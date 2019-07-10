Родственницы арестованных в Дербенте приостановили акции протеста

10 июля 2019, 00:57

Следователь допросил мать и тетю арестованного в Дербенте Гасана Курбанова в связи с его заявлением о пытках, и назвал сроки проверки. Мать второго задержанного Ислама Барзукаева выразила готовность провести пикеты в Москве.

Как сообщал "Кавказский узел", матери задержанных Ислама Барзукаева и Гасана Курбанова 24 июня объявили у здания полиции в Дербенте голодовку с требованием освободить сыновей. Ночью 4 июля состояние здоровья обеих женщин резко ухудшилось, но они отказались от госпитализации. 8 июля стало известно, что по заявлению о пытках задержанных в Дербенте начата проверка, следователь допросил мать одного из задержанных Елену Базуркаеву.

Ислам Барзукаев, Гасан Курбанов и задержанный вместе с ними 15 июня Мизарали Мизаралиев заподозрены в незаконном обороте взрывчатых веществ, оружия и боеприпасов. Родственники задержанных настаивают, что они невиновны. Подозреваемый Мизаралиев переведен под домашний арест. Арестованные рассказали защитнику, что были вынуждены подписать признательные показания под давлением и угрозами.

Мать задержанного Гасана Курбанова Шаганаз Рабаданова 9 июля была вызвана следователю, который проверяет заявление о пытках в отношении ее сына и Ислама Барзукаева. Тетя задержанного Зайнаб Рабаданова тоже пришла к следователю.

"Гасан рос у меня, поэтому к следователю вместе с мамой пошла и я. Следователь сначала хотел допросить только мать Гасана Шаганаз, но когда я объяснила, что он рос вместе со мной и работал у меня в магазине, он ответил, что рад допросить любого", - рассказала Зайнаб корреспонденту "Кавказского узла".

По словам обеих женщин, они рассказали следователю обо всех известных им обстоятельствах дела. "Как нам объяснили, рассмотрение нашего заявления может продлиться месяц. Пока допрошены только мы и мать Барзукаева - Елена Барзукаева", - добавила Зайнаб Рабаданова.

Матери задержанных пока не планируют продолжать акцию протеста у здания полиции. Голодовку они больше не проводят - состояние обеих женщин после длительного отказа от пищи ухудшилось, и они хотят восстановиться. Елена Барзукаева отметила, что готова начать пикеты в Москве, если права ее сына и задержанного вмести с ним Гасана Курбанова вновь будут нарушаться.

И Гасан Курбанов, и Ислам Барзукаев попали в поле зрения правоохранительных органов за несколько лет до задержания. Близкие задержанных связывают их уголовное преследование с провокациями силовиков.