкале свою акцию протеста. После пикета одной из женщин понадобилась помощь врачей.

Как писал «Кавказский узел», жители Дербента Ислам Барзукаев, Гасан Курбанов и задержанный вместе с ними 15 июня 2019 года Мирзаали Мирзалиев (в СМИ его имя указывалось также как Миразали Мизаралиев) заподозрены в незаконном обороте оружия и боеприпасов. Они заявили, что их пытками и угрозами вынудили подписать признательные показания. Позже им предъявили обвинение в участии в незаконном вооруженном формировании, а затем – в создании террористического сообщества. 14 января суд продлил арест Барзукаеву и Курбанову, а Мирзалиеву изменил меру пресечения домашний арест на заключение под стражу.

Родственники настаивают, что Барзукаев и Курбанов невиновны. Матери Барзукаева и Курбанова 24 июня 2019 года объявили у здания полиции в Дербенте голодовку с требованием освободить сыновей. Ночью 4 июля состояние здоровья обеих женщин резко ухудшилось, но они отказались от госпитализации. 9 июля они приостановили акции протеста из-за ухудшения здоровья.

Сегодня родственницы Ислама Барзукаева, Гасана Курбанова и Мирзаали Мирзалиева провели в Махачкале одиночный пикет. Матери Барзукаева и Мирзалиева Елена Барзукаева и Аида Мирзалиева, а также тетя Гасанова Зайнаб Рабаданова подготовили два плаката и простояли с ними, сменяя друг друга, примерно 30 минут на пересечении проспекта Расула Гамзатова и улицы Дахадаева. На одном из плакатов была надпись с требованием «остановить беспредел в Дагестане», на другом плакате было обвинение следственных органов в защите силовиков, которые, по мнению женщин, пытали их сыновей.

«Мы вышли, чтобы добиться справедливости, привлечь внимание общественности к нашей проблеме. Мы хотим достучаться до властей, чтобы, наконец, был остановлен беспредел», - заявила корреспонденту «Кавказского узла» Зайнаб Рабаданова.

Обращения в различные органы не помогли, и поэтому было решено выйти на пикет, сообщила Аида Мирзалиева. «Мой сын семь месяцев провел под домашним арестом. Пока он находился дома, мы решили не проводить публичных акций, хотя в отношении сына применялись пытки. Надеялись, что все будет разрешено в правовом поле. Мы ждали. Но положение сына только ухудшилось. Его из-под домашнего ареста перевели под стражу», - рассказала корреспонденту «Кавказского узла» женщина.

Представитель Следственного комитета сорвал рассмотрение жалобы, поданной защитой обвиняемых на отказ об ознакомлении с материалами дела, в которых содержится отказ в возбуждении уголовного дела по факту применения пыток, сообщила корреспонденту «Кавказского узла» Елена Барзукаева.

«В четверг, 23 января, суд должен был рассмотреть нашу жалобу, которую мы подали после того, как следователь под различными предлогами отказывал нам в ознакомлении с материалами проверки. Но этот процесс был сорван, так как следователь не явился на заседание и не направил в суд документы. В итоге заседание было перенесено на 3 февраля», - отметила Базуркаева.

По ее словам, перед пикетом женщины записались на 6 февраля на прием к главному федеральному инспектору по Дагестану Александру Степанову, а также в ближайшее время намерены обратиться к новому полпреду президента в СКФО Юрию Чайке.

Всем троим задержанным, отметила Базуркаева, на прошлой неделе было предъявлено обвинение по статье 205.4 УК РФ (организация террористического сообщества). «При предъявлении обвинения Ислам в присутствии адвоката подробно рассказал следователю, как его похитили, как пытали», - рассказала Елена Барзукаева.

По ее словам, в СИЗО у ее сына появились проблемы со здоровьем. «У него поврежден позвоночник, воспалены уши. Я обратилась к врачу СИЗО-1, чтобы он сделал рентген-снимок позвоночника Ислама», - пояснила женщина.

МРТ-обследование, сделанное Гасану Курбанову, подтвердило, что у него разорваны связки, в свою очередь, сообщила Зайнаб Рабаданова. «Сейчас еще необходимо получить результаты дополнительных анализов, и после этого ему должны провести операцию на колено», - добавила она.

Одна из прохожих рассказала историю об убитом силовиками сыне

Пикет проходил на оживленном перекрестке. Многие проходившие задерживались ненадолго, чтобы прочитать плакат. О деле троих дербентцев никто из четверых опрошенных корреспондентом «Кавказского узла» прохожих не знал, но одна женщина, представившаяся Мадиной Абдуллаевой, сообщила, что сама «три года назад прошла через это».

«Моего сына Сайпудина просто убили, а потом сделали так, будто он был убит в спецоперации в Хасавюрте. Он ходил в мечеть, молился, но никаких склонностей к радикализму у него не было. За то, что он хорошо учился в техникуме, его директор принял на работу, и он преподавал программирование. Единственное, он мог знать тех, кого стоило бы избегать. Но это не повод для убийства моего сына», - рассказала Мадина Абдуллаева.

Сайпудин Абдуллаев, а также еще двое мужчин были убиты утром 29 января 2017 года в Хасавюрте. Силовики тогда блокировали частный дом, заявив, что там укрылись члены незаконного вооруженного формирования. По данным силовиков, блокированные в доме отказались сложить оружие, после чего был начат штурм дома, в ходе которого были убиты три человека.

По словам Абдуллаевой, пока она сама с этим не столкнулась, она не верила, что невиновных могут задержать или убить. «Я не верю, что можно добиться чего-то, выходя на пикеты. Даже в очевидном деле убийства братьев Гасангусейновых их отец уже четвертый год не может добиться справедливости», - отметила она.

Двое сыновей пожилого Муртазали Гасангусейнова были убиты во время спецоперации в Шамильском районе Дагестана в августе 2016 года. Погибшие не были боевиками, в деле множество нестыковок и фальсификаций, их должно было выявить справедливое расследование, которого нет, считают родные и адвокаты погибших. Сам Муртазали Гасангусейнов регулярно проводит пикеты с требованием наказать виновных в смерти его сыновей.

Участнице акции потребовалась помощь врачей

В самом начале пикета к Барзукаевой подошел сотрудник полиции, который попросил предъявить паспорт. Передав плакат Рабадановой, Барзукаева показала паспорт, и сотрудник полиции записал ее данные. Примерно через 30 минут, когда женщины свернули плакат и направились через площадь к дороге, где их ждала машина, к ним подошел сотрудник полиции и попросил задержаться, чтобы с их слов написать объяснительную.

Барзукаева пожаловалась на ухудшение состояние здоровья. Она пояснила, что у нее начинается приступ астмы, и ей срочно необходимо поехать домой. Однако сотрудник полиции предложил присесть на скамейку и вызвать скорую. Женщины отказались и прошли всю площадь. На выходе с площади два сотрудника полиции вновь их остановили, сказав, что они должны взять у них объяснительную.

Состояние Барзукаевой не улучшилось, и поэтому ей вызвали скорую. Приехавшие врачи посадили женщину в свою машину, а у двух других участниц акции полицейские взяли объяснительную.

Как сообщила Елена Барзукаева корреспонденту «Кавказского узла», врачи предложили отвезти ее в больницу, но она отказалась. «Они купировали приступ астмы, снизили давление с 210 до 160, и мы поехали домой», - рассказала она.

По версии обвинения, Ислам Барзукаев, Гасан Курбанов и Мирзаали Мирзалиев организовали незаконную вооруженную группу и собирались поселиться в лесном массиве для «посягательств на сотрудников правоохранительных органов и оказания вооруженного сопротивления». Следствие считает, что вина задержанных, в том числе и в создании террористического сообщества, подтверждается, в том числе, и признательными показаниями.

Напомним, в составленном 18 июня 2019 года Общественной наблюдательной комиссией документе с результатами осмотра Барзукаева, Курбанова и Мирзалиева говорилось, что члены ОНК зафиксировали у Барзукаева синяк, а у всех трех задержанных - точки на руках, похожие на следы от пыток током.